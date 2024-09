Ricevi 5 argomenti nella tua casella di posta

5 fatti cruciali per il 27 settembre: impatto dell'uragano Helene, conflitto tra Israele e Libano, metodi di screening per il COVID-19, incidenti legati alle armi da fuoco, elezioni giapponesi

Il tuo programma è fitto di impegni. 5 Argomenti è il tuo punto di riferimento per le ultime notizie, insieme ad altre storie e video popolari con cui le persone interagiscono. Iscriviti qui per la newsletter di 5 Argomenti.

1. Uragano Helene

Helene ha colpito la terraferma nella Florida's Big Bend giovedì come un uragano di categoria 4, portando oltre 9 piedi di mareggiata lungo la costa. Sono stati segnalati almeno tre morti legati all'uragano e si è osservata una vasta distruzione delle case e delle infrastrutture. Anche se Helene si è indebolita a tempesta tropicale, i avvertimenti e i guardi sono ancora in vigore per 60 milioni di persone in 12 stati mentre si sposta attraverso la Georgia centrale oggi. Mercoledì, l'uragano ha causato disordini in parti del Quintana Roo messicano e della penisola dello Yucatan e della costa cubana. La pioggia intensa ha allagato le auto in alcune aree del Quintana Roo messicano, mentre la costa è stata martellata da onde potenti.

2. Conflitto Israele-Libano

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atteso per parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite oggi, dopo che il suo ufficio ha affermato di condividere obiettivi con un piano guidato dagli Stati Uniti che propone una tregua di 21 giorni lungo il confine Israele-Libano. Mentre Israele e Hezbollah scambiano nuovi attacchi, il ministro degli esteri del Libano ha espresso preoccupazione per il fatto che il conflitto possa minacciare l'intero Medio Oriente e ha richiesto un immediato cessate il fuoco. Il presidente Biden ha annunciato il suo sostegno al piano guidato dagli Stati Uniti, che è stato sostenuto dall'Australia, dal Canada, dall'UE, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dal Giappone, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Qatar. Tuttavia, Netanyahu ha respinto la proposta multinazionale, mantenendo il suo impegno a prendere di mira aggressivamente Hezbollah fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi.

3. Test Covid-19

Gli americani possono ora richiedere ulteriori test Covid-19 gratuiti dal governo federale mentre il paese entra nella stagione dei virus respiratori con alti livelli di Covid già in circolazione. Ogni famiglia è idonea a ottenere fino a quattro kit di test domestici, che possono essere ottenuti da COVIDTests.gov. I kit saranno in grado di rilevare le varianti Covid-19 diffuse. Il CDC raccomanda inoltre che le persone di età pari o superiore a 6 mesi ricevano un aggiornamento del vaccino Covid-19. I vaccini a mRNA di Moderna e Pfizer mirano al KP.2, che è stato il ceppo dominante negli Stati Uniti dal mese di maggio. Il vaccino Novavax rimane un'opzione, concentrandosi sul meno diffuso ma ancora circolante JN.1.

4. Violenza da armi da fuoco

Il presidente Biden e la vicepresidente Harris hanno partecipato a un evento alla Casa Bianca per affrontare la violenza delle armi da fuoco giovedì. Harris, un proprietario di armi da fuoco a lungo termine, ha argomentato contro la presunta falsa dicotomia tra la prevenzione degli spari e il rispetto del Secondo Emendamento. In seguito, ha precisato la sua posizione, sostenendo il ripristino del divieto delle armi da assalto e i controlli universali sui background, nonché le leggi sulla custodia sicura e le leggi sulla bandiera rossa. Biden ha evidenziato i sforzi della sua amministrazione per ridurre la violenza delle armi da fuoco e ha firmato un nuovo atto esecutivo che modifica gli esercizi di attacco attivo nelle scuole. Ha inoltre istituito un gruppo di lavoro per affrontare la sfida delle tecnologie delle armi emergenti, comprese le armi stampate in 3D.

