5 grandi ragioni per prestare attenzione a ciò che sta accadendo al confine in questo momento

Mi occupo di immigrazione da più di un decennio, attraverso tre diverse amministrazioni presidenziali e in molti momenti diversi in cui, da tutte le parti in causa, si è parlato di condizioni di crisi e le autorità sono apparse sopraffatte.

Questo sta accadendo ancora una volta. Ma alcuni fattori rendono questo momento diverso. La situazione si sta intensificando su diversi fronti che potrebbero avere conseguenze significative sia nella vita di tutti i giorni che sulla scena politica nazionale.

Ecco cinque grandi ragioni per cui è importante prestare attenzione a ciò che sta accadendo in questo momento:

1. Molte persone fanno affidamento sui porti di ingresso lungo il confine. E abbiamo assistito alla chiusura di un numero crescente di questi.

Nelle ultime settimane, l'amministrazione Biden ha chiuso i porti d'ingresso ai pedoni o ai veicoli a Eagle Pass, in Texas, a Lukeville, in Arizona, e a San Ysidro, in California.

Domenica, i funzionari hanno annunciato che avrebbero chiuso temporaneamente anche i valichi ferroviari internazionali di Eagle Pass e El Paso.

Perché questo accade? I funzionari affermano che il numero di migranti che attraversano illegalmente il confine in alcune località sta aumentando in modo così significativo da dover dirottare le risorse dai porti di ingresso per gestire l'afflusso.

La US Customs and Border Protection attribuisce la responsabilità del recente aumento alla disinformazione delle organizzazioni criminali transnazionali e dei cartelli. Il capo della pattuglia di frontiera Jason Owens ha dichiarato di recente a Rosa Flores della CNN che gli agenti sono "semplicemente sovraccarichi" e ha osservato che la chiusura dei porti ha liberato dipendenti per aiutare a processare i migranti, ma ha anche avuto un costo.

"È una conseguenza per il nostro commercio e i nostri viaggi legali. Tutti lo stanno sentendo in questo momento", ha detto.

I funzionari locali affermano che la chiusura dei porti sta avendo un impatto economico e personale devastante sulle comunità.

Il governatore dell'Arizona Katie Hobbs, democratica, ha dichiarato in un comunicato stampa che la decisione di chiudere il porto nel suo Stato "ha portato a una crisi senza limiti nell'area e ha messo a rischio la sicurezza e il commercio dell'Arizona".

2. Trump sta facendo ancora una volta dell'immigrazione un punto centrale della sua campagna elettorale. Ma le parole che sta usando stanno cambiando.

L'ex presidente Donald Trump ha dato il via alla sua campagna elettorale del 2016 con famigerati commenti che descrivevano gli immigrati messicani come criminali e stupratori. E in vista delle elezioni del 2024, sembra che stia raddoppiando.

Come ha notato di recente il mio collega Zachary B. Wolf, il "linguaggio sempre più duro di Trump che demonizza gli immigrati" sta raggiungendo nuovi estremi.

In un comizio nel New Hampshire durante il fine settimana, Trump ha fatto paragoni con il linguaggio della Germania nazista con commenti sui migranti provenienti soprattutto da Africa, Asia e Sud America che "avvelenano il sangue del nostro Paese".

Il giorno dopo, Trump ha affermato, senza prove, che i migranti arrivano negli Stati Uniti in gran parte da prigioni e istituti psichiatrici. E ha promesso di riorientare il governo degli Stati Uniti per eliminare i migranti.

La repressione dell'immigrazione clandestina è stata un punto focale della presidenza Trump e ci sono pochi dubbi sul fatto che, in caso di rielezione, darebbe nuovamente la priorità alla questione.

3. Biden sembra pronto a sostenere il tipo di restrizioni che prima criticava.

Prima della sua elezione nel 2020, il presidente Joe Biden ha ripetutamente giurato di ridurre le politiche sull'immigrazione del suo predecessore. Ma nel tentativo di convincere il Congresso ad approvare ulteriori aiuti per l'Ucraina, l'amministrazione Biden ha segnalato la volontà di implementare restrizioni importanti che riecheggiano i cambiamenti perseguiti dall'amministrazione Trump.

I negoziati sono in corso. Ma le proposte in esame includono il respingimento dei migranti al confine tra gli Stati Uniti e il Messico senza dare loro la possibilità di chiedere asilo, l'espansione di una procedura di deportazione rapida per includere un maggior numero di immigrati privi di documenti e l'innalzamento dello standard del timore credibile per i richiedenti asilo, hanno dichiarato le fonti a Priscilla Alvarez e Camila DeChalus della CNN.

