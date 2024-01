5 cose da vedere nei town hall della CNN con DeSantis e Haley

Il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley sono emersi da un campo che una volta contava quasi 20 candidati come semi-finalisti non ufficiali nella corsa per sfidare Trump, che continua a godere di un vantaggio salutare sia nei sondaggi statali che nazionali.

In due eventi della CNN presso la Grand View University di Des Moines, Iowa, Haley e DeSantis affronteranno le domande dei probabili partecipanti al caucus del GOP e delle conduttrici Kaitlan Collins ed Erin Burnett sulle loro visioni per il futuro e sul motivo per cui, più di Trump o di chiunque altro, sono nella posizione migliore per sconfiggere il presidente Joe Biden in autunno.

Trump non sarà presente a Grand View, ma lo spettro della sua conquista della terza nomination presidenziale consecutiva del Partito Repubblicano animerà i lavori, con DeSantis e Haley che hanno entrambi intensificato gli attacchi a Trump nelle ultime settimane, anche se si sono tenuti alla larga dal tipo di denuncia ferma che potrebbe costare loro dei punti con i conservatori indecisi.

DeSantis è il primo a presentarsi alle 21.00 ET con Collins, mentre Haley seguirà alle 22.00 ET con Burnett.

Ecco cinque cose da tenere d'occhio durante le loro conversazioni con gli elettori dell'Iowa:

DeSantis si rivolgerà direttamente a Trump?

Dopo essersi presentato nel 2023 come il primo favorito per sfidare Trump, DeSantis entra nel 2024 inciampando, sperando di ottenere una performance rispettabile in Iowa per ringiovanire la sua campagna disordinata e avida di denaro.

Nelle ultime apparizioni, il governatore della Florida ha attaccato Trump in modo più aggressivo, criticando l'ex presidente per essersi astenuto dai dibattiti del GOP e sostenendo di essere meglio posizionato per conquistare un piccolo ma potenzialmente decisivo gruppo di elettori in bilico negli Stati in bilico.

Ma questa modifica tattica non ha ancora avuto una vera risonanza presso molti elettori.

"Perché non l'hai attaccato direttamente?", ha chiesto un elettore che appoggia DeSantis in Iowa al candidato durante un evento mercoledì. "Dal mio punto di vista, sei piuttosto morbido con lui".

DeSantis ha controbattuto sostenendo di aver "articolato tutte le differenze più e più volte in campagna elettorale", prima di attaccare i media, suggerendo che i giornalisti "vogliono che i candidati repubblicani si limitino a diffamare (Trump) personalmente e a farlo. Non è così che mi muovo".

Potrebbe essere in arrivo un cambiamento più drastico? Sono successe cose più strane, ma non molte.

Haley affronterà Trump?

Mentre Haley è salita nei sondaggi del Partito Repubblicano, ha affrontato critiche sempre più aspre da parte dell'ex governatore del New Jersey Chris Christie, un altro candidato alla presidenza le cui speranze dipendono da un buon risultato nel New Hampshire, il prossimo Stato nel calendario delle primarie repubblicane.

Christie ha ripetutamente insinuato che l'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite non si sta scagliando con più forza contro Trump perché vuole tenersi aperte opzioni come quella di unirsi a una lista di Trump come sua compagna di corsa o di ricandidarsi alla presidenza nel 2028.

"Se ci fosse qualcun altro, oltre a me, disposto ad affrontare Donald Trump e a dire la verità su di lui, potrei considerare di uscire dalla corsa. Ma non c'è", ha detto Christie mercoledì alla MSNBC.

La critica di Christie è una finestra sulle correnti incrociate che Haley deve affrontare. Ha guadagnato rapidamente terreno tra gli elettori repubblicani desiderosi di dimenticare l'ex presidente - e potrebbe continuare a raccogliere elettori moderati e indipendenti che possono partecipare ad alcune primarie, tra cui il New Hampshire, se hanno cambiato partito, e la Carolina del Sud, Stato di origine di Haley.

Ma per sconfiggere davvero Trump, dovrà erodere il suo sostegno tra una fetta più ampia del GOP che rimane fedele all'ex presidente. Trovare il modo di farlo, senza alienarsi quegli elettori, è sfuggito ai rivali intra-partitici di Trump per tre cicli consecutivi di elezioni presidenziali.

Gestione delle aspettative

Mentre Haley e DeSantis si battono per diventare l'ultima alternativa a Trump, entrambi cercano di gestire le aspettative sulle loro performance nei caucus dell'Iowa, giustificando in anticipo il motivo per cui dovrebbero essere visti come forti contendenti in un campo in cui Trump rimane il frontrunner dominante.