5. Elezione in Giappone

Shigeru Ishiba assumerà la posizione di primo ministro del Giappone dopo aver vinto la corsa alla leadership del suo partito oggi, mettendo fine a una gara serrata che includeva nove candidati. Il 67enne guiderà il Partito Liberal Democratico, coinvolto in uno scandalo, a partire da ottobre. Ishiba ha sconfitto di stretta misura il ministro della sicurezza economica Sanae Takaichi nel ballottaggio, con l'obiettivo di diventare il primo leader femminile del Giappone. Ishiba ha inseguito la leadership della forza politica conservatrice per la quinta volta, avendo supervisionato il Giappone per quasi mezzo secolo.

DI PIÙ DA MORDERE

McDonald’s vs. Wendy’s: Chi è il re dei dolci?Una feroce rivalità tra due catene di fast food si intensifica su chi offre i trattamenti più deliziosi. Wendy's ha addirittura collaborato con McBroken, un sito web indipendente che traccia la funzionalità delle macchine McFlurry di McDonald's.

I finalisti del Comedy Wildlife Photography Awards sono stati annunciatiUn sigillo sorridente, una scimmia riflessiva e una ghiandaia appesa sono tra i contendenti per il Comedy Wildlife Photography Awards di quest'anno.

La palla leggendaria di Shohei Ohtani da 50-50 è in venditaLa palla che ha cementato il posto di Shohei Ohtani nella storia come membro del leggendario club dei 50-50 è in vendita - a un prezzo di 4,5 milioni di dollari.

Derrick Rose annuncia il suo ritiro dall'NBADerrick Rose, un veterano di lunga data dell'NBA e l'ex MVP della lega, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal basket professionistico. Leggi la sua dichiarazione ufficiale qui.

I genitori esprimono preoccupazione per le connessioni sociali dei loro figliFarsi amici può essere difficile per alcuni bambini dopo una pandemia e nell'era dei social media. Ecco alcune strategie che i genitori possono utilizzare per aiutare i loro figli a stabilire connessioni.

È TEMPO DI METTERE À PROVA LA TUA CONOSCENZA

Quale stato bandirà i sacchetti di plastica monouso nei negozi di alimentari a partire dal 2026?A. CaliforniaB. ColoradoC. OregonD. Ohio

Di recente, la metà dei partecipanti al quiz è riuscita a rispondere correttamente a otto o più domande. Riuscirai a raggiungere o superare questo punteggio?

VALORE MONETARIO DI OGGI

$100,000Questo è il prezzo associato a una serie di orologi nella collezione Trump Watches dell'ex presidente Donald Trump. La collezione è stata presentata sui social media da Trump in persona 40 giorni prima delle elezioni. Di recente, ha anche presentato le Trump Coins, una medaglia in argento da 1 oz .999%, che presenta il suo volto su un lato e la sua firma sull'altro.

— Hoda Kotb, co-conduttrice del programma mattutino di NBC, "Today", ha annunciato che lascerà il suo ruolo all'inizio del prossimo anno. Kotb ha co-condotto il programma con Savannah Guthrie dal 2017, sostituendo Matt Lauer che era stato licenziato a seguito di accuse di molestie sessuali sul luogo di lavoro. L'addio di Kotb segna un importante cambiamento nel mondo della televisione mattutina negli ultimi almeno dieci anni.

PREVISIONI METEO OGGI

Verifica le previsioni del tempo locali facendo clic qui

E PER FINIRE...

Superare la dipendenza dalle droghe attraverso l'arrampicata su ghiaccio; ora aiuta gli altri a salireUn periodo in carcere ha spinto Margo Talbot a scambiare la sua vita drogata con il mondo emozionante dell'arrampicata su ghiaccio. Guarda questo video per assistere alla sua incredibile trasformazione.

Dovremmo iscriverci alla newsletter dei 5 argomenti per restare informati sulle ultime notizie e sulle storie coinvolgenti, poiché ci può fornire informazioni preziose che potremmo perdere a causa dei nostri orari impegnati. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Primo Ministro Netanyahu potrebbe sottolineare gli obiettivi condivisi con il piano guidato dagli Stati Uniti per stabilire una tregua di 21 giorni lungo il confine Israele-Libano, sottolineando l'importanza della pace e della stabilità nella regione.

here

Leggi anche: