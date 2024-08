Ricevi 5 Cose direttamente nella tua casella di posta

5 fatti principali per il 26 agosto: campagna elettorale, sviluppi in Medio Oriente, frane in Alaska, inondazioni nel Grand Canyon, richiamo del prodotto Apple Juice

1. Elezioni presidenziali

Le elezioni presidenziali si avvicinano e la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump si stanno concentrando sui stati chiave e si stanno preparando per il loro prossimo dibattito. Harris sta cercando di mantenere la sua impennata dopo la Convenzione nazionale democratica mentre fa un tour negli stati cruciali della Georgia questa settimana. Nel frattempo, Trump farà campagna in Wisconsin e Michigan, cercando di riguadagnare il centro della scena. Diversi stati cruciali, tra cui questi, influenzeranno significativamente chi otterrà i 270 grandi elettori necessari per vincere le elezioni di novembre. Il dibattito presidenziale molto atteso del 10 settembre sarà il prossimo grande evento in calendario, che potrebbe plasmare la corsa.

2. Medio Oriente

Nel fine settimana, l'esercito israeliano ha lanciato "azioni preventive" contro Hezbollah in Libano, dopo attacchi da parte del gruppo militante sostenuto dall'Iran in risposta all'eliminazione di un comandante di alto livello. Questa ultima serie di attacchi, che sembrano essere i più gravi tra Israele e Hezbollah finora, si sono verificati poche ore prima che i negoziati di pace riprendessero nella capitale egiziana del Cairo. La mediazione sta cercando di forgiare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Separatamente, i vaccini contro il polio sono stati distribuiti a più di 1,2 milioni di persone nella Striscia di Gaza, mentre il Ministero della salute palestinese a Ramallah si prepara per una campagna di vaccinazione su larga scala per aiutare a prevenire la diffusione del virus altamente contagioso nell'assediata enclave.

3. Frana in Alaska

Una frana catastrofica nel sud dell'Alaska domenica ha lasciato una persona morta e diverse altre ferite. Alcuni residenti sono stati ordinati di evacuare la città costiera di Ketchikan, mentre le autorità avvertono del potenziale per un'altra frana nella zona. Il crollo di alberi, pali dell'elettricità e terra ha distrutto una fila di case sulla collina. Tutte le persone sono state contate, secondo le autorità. Il governatore dell'Alaska Mike Dunleavy ha dichiarato lo stato di emergenza per Ketchikan, dicendo che "tutte le agenzie statali sono dirette a fornire qualsiasi assistenza necessaria". Ketchikan, che ospita circa 14.000 residenti, si trova lungo il famoso Passaggio Interno - un percorso acquatico scenico celebrato per i suoi paesaggi mozzafiato, i fiordi e i ghiacciai.

4. Alluvioni nel Grand Canyon

Le recenti alluvioni lampo nel Grand Canyon National Park hanno richiesto il salvataggio di più di 100 persone dal giovedì scorso. Purtroppo, un escursionista è morto a causa delle alluvioni scatenate dalle tempeste di monsone. Le condizioni estreme hanno costretto la Guardia Nazionale dell'Arizona a dispiegare un elicottero UH-60 Blackhawk per evacuare numerosi turisti e membri delle tribù da una gola locale della tribù Havasupai all'interno del parco sabato, come mostrato in video dal Guardie Nazionali dell'Arizona. Una coppia della Carolina del Nord ha descritto la loro escursione nella Riserva indiana Havasupai, dicendo che sono stati costretti a costruire catene umane e a navigare attraverso cespugli e cactus per ore fino a quando non hanno raggiunto la sicurezza.

5. Ritiro di succo di mela

Walmart ha ritirato quasi 10.000 scatole di succo di mela vendute in negozi in tutta la nazione, nonché in Porto Rico e nel Distretto di Columbia, a causa di potenzialmente pericolosi livelli di arsenico. Il richiamo si estende al succo di mela del marchio Great Value venduto in 25 stati. Un portavoce di Walmart ha riconosciuto "abbiamo rimosso questo prodotto dai nostri negozi interessati e stiamo collaborando con il produttore per indagare". La società di bevande Refresco Beverages US con sede in Florida ha ritirato volontariamente il succo contaminato, dopo aver scoperto livelli di arsenico che superavano gli standard dell'industria. Il contenuto delle bottiglie di succo contaminato potrebbe causare malattie, sebbene le autorità affermino che i livelli sono abbastanza bassi da prevenire conseguenze per la salute gravi.

PENSIERI DEL MATTINO

L'iconico Cyclone di New York chiuso indefinitamente Le cose non sembrano buone per il roller coaster più famoso di Coney Island. A causa di preoccupazioni per la sicurezza, gli operatori del ride hanno chiuso temporaneamente il Cyclone.

Questo è l'aeroporto più interconnesso del mondo in questo momento Indovinate quale aeroporto vanta il maggior numero di voli diretti per diverse destinazioni in tutto il mondo, a volte addirittura minacciando di superare le sue dimensioni - tutto stabilito dal 2018?

Il CEO di Telegram arrestato in Francia Pavel Durov, spesso paragonato a Mark Zuckerberg, si è trovato recentemente nei guai, poiché le autorità francesi lo hanno arrestato con l'accusa di moderazione insufficiente sulla sua piattaforma.

Il leggendario Volkswagen Beetle continua a prosperare in Messico Chi dice che l'iconico Beetle non è più un successo altrove nel mondo? Scopri perché il Beetle bug remains popular in Mexico, somewhat ahead of its time.

Come sopravvivere a un incontro con un bisonte selvatico Ti sei imbattuto in un bisonte in natura solo per trovare te stesso a fissare un bestione agitato? Leggi come un residente del Texas ha affrontato un incontro e ha vissuto per raccontarlo.

NUMERO DEL GIORNO

$24 milioni È quanto è stato venduto la maglia che il leggendario Babe Ruth indossava durante il suo storico fuoricampo domenica, battendo i record e diventando il collezionismo sportivo più prezioso del mondo.

CITAZIONE DEL GIORNO

"Il viaggio spaziale è intrinsecamente rischioso, anche quando è sicuro e di routine come può essere. E un volo di prova, per definizione, non è né sicuro né di routine."

La capsula di SpaceX è pronta a riportare a casa gli astronauti della NASA, secondo la dichiarazione del direttore della NASA Bill Nelson sabato. Questi astronauti hanno superato la loro permanenza prevista sulla Stazione spaziale internazionale di diverse settimane. Purtroppo, il loro primo viaggio di ritorno, lo spacecraft di Boeing Starliner, non li accompagnerà. Secondo Nelson, è perché c'è troppo pericolo coinvolto.

AGGIORNAMENTO METEO

Ottieni il tuo aggiornamento meteorologico locale qui>>>

E NON È TUTTO...

Guardate i delfini mentre eseguono un 'salto alla Simone Biles' Un gruppo di appassionati di delfini al largo della costa di San Diego, California, ha catturato queste acrobazie acquatiche che eseguono salti mozzafiato! Guarda il video qui.

