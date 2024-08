5 cose da sapere per il 9 agosto: dibattito presidenziale, affare con gli ostaggi, Corte Suprema, tassi ipotecari, turismo a Maui

1. Debate presidenziale

L'ex Presidente Donald Trump e la Vice Presidente Kamala Harris sono pronti a dibattere su ABC il 10 settembre. Parlando alla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida giovedì, Trump ha detto di essere "entusiasta" di dibattere con Harris e di aver concordato per le prossime date con Fox News, ABC e NBC. Harris ha confermato la sua partecipazione allo scontro del 10 settembre e ha detto che sarebbe stata "felice" di discutere ulteriori dibattiti dopo il loro incontro sul palco il mese prossimo. Trump aveva precedentemente detto che non avrebbe dibattuto con Harris se lei non avesse accettato di partecipare a un dibattito proposto da Fox News. I dettagli sulla location, le regole e i moderatori saranno determinati nelle prossime settimane.

2. Accordo di pace

I mediatori degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto hanno detto giovedì che potrebbero presentare quello che hanno chiamato una "proposta finale di ponte" la prossima settimana, incoraggiando Israele e Hamas ad accettare una cessazione del fuoco e un accordo sugli ostaggi a Gaza. I tre paesi hanno guidato gli sforzi per concludere un accordo, ma le conversazioni si sono interrotte dopo la morte di un leader politico di Hamas in un'esplosione in Iran la scorsa settimana. Attualmente ci sono 115 ostaggi in totale, vivi e morti, tenuti a Gaza, secondo gli ufficiali israeliani. Di quel numero, 111 ostaggi sono stati presi durante l'attacco guidato da Hamas a Israele del 7 ottobre, che ha ucciso oltre 1.200 persone. L'offensiva militare di Israele nell'enclave ha ucciso quasi 40.000 palestinesi e ne ha costretti quasi 2 milioni a lasciare le loro case, secondo il Ministero della Salute di Gaza e le Nazioni Unite.

3. Corte Suprema

La decisione della Corte Suprema del 2022 di rovesciare Roe v. Wade rimane impopolare presso una vasta maggioranza di americani, secondo un nuovo sondaggio del Marquette Law School. Due terzi degli americani si oppongono alla decisione della Corte Suprema sull'aborto, mostrano i dati, mentre i diritti riproduttivi rimangono un problema chiave per molti democratici e repubblicani in vista delle elezioni di novembre. Nella decisione shock di Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, cinque giudici conservatori hanno votato per rovesciare Roe, la precedente del 1973 che stabiliva un diritto costituzionale alla procedura. La decisione del 2022 ha rimesso la questione dell'aborto agli stati, circa la metà dei quali ha vietato o limitato severamente l'accesso.

4. Tassi ipotecari

I tassi ipotecari sono precipitati al loro livello più basso degli ultimi dodici mesi in attesa che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse il mese prossimo. Questa è una buona notizia per i potenziali acquirenti di case negli Stati Uniti, dove il mercato immobiliare è tradizionalmente poco accessibile. La media del tasso fisso a 30 anni questa settimana è del 6,47%, in calo rispetto alla media della scorsa settimana del 6,73%. Si tratta del livello più basso dal maggio 2023, ma i prezzi delle case sono ancora un ostacolo importante per molti americani, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Chicago, Phoenix, Washington e Anaheim, in California, si sono unite a New York, Los Angeles, Atlanta e Boston come città dove il valore totale delle case supera i 1 trilione di dollari, secondo un rapporto pubblicato giovedì da Redfin.

5. Turismo a Maui

Un anno dopo che gli incendi hanno devastato Lahaina, Maui, le autorità dell'isola incoraggiano i visitatori a tornare e far parte della ripresa mentre i residenti e le attività commerciali continuano a lottare economicamente. Le Hawaii hanno intensificato gli sforzi per ricostruire dopo il rapido incendio che ha ucciso almeno 100 persone e distrutto più di 2.200 strutture ad agosto 2023. Dopo l'incendio, i turisti sono stati invitati a tornare sull'isola, ma è stata una campagna soft perché migliaia di residenti sfollati ancora vivevano in camere d'albergo. L'Autorità del Turismo delle Hawaii ha ora iniziato a sottolineare nuovamente l'importanza di accogliere e incoraggiare i visitatori come parte dell'iniziativa di recupero più ampia. Le autorità incoraggiano i visitatori a sostenere i negozi locali e a soggiornare negli hotel di Maui che assumono i locali invece di Airbnb o affitti vacanza a causa della crisi abitativa in corso.

I nuovi panda giganti del Zoo di San Diego fanno il loro debutto pubblicoTroppo adorabili per bear! CNN ha ottenuto un'esperienza di anteprima del pubblico dei primi panda giganti a debuttare negli Stati Uniti da più di 20 anni. Guarda il video qui.

La squadra USA di basket maschile si qualifica per la finale olimpica per l'oroLa squadra USA, guidata da LeBron James e Steph Curry, ha sconfitto la Serbia 95-91 giovedì. Si affronteranno ora con la Francia nella finale per l'oro sabato.

La campionessa olimpica Sydney McLaughlin-Levrone batte il record del mondo e fa storiaLa 25enne campionessa ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri ostacoli femminili in un tempo record del mondo di 50,37 secondi.

L'acqua con il bicarbonato di sodio è la nuova tendenza salutareAlcuni dicono che l'acqua con il bicarbonato di sodio aiuta a migliorare le prestazioni fisiche, il reflusso acido, i livelli di energia e altro ancora. Ecco cosa ne pensano gli esperti.

Un pentolone di monete d'oro scoperto durante gli scavi di una città greca anticaGli scavi di una città greca antica in Turchia hanno portato alla luce un tesoro di monete d'oro di circa 2.500 anni fa. Guarda la foto qui.

Donna scrive il codice per fare di ChatGPT il suo 'ragazzo'. Vedi cosa è successoOpenAI, la società dietro il chatbot AI virale ChatGPT, ha dichiarato giovedì di essere preoccupata che gli utenti possano diventare emotivamente dipendenti dalla sua nuova modalità di voce realistica. Guarda questo video per vedere come alcune persone stanno sviluppando relazioni romantiche con i chatbot AI, suscitando preoccupazione tra gli esperti di relazioni.