I gruppi per i diritti degli immigrati stanno rilasciando dichiarazioni sempre più concitate, denunciando quella che considerano la volontà di Biden di barattare le vite di persone vulnerabili che hanno il diritto legale di chiedere asilo. Frustrata dalla mancanza di attenzione per il problema, questa settimana RAICES ha dichiarato di aver acquistato un cartellone pubblicitario digitale di sette piani che mostra una Lady Liberty incatenata a Times Square e che avverte che "la fine dell'asilo è pericolosamente vicina".

Da parte sua, l'amministrazione Biden sta difendendo i suoi risultati, con un funzionario della Casa Bianca che ha dichiarato alla CNN che l'amministrazione ha guidato la più grande espansione dei percorsi di immigrazione legale degli ultimi decenni.

Ma i sostenitori e alcuni legislatori affermano che Biden rischia di perdere il sostegno di alleati chiave se fa le concessioni che si dice stia considerando.

"Se si spingerà troppo oltre nella direzione di Trump, si farà sentire alle urne l'anno prossimo, non c'è dubbio", ha detto il senatore democratico Alex Padilla a Manu Raju della CNN.

4. Gli Stati stanno prendendo in mano la situazione. L'impatto potenziale di una nuova legge in Texas è enorme.

Frustrati da quello che definiscono il fallimento del governo federale nel rendere sicuro il confine, alcuni leader statali stanno cercando di prendere in mano la situazione. Il governatore del Texas Greg Abbott, repubblicano e critico di Biden, ha firmato questa settimana una nuova legge che rende l'ingresso illegale nello Stato un reato statale, dà alle forze dell'ordine locali il potere di arrestare i migranti e ai giudici dello Stato la possibilità di emettere ordini di allontanamento in Messico.

L'obiettivo dichiarato della legge, che entrerà in vigore a marzo, è la repressione dell'immigrazione illegale. I sostenitori definiscono la legge incostituzionale e sostengono che alimenterà il profiling razziale in Texas, dove il 40% dei residenti è latinoamericano.

L'autore repubblicano della legge texana ha sostenuto che la misura è costituzionale. Ma i funzionari statali potrebbero presto dover difendere la nuova legge in tribunale.

I gruppi per i diritti civili hanno appena presentato un'azione legale chiedendo a un giudice federale di bloccarla.

Il giorno in cui Abbott ha firmato la legge, i manifestanti nelle vicinanze hanno detto di temere già l'impatto che potrebbe avere sulle loro comunità.

5. Negli Stati Uniti, il "confine" è ovunque.

Il confine non è solo la linea di 1.933 miglia che divide gli Stati Uniti dal Messico. È qualcosa che si può vedere nelle comunità di tutti gli Stati Uniti.

Per mesi abbiamo sentito molti sindaci - compresi importanti leader democratici - affermare che le loro città stanno lottando per gestire l'afflusso di migranti.

Il sindaco di New York Eric Adams ha detto all'inizio di quest'anno che la crisi dei migranti avrebbe "distrutto" la città.

Un'ordinanza da lui firmata potrebbe presto portare allo sgombero di migliaia di migranti dai centri di accoglienza della città, come parte del piano di Adams di applicare un nuovo limite di 60 giorni per le famiglie. Una regola simile di 30 giorni per gli adulti single è in vigore da diverse settimane. Le famiglie che ricevono l'avviso di sfratto possono tornare al centro di accoglienza della città per fare nuovamente domanda per un nuovo posto in un rifugio.

I funzionari della città affermano di aver bisogno di un maggiore sostegno da parte del governo federale e Adams ha dichiarato che il bilancio della città dovrà essere significativamente tagliato per soddisfare le esigenze della crisi in corso.

La continua opposizione dei leader locali del suo stesso partito potrebbe avere implicazioni politiche per Biden in vista delle elezioni del 2024 e potrebbe essere uno dei motivi per cui in questi giorni sembra più aperto a prendere una posizione più dura.

Ognuna di queste storie, da sola, è una notizia significativa.

Guardandole tutte insieme, è chiaro che le cose hanno raggiunto un crescendo impossibile da ignorare.

Nei prossimi mesi seguirò con attenzione ciò che accade al confine.

Molte cose sul futuro sono incerte, ma non c'è dubbio che quello che sentiremo e vedremo accadere lì sarà una parte importante della conversazione nel 2024.

Rosa Flores, Sara Weisfeldt, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Zachary B. Wolf e Gloria Pazminodella CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com