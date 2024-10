5 informazioni cruciali per il 4 ottobre: Disputa marittima, gara elettorale, impatto di Helene, aggiornamenti mediorientali, epidemia di influenza aviaria

Ecco ciò che devi sapere per tenerti al passo con la scena quotidiana e avanzare nella tua giornata.

1. Disputa sindacale del porto

I lavoratori portuali in sciopero torneranno al lavoro oggi dopo aver raggiunto un accordo preliminare tra l'International Longshoremen’s Association e i negoziatori giovedì. I 50.000 membri del sindacato che lavorano nei porti da Maine a Texas erano in sciopero dal martedì a causa di dispute salariali e timori di perdite di lavoro a causa dell'aumento dell'automazione. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato l'accordo salariale preliminare. "Congratulazioni ai lavoratori portuali dell'ILA, che hanno ottenuto un contratto forte dopo aver dato così tanto per mantenere i nostri porti operativi durante la pandemia", ha detto. L'amministrazione Biden era motivata a prevenire danni economici da uno sciopero prolungato, poiché avrebbe potuto portare a scarsità di alcune importazioni degli Stati Uniti e amplificare la frustrazione del pubblico con l'economia prima delle elezioni.

2. Corsa politica

L'ex rappresentante repubblicana Liz Cheney ha fatto campagna con la vicepresidente Kamala Harris nello stato competitivo del Wisconsin giovedì. Cheney ha criticato le azioni del presidente Trump del 6 gennaio 2021 e ha affermato che chiunque mostri un tale comportamento non dovrebbe mai più essere affidato al potere. Il suo obiettivo era persuadersi gli elettori indecisi. Gli ultimi sondaggi CNN nello stato indicano un pareggio tra Harris e Trump, con la corsa presidenziale nazionale che rimane vicina. Nel frattempo, Trump ha visitato il Michigan giovedì e ha criticato la risposta dell'amministrazione Biden-Harris all'uragano Helene, accusando falsamente Harris di aver utilizzato in modo improprio i fondi FEMA.

3. Dopo l'uragano Helene

Almeno 213 persone sono morte dal momento in cui l'uragano Helene ha colpito il Sud-est una settimana fa. La ricerca di persone disperse diventa sempre più frenetica ogni giorno, poiché le autorità segnalano che centinaia sono ancora disperse e le squadre di soccorso lottano con interruzioni continue del servizio cellulare e strade danneggiate. Le persone riferiscono di camminare per ore per controllare i familiari dispersi e di trascorrere ore a cercare le rive dei fiumi sommerse da coloro che sono stati portati via con le loro case. Nella contea di Buncombe, nella Carolina del Nord, dove si trova Asheville, più di 200 persone erano segnalate disperse giovedì e 72 morti erano stati confermati finora, secondo lo sceriffo della contea. L'uragano Helene è diventato l'uragano più mortale a colpire la terraferma degli Stati Uniti dal 2005, e le autorità temono che il bilancio delle vittime continuerà ad aumentare.

4. Medio Oriente

L'esercito israeliano ha promesso di continuare a prendere di mira i siti di Hezbollah a Beirut e nel sud del Libano dopo i recenti attacchi aerei nella capitale libanese durante la notte. Le tensioni stanno aumentando mentre i paesi del Medio Oriente si preparano alla risposta di Israele all'attacco con missili balistici dell'Iran in corso questa settimana. Gli analisti avvertono che le tensioni in aumento su più fronti potrebbero portare la regione sull'orlo del precipizio prima del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Gli ufficiali israeliani hanno anche ordinato l'evacuazione per ulteriori villaggi nel sud del Libano, indicando un'espansione delle operazioni terrestri. quasi un milione di persone sono state sfollate a causa dell'escalation di Israele con Hezbollah.

5. Influenza aviaria

Due lavoratori agricoli della California hanno testato positivo per l'influenza aviaria giovedì, secondo il CDC. Si tratta del primo caso segnalato di virus in California. Entrambi i lavoratori agricoli erano impiegati in diverse fattorie di bestiame nella Valle Centrale della California, dove si sapeva che il pollame e il bestiame portavano l'influenza aviaria H5N1. Gli ufficiali sanitari mantengono che il rischio per il pubblico rimane basso, ma stanno monitorando da vicino il virus poiché ogni infezione umana ha il potenziale per alterare il virus, rendendolo più adatto agli esseri umani. Sono stati segnalati nove casi umani aggiuntivi di influenza aviaria negli Stati Uniti da marzo e la maggior parte di essi è stata collegata a diffuse epidemie di pollame e bestiame.

LEGGI OBBLIGATORIE DEL GIORNO

Costco inizia a vendere barre di platino a $1.089Costco sta espandendo la sua gamma di metalli preziosi. Tuttavia, se i clienti non sono interessati al platino e all'argento, potrebbe potenzialmente offuscare la recente crescita dell'azienda nell'industria dell'oro.

Eminem diventerà nonnoEminem diventerà nonno! Il rapper ha rivelato la notizia attraverso un nuovo video musicale che sua figlia Hailie Jade, 28 anni, aspetta il suo primo figlio.

Il cubo di Rubik più piccolo del mondo è un miracolo in miniaturaIl produttore di giocattoli giapponese MegaHouse ha presentato un cubo di Rubik in miniatura, così piccolo che potresti aver bisogno di pinzette per risolverlo.

Clark nominata WNBA Rookie of the Year con voto unanimeCaitlin Clark ha ricevuto quasi unanime riconoscimento come WNBA Rookie of the Year del 2024 dopo una stagione impressionante che ha superato le aspettative dopo la sua carriera universitaria di spicco all'Università dell'Iowa.

Il CEO di Starbucks ha violato le leggi del lavoro, conferma la CDCIl CEO ad interim di Starbucks, Howard Schultz, è stato trovato in violazione delle leggi federali del lavoro dopo aver detto a un barista di andarsene dall'azienda se non era soddisfatto delle condizioni di lavoro. Clicca qui per maggiori dettagli.

NUMERO DI OGGI

Il numero di persone evacuate da un aereo Boeing operato da Ryanair che ha preso fuoco sulla pista di un aeroporto in Italia è stato di 184. Per fortuna, non sono stati segnalati morti nell'incidente all'aeroporto di Brindisi. Tuttavia, questo incidente, a seguito del secondo problema di sicurezza riguardante un aereo Ryanair questa settimana, ha suscitato preoccupazioni tra i legislatori italiani.

CITAZIONE DEL GIORNO

"Ho fede nel sistema, non ho paura della verità e non sono la persona che hanno dipinto."

— Il famoso cantautore di musica country Garth Brooks, che ha rilasciato una dichiarazione giovedì in risposta alle accuse di stupro e aggressione mosse contro di lui in una causa legale presentata da una stylist che aveva lavorato per lui.

PREVISIONI METEO DI OGGI

E PER FINIRE ...

Cosa si prospetta per Red Lobster? La catena di ristoranti di pesce Red Lobster ha un nuovo CEO, che ha appena compiuto 35 anni. Guarda questo video per scoprire il suo piano per l'azienda e cosa potrebbe aver contribuito al tramonto della promozione degli gamberi illimitati.