DeSantis ha dichiarato martedì su Fox News che il suo risultato in Iowa non è un fattore decisivo per il destino della sua campagna.

"Questa è una corsa per ottenere la maggioranza dei delegati", ha detto DeSantis. "I sondaggi non prevedono mai i risultati, perché si tratta di un caucus ed è una bestia diversa. Stiamo facendo tutto il necessario per vincere".

Haley, mentre faceva campagna elettorale a Kingston, nel New Hampshire, mercoledì, ha previsto "sorprese" nelle competizioni per la prima nomination.

"So che lo slancio in Iowa e lo slancio in New Hampshire - vogliono qualcosa di diverso", ha detto Haley agli elettori.

Anche gli alleati dei candidati stanno cercando di creare aspettative favorevoli per i loro candidati.

Il super PAC SFA Fund, Inc. a favore di Haley, ha lanciato un video che evidenzia i casi in cui DeSantis ha affermato che avrebbe vinto i caucus dell'Iowa.

Mark Harris, capo stratega del super PAC, ha dichiarato mercoledì ai giornalisti che DeSantis deve vincere l'Iowa, mentre Haley deve solo fare abbastanza bene in Iowa "per mantenere lo slancio" mentre la corsa si sposta verso il New Hampshire, dove i sondaggi la mostrano in forte seconda posizione dietro Trump.

"Non c'è dubbio che una volta superato l'Iowa, la corsa sarà davvero a due tra Nikki e il Presidente Trump", ha dichiarato Harris.

Haley ha affrontato quello che potrebbe essere il momento peggiore della sua campagna per il 2024 la scorsa settimana, quando nel New Hampshire le è stata chiesta una domanda sulle cause della Guerra Civile e ha dato una risposta su "come doveva funzionare il governo", senza menzionare la schiavitù.

Ha cercato di rimangiarsela rapidamente, anche se alleati come il governatore del New Hampshire Chris Sununu hanno ammesso che le sue osservazioni sono state un errore.

"Tutti hanno voltato pagina", tranne i media, ha detto Haley mercoledì su Fox News.

Tuttavia, Haley ha dovuto affrontare critiche da tutto lo spettro politico - compresi gli alleati di Trump e il Presidente Joe Biden - e il momento ha messo in dubbio il suo acume politico. Il momento non è destinato a svanire rapidamente e potrebbe continuare a perseguitare Haley nei town hall televisivi e nei prossimi dibattiti.

Interrogata durante l'intervista a Fox News sul contraccolpo della sua gaffe, la Haley ha detto ancora una volta di aver dato per scontato che la schiavitù fosse la causa della Guerra Civile e ha detto di aver riconosciuto che avrebbe dovuto essere la prima cosa da dire nella sua risposta.

"Quando si cresce nel Sud, si cresce e la schiavitù è un commento costante e un punto di discussione costante. Lo si impara a scuola e se ne parla. Il sud è in realtà molto a suo agio con la nostra storia. Avrei dovuto dire subito che la Guerra Civile riguardava la schiavitù, ma ho dato per scontato che si trattasse anche del ruolo del governo e dei diritti delle persone dal punto di vista economico, sociale e altro", ha detto l'ex governatore della Carolina del Sud.

Specifiche sull'aborto

Nel corso dei quattro dibattiti nazionali, i candidati alle primarie repubblicane hanno ampiamente evitato quella che potrebbe essere la questione più influente nelle prossime elezioni generali: il diritto all'aborto.

Nell'anno e mezzo trascorso dalla sentenza della Corte Suprema contro la Roe v. Wade, gli elettori di tutto lo spettro ideologico si sono per lo più schierati contro i tentativi di inasprire le restrizioni all'aborto e hanno regolarmente votato a favore degli sforzi per preservare questo diritto.

Né Haley né DeSantis si sono schierati dalla parte dei cittadini. DeSantis ha firmato un divieto di sei settimane in Florida la scorsa primavera e ha detto che sosterrebbe una legge federale che fissi il limite a 15 settimane. Ma non ha parlato molto di entrambe. (In un altro town hall della CNN, il mese scorso, ha parlato del divieto di sei settimane prima di passare ad attaccare Trump).

La Haley è stata ancora più difficile da inquadrare, in quanto ha dichiarato la sua politica "smaccatamente a favore della vita" e allo stesso tempo ha detto di voler trovare un consenso nazionale sulla questione, che è tra le più intrattabili della vita americana.

A meno di due settimane dall'inizio delle votazioni, entrambi saranno probabilmente sollecitati a fornire maggiori informazioni sulle loro visioni e, forse, a dare ai telespettatori un indizio su come venderebbero questi piani al pubblico delle elezioni generali.

Fonte: edition.cnn.com