1. Scelta della VP

La Vicepresidente Kamala Harris e il suo recente annuncio del compagno di corsa, il Governatore del Minnesota Tim Walz, hanno tenuto il loro primo comizio congiunto a Philadelphia martedì. In un discorso ad alta energia, Walz si è presentato come un uomo di mezzogiorno, un insegnante delle superiori diventato legislatore di distretto oscillante che ha avanzato le politiche chiave del Partito Democratico da quando è stato eletto alla carica più alta del suo stato nel 2018. Harris ha presentato la loro visione per il paese e ha illustrato le credenziali di Walz, dicendo che "sarà pronto dal giorno uno". Walz ha anche criticato l'ex Presidente Donald Trump e ha sfidato il suo compagno di corsa, il Senatore JD Vance, a un dibattito, dicendo che "non vede l'ora". Harris e Walz si recheranno quindi in un tour di cinque giorni attraverso gli stati chiave mentre cercano di fare appelli freschi ai potenziali elettori.

2. Medio Oriente

Più paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, hanno invitato i loro cittadini a lasciare alcune parti del Medio Oriente poiché le tensioni nella regione si intensificano, suscitando timori di una guerra su vasta scala. I leader mondiali e le autorità sono in allerta dopo che l'Iran ha promesso vendetta contro Israele, che incolpa per l'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh nella capitale Tehran. Fonti multiple hanno detto a CNN che gli Stati Uniti si aspettano un attacco contro Israele nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti stanno contemporaneamente premendo i partner per spingere l'Iran a non compiere un attacco o attacchi coordinati con i suoi gruppi proxy. Nel frattempo, Hamas ha nominato Yahya Sinwar, uno dei architetti dell'attacco terroristico dell'ottobre 7, come nuovo capo del suo ufficio politico. Il movimento ha sollevato immediate domande sui prossimi passi per la pace e i negoziati per gli ostaggi con Israele.

3. Tempesta tropicale Debby

La tempesta tropicale Debby, che ha colpito gli Stati Uniti sudorientali lunedì come uragano, è ora tornata sull'Atlantico, dove riprenderà forza. Debby ha già trasformato le strade in fiumi e le case in paludi in alcune parti della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud. La tempesta è prevista per il secondo atterraggio sulla terraferma giovedì tra Charleston e Myrtle Beach, Carolina del Sud. Nel frattempo, Debby è prevista per inzuppare il Nordest oggi con più round di pioggia. Ciò ha aumentato il rischio di allagamenti per alcune parti della Pennsylvania, New York, sud della Nuova Inghilterra, Maryland, Delaware e di tutto il New Jersey.

4. Crollo dell'hotel

Due persone sono morte e altre rimangono intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un hotel in un villaggio nella heartland della regione vinicola della Mosella occidentale della Germania. C'erano 14 persone nell'edificio a Kröv al momento del crollo, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco a CNN oggi. L'hotel è ancora parzialmente intatto, ma le operazioni di soccorso si stanno rivelando difficili perché l'edificio si sposta di circa 0,41 cm all'ora, hanno detto le autorità locali. Circa 250 vigili del fuoco, paramedici, polizia e lavoratori tecnici di soccorso, compresi i reparti speciali, i team dei cani da soccorso e le unità dei droni, erano presenti sul posto stamattina. La polizia ha detto che la causa del crollo non è ancora nota.

5. Divieto del diserbante

L'EPA ha emesso un sospensione d'emergenza del comune diserbante DCPA, anche noto come Dacthal, citato i rischi per i bambini non nati. È la prima volta che l'agenzia utilizza l'autorità di sospensione d'emergenza in 40 anni. Il Dacthal viene comunemente applicato ai prati, al tappeto artificiale, alle colture comprese fragole, cotone e fagioli di campo e verdure come broccoli, cavolfiori, cavoli e cipolle, ha detto l'EPA. In un comuncato stampa di martedì, l'agenzia ha avvertito che alcune persone incinte che maneggiano i prodotti DCPA potrebbero essere esposte a livelli che sono fino a 20 volte superiori a quelli che l'EPA considera sicuri per i bambini non nati, potenzialmente causando "problemi di salute a vita irreversibili".

"I nostri team stanno lavorando senza sosta, insieme alla polizia, per incriminare le persone il più rapidamente possibile e garantire che giustizia sia fatta." - ha dichiarato il servizio di pubblica accusa del Regno Unito martedì, dopo che circa 100 persone sono state incriminate per la loro partecipazione alle violente sommosse che hanno colpito le città britanniche. Le autorità locali temono ulteriori scoppi di violenza anti-immigrati questa settimana, lasciando il governo del Regno Unito a fare i conti con i peggiori disordini degli ultimi dieci anni.

