5 fatti essenziali per il 19 settembre: settore finanziario, sviluppi in Medio Oriente, aggiornamenti del sindacato dei Teamsters, incidente al ponte di Baltimora, condizioni meteorologiche intense

1. Economia

Il Federal Reserve ha annunciato una massiccia riduzione dei tassi di interesse per la prima volta in quattro anni mercoledì, in un importante cambiamento per l'economia americana. Questa riduzione di mezza punto rappresenta un importante traguardo economico nella lunga lotta della banca centrale contro l'inflazione e per gli americani che lottano con le spese della vita aumentate a causa della pandemia di Covid-19. Nella conferenza stampa seguente all'annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che la decisione non indica alcuna nuova tendenza per la banca centrale, ma che i funzionari della Fed mirano a mantenere l'economia, in particolare il mercato del lavoro, in buona forma. I mercati hanno risposto positivamente all'annuncio della banca centrale, ma tutti e tre i principali indici - il S&P 500, il Nasdaq e il Dow - avevano invertito la tendenza al momento della chiusura.

2. Medio Oriente

Mercoledì sono esplose delle walkie-talkie in Libano, causando almeno 20 morti e centinaia di feriti in un nuovo attacco contro Hezbollah. Le esplosioni si sono verificate circa 24 ore dopo che le esplosioni delle pagine avevano ucciso almeno 12 persone e ne avevano ferite migliaia in tutto il paese. Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che era iniziata una nuova era di conflitto, ammettendo implicitamente il ruolo di Israele negli shock gemelli attacchi che hanno portato il Medio Oriente sull'orlo di un conflitto più ampio. Da quando Hamas ha attaccato il 7 ottobre, Israele ha continuamente condotto colpi in Libano in risposta al lancio di droni e missili di Hezbollah. Israele ha anche preso di mira funzionari di alto livello di Hamas in Libano.

3. Sindacato dei Teamsters

Il Sindacato Internazionale dei Teamsters non ha sostenuto un candidato presidenziale mercoledì, rilasciando i risultati di un sondaggio interno che mostravano che la maggioranza dei suoi membri sosteneva l'ex presidente Donald Trump. I Teamsters, che rappresentano autisti di camion, lavoratori del trasporto merci e altri lavoratori, sono ora l'ultimo grande sindacato a fare un'annuncio di endorsement. Altri grandi sindacati del paese, come l'American Federation of Teachers e l'United Auto Workers, hanno endorsement la Vice Presidente Kamala Harris. Un endorsement dei Teamsters - che hanno una forte presenza negli stati cruciali come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania - sarebbe stato un importante asset per qualsiasi candidato. L'ultima volta che i Teamsters non hanno endorsement un candidato presidenziale è stato nel 1996.

4. Crollo del ponte di Baltimore

Il Dipartimento di Giustizia sta chiedendo più di 100 milioni di dollari a due società che possedevano e facevano funzionare la nave che ha distrutto il ponte Francis Scott Key di Baltimore a marzo. Secondo la causa del Dipartimento di Giustizia, il risparmio sui costi e la negligenza nella manutenzione della nave da parte delle società hanno portato a disastro del tutto evitabile. Il Dipartimento di Giustizia afferma che la pena pecuniaria coprirebbe i costi della risposta del governo al crollo mortale del ponte e ai mesi di sforzi per rimuovere i detriti di circa 50.000 tonnellate di acciaio, cemento e asfalto. La città di Baltimore ha anche presentato una causa contro le due società, e le famiglie di tre delle vittime hanno dichiarato le loro intenzioni di fare causa.

5. Tempo severo

Due sistemi tropicali sono pronti per fare terraferma in Asia oggi, colpendo le regioni che sono state recentemente colpite dai tifoni Bebinca e Yagi. La tempesta tropicale Pulasan si è notevolmente indebolita dal suo picco come tifone di 75 mph in precedenza questa settimana. I venti sono diminuiti a circa 50 mph, ma la tempesta porterà ancora forti piogge quando farà terraferma vicino a Shanghai oggi. Le previsioni indicano che le aree centrali e meridionali della Corea del Sud potrebbero ricevere piogge isolate di fino a 10 pollici. Più a sud, la depressione tropicale 16 si è formata appena al largo del Vietnam. Si prevede che rimarrà un sistema debole mentre farà terraferma nella parte centrale del Vietnam in un prossimo futuro. Le aree del Vietnam, Laos e Thailandia orientale si stanno preparando per piogge isolate di fino a 20 pollici.

BREAKFAST BROWSE

I fan aspettano la stagione 50 di 'SNL' e il suo cast stellare Tutti apprezzano una buona risata, e "Saturday Night Live" promette di fornirne molte quando lo show tornerà più tardi questo mese. Questi stelle ospiteranno o si esibiranno durante la storica 50ª stagione dello show.

Strategie per vincere la battaglia contro il tempo sullo schermo dei bambini Molti bambini trascorrono troppo tempo a fissare i loro schermi - siri-amente. Ecco alcuni tecniche per far rispettare le regole sull'uso dello schermo nella tua casa.

Il giornalista premio Pulitzer Adrian Wojnarowski si ritira da ESPN L'insider NBA Adrian Wojnarowski si ritira da ESPN per diventare il general manager della squadra di basket maschile della sua alma mater.

La vetta più alta delle Montagne Fumose torna al suo nome nativo americano Il Parco Nazionale delle Grandi Montagne Fumose, situato sul confine tra Tennessee e Carolina del Nord, è il parco nazionale più visitato d'America. La sua vetta più alta è ora ufficialmente rientrata nel suo nome Cherokee dopo più di 150 anni.

Conosci il miliardario che costruisce il megacentro commerciale più nuovo di Bangkok Mentre i centri commerciali chiudono negli Stati Uniti, è una storia diversa in Asia. La miliardaria thailandese Elle Supaluck Umpujh condivide le sue intuizioni su come abbia scoperto una formula di successo per il retail prima di diventare presidente del gruppo The Mall.

Circa 1.5 miliardi È all'incirca la quantità di palline da golf che vanno perse annualmente negli Stati Uniti, secondo il CEO di Found Golf Balls, Shaun Shienfield, la cui impresa recupera e vende milioni di queste sfere smarrite in tutto il Nord America. Un amministratore di un campo da golf della Unione Golfistica Danese, che ha indagato l'impatto ambientale dello sport, ha ipotizzato che la cifra globale potrebbe superare i 3-5 miliardi di palline da golf perse annualmente.

LA CITA DI OGGI

"Le abbiamo permesso di finire la sua Frappuccino."

— Bedford Police, dopo aver scoperto un'8enne in Ohio che aveva preso il SUV della madre e guidato fino a Target. Le immagini della dashboard camera hanno mostrato l'auto che faticava a mantenere la corsia durante il viaggio di 13 miglia fino al negozio. La polizia non sapeva cosa avesse acquistato la bambina, ma le ha permesso di finire la sua bevanda prima di scortarla a casa in sicurezza.

OGGI IL TEMPO

E PER FINIRE ...

Il Venezuela adotta presentatori di notizie AIMentre molti giornalisti in tutto il mondo vedono l'intelligenza artificiale come una minaccia per le loro carriere, in Venezuela - un luogo in cui apparire nei notiziari può potenzialmente portare all'arresto - molti la vedono più positivamente, come una forma di protezione. Guarda qui un video dei presentatori di notizie AI.

