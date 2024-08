5 cose da sapere per l'8 agosto: Tempesta tropicale Debby, missione spaziale, corsa presidenziale, borsa, rivolte nel Regno Unito

1. Tempesta tropicale Debby

La tempesta tropicale Debby ha fatto il suo secondo atterraggio sulla terraferma negli Stati Uniti stamattina presto vicino a Bulls Bay, Carolina del Sud - a circa 20 miglia a nordest di Charleston. Dopo aver aleggiato sull'Oceano Atlantico, le previsioni mostrano che la tempesta sta ora strisciando verso l'interno con velocità del vento sostenute massime di 50 mph. Si prevede che scaricherà ancora piogge torrenziali, possibili tornado e alluvioni distruttive mentre marcia verso nord per il resto della settimana, inondando diversi stati già zuppi. Da quando ha colpito la Florida come uragano di categoria 1 lunedì, Debby ha scaricato più di un piede di pioggia su parti della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud e ha ucciso almeno cinque persone.

2. Missione spaziale

Butch Wilmore e Suni Williams - due astronauti veterani della NASA che pilotano il primo volo equipaggiato del veicolo spaziale Starliner di Boeing - sono stati nello spazio per più di 60 giorni, circa sette settimane in più rispetto a quanto previsto inizialmente. Non c'è ancora una data di ritorno chiara a causa di diversi problemi che affliggono lo Starliner e la NASA sta ora rendendo chiaro che gli astronauti potrebbero non tornare a casa affatto sul veicolo spaziale. SpaceX, il rivale di Boeing nel programma Commercial Crew della NASA, potrebbe essere chiamato a riportare a casa Williams e Wilmore invece. Il movimento potrebbe potenzialmente estendere il soggiorno degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale di altri sei mesi, spingendo il loro ritorno al 2025, hanno detto i funzionari dell'agenzia in una conferenza stampa del mercoledì.

3. Corsa alla presidenza

La vicepresidente Kamala Harris e la compagna di corsa del precedente presidente Donald Trump, il senatore JD Vance, si sono affrontati mercoledì in eventi separati nel Wisconsin. Harris, che è stata raggiunta dal suo recente annuncio di compagna di corsa Tim Walz, ha anche partecipato a un secondo comizio nel Michigan. I candidati si sono criticati a vicenda mentre si proponevano ai votanti del Midwest come la migliore opzione. Trump, che era fuori dalla campagna, ha detto che si aspetta di dibattere con Harris “nel prossimo futuro”, lasciando aperta la possibilità che l'evento si svolga su un'altra rete oltre a Fox News. I commenti arrivano dopo che Trump sabato ha detto che avrebbe dibattuto con Harris solo su Fox News o “non la vedrò affatto”.

4. Mercati azionari

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in calo mercoledì mentre Wall Street cerca di rimontare dalle perdite della settimana. Il Dow è sceso del 2,34%, o dello 0,6%, dopo aver guadagnato più di 400 punti in precedenza durante la giornata. L'S&P 500 è sceso dell'0,8% e il Nasdaq Composite ha perso l'1,1%. Anche se non ci sono segni immediati di recessione, il mercato altamente volatile ha molti investitori preoccupati per un possibile rallentamento economico degli Stati Uniti. Nel frattempo, i mercati asiatici hanno registrato guadagni solidi mercoledì prima di perdere slancio. Il principale indice di riferimento giapponese Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'0,7% oggi, mettendo fine a una serie di due giorni di rialzi.

5. Rioti nel Regno Unito

Migliaia di manifestanti contro il razzismo sono scesi in strada in tutto il Regno Unito per contrastare una serie di manifestazioni di estrema destra pianificate per prendere di mira i centri di immigrazione. Dopo giorni di violenza scatenati da disinformazione intorno a un attacco mortale con coltello, la polizia si era preparata per un'altra notte di disordini mercoledì. Ma verso la sera, migliaia di manifestanti si sono radunati in più di una dozzina di città per proteggere i centri di immigrazione e impedire loro di essere presi di mira dall'estrema destra. “Siamo molti, molti di più di voi”, hanno gridato le folle, con pochissimi sostenitori dell'estrema destra in vista. Lo svanire delle manifestazioni pianificate è stato un grande sollievo per il nuovo governo laburista e per le comunità che si erano preparate al peggio.

COLAZIONE VELOCE

Costco stringe i controlli sui membri abusiviCostco ha chiesto ai suoi clienti di smettere di violare le regole alle casse, ma non ha registrato. Il negozio ora cercherà di catturare i membri abusivi prima ancora che entrino.

Tiro alla fune, duelli con la pistola e altri sport olimpici straniIl breaking, o breakdancing, non è il primo sport insolito ad essere stato ammesso alle Olimpiadi. Ecco un'occhiata ad alcuni dei sport olimpici più strani della storia moderna.

La corsa per diventare l'aeroporto senza documenti del mondoL'aeroporto internazionale di Abu Dhabi pianifica di espandere la sua tecnologia biometrica e diventare il primo aeroporto del mondo a diventare senza passaporti. Scopri perché gli aeroporti vogliono fare meno affidamento sulla carta e più sugli strumenti di riconoscimento facciale.

Steve Martin dice di aver rifiutato di interpretare Tim Walz in 'SNL'L'attore Steve Martin ha finalmente espresso la sua opinione sulle speculazioni online sul fatto che interpreterà il candidato alla vicepresidenza Tim Walz in "Saturday Night Live".

La famiglia presenta un'azione legale per morte impropria dopo il tragico incidente del batiscafo TitanUn'azione legale da 50 milioni di dollari rivela dettagli agghiaccianti sul batiscafo Titan che ha subito un'implosione durante il viaggio verso i resti del Titanic lo scorso anno.

NUMERO DI OGGI

3Questo è il numero di concerti di Taylor Swift in Austria che sono stati cancellati a causa di un presunto attacco terroristico pianificato. La polizia ha arrestato due sospetti mercoledì che aveva detto di aver intrapreso “preparativi concreti” per un attacco. Si prevedeva che circa 65.000 spettatori assistessero a ciascuno dei concerti di Vienna di Swift, con altri 15.000-20.000 fan fuori dallo stadio.

OGGI'S CITAZIONE

"È molto importante che comprendiamo meglio questo virus. È un virus che può essere contenuto."

— Un funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, esprimendo preoccupazione per una nuova variante più letale del vaiolo delle scimmie confermata in quattro paesi africani. Il vaiolo delle scimmie — precedentemente noto come monkeypox — è una malattia virale che può diffondersi facilmente tra le persone e dagli animali infetti. I funzionari dell'OMS hanno dichiarato mercoledì che presto decideranno se l'epidemia in Africa rappresenta un'emergenza sanitaria di interesse internazionale.

