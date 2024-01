5 cose da sapere per il 4 gennaio: battaglia al confine, Corte Suprema, Jeffrey Epstein, Iran, ritiro della Ford

Ecco cos'altro c'è da sapere per essere al passo con i tempi e affrontare la giornata.

1. Battaglia di confine

Mercoledì l'amministrazione Biden ha fatto causa al Texas per la sua controversa legge sull'immigrazione che dà alle forze dell'ordine locali l'autorità di arrestare gli immigrati, sostenendo che lo Stato "non può gestire il proprio sistema di immigrazione". La causa segna la seconda azione legale contro il Texas questa settimana, mentre il presidente Joe Biden e il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott litigano sulla gestione del confine tra Stati Uniti e Messico. Il mese scorso Abbott ha firmato una legge che dà ai giudici la possibilità di emettere ordini di allontanamento dagli Stati Uniti. La Casa Bianca ha definito la legge - che dovrebbe entrare in vigore a marzo - "incredibilmente estrema". Allo stesso tempo, i repubblicani della Camera hanno dichiarato che andranno avanti con le iniziative per l'impeachment del Segretario alla Sicurezza Nazionale Alejandro Mayorkas per la sua gestione della crisi al confine.

2. La Corte Suprema

La Corte Suprema sta affrontando una crescente pressione per risolvere la questione se l'ex presidente Donald Trump possa essere interdetto dalle cariche pubbliche per il suo ruolo nella rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Mercoledì Trump ha chiesto formalmente alla Corte Suprema di annullare la sentenza dello Stato del Colorado che lo ha rimosso dal voto del 2024 in base alla "clausola insurrezionale" del 14° emendamento. Se i giudici dovessero prendere in considerazione il caso e concludere che Trump non è eleggibile alle cariche pubbliche, i voti espressi per lui non conterebbero. Inoltre, la scorsa settimana il Maine ha rimosso Trump dalle primarie del 2024 e martedì il team dell'ex presidente ha presentato ricorso contro questa decisione.

3. Jeffrey Epstein

Centinaia di pagine di documenti di una causa legata all'accusato trafficante di sesso Jeffrey Epstein sono state rese pubbliche mercoledì. Si tratta della prima serie di documenti rilasciati in base a un ordine del tribunale di dicembre, mentre altri sono attesi nelle prossime settimane. I documenti in totale dovrebbero includere quasi 200 nomi, tra cui alcuni degli accusatori di Epstein, importanti uomini d'affari, politici e altri. Finora, le trascrizioni delle deposizioni includono riferimenti a diversi personaggi pubblici, come già riportato in precedenza, tra cui il principe Andrea e l'ex presidente Bill Clinton. Un portavoce di Clinton aveva precedentemente dichiarato che l'ex presidente aveva volato sull'aereo privato di Epstein, ma che non sapeva nulla dei "terribili crimini" del finanziere.

4. L'Iran

L'Iran ha giurato vendetta contro Israele dopo aver incolpato il Paese per due esplosioni gemelle che hanno ucciso decine di persone mercoledì nella città iraniana di Kerman. Le esplosioni, almeno una delle quali causata da una bomba, secondo la TV di Stato, sono avvenute vicino al luogo di sepoltura del comandante militare ucciso Qasem Soleimani, in quello che i funzionari hanno definito un attacco terroristico. Almeno 84 persone sono state uccise e altre 284 ferite, secondo i funzionari locali in Iran. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità e l'esercito israeliano ha dichiarato alla CNN di non avere alcun commento in merito. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si sono uniti oggi a diversi Paesi nel condannare le esplosioni, che hanno minacciato di alimentare le tensioni nella regione quasi tre mesi dopo lo scoppio della guerra a Gaza.

5. Richiamo Ford

Ford sta richiamando più di 112.000 pick-up a causa del rischio di ribaltamento. Il richiamo riguarda alcuni veicoli F-150 con anni di modello dal 2021 al 2023. La National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato che il bullone del mozzo dell'assale posteriore dei pickup interessati potrebbe "affaticarsi e rompersi", con il rischio di far rotolare il veicolo quando è parcheggiato o "causare una perdita di potenza di guida". Una soluzione è in fase di sviluppo e le lettere ai proprietari di F-150 saranno inviate alla fine di questo mese. L'anno scorso, Ford ha richiamato più di 870.000 autocarri F-150 perché il freno di stazionamento elettronico poteva innestarsi inaspettatamente in qualsiasi momento, causando potenzialmente un incidente.

IL NUMERO DI OGGI

34.000 miliardi di dollariQuestoè il debito pubblico degli Stati Uniti, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro. È la prima volta che il debito nazionale supera i 34.000 miliardi di dollari, anche se negli ultimi anni è aumentato sia sotto i partiti democratici che repubblicani. Questo avviene mentre il Congresso rimane diviso su come finanziare le agenzie federali per il resto dell'anno fiscale 2024. Mancano poco più di due settimane alla chiusura parziale del governo se il Congresso non agisce.

CITAZIONE DI OGGI

"Posso solo dire che è stato un miracolo".

-Un passeggero del volo 516 della Japan Airlines parla dopo essere sopravvissuto all'incendio dell'aereo all'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo martedì. Stanno emergendo nuovi indizi sulla collisione che ha visto l'aereo della Japan Airlines schiantarsi contro un velivolo più piccolo della Guardia Costiera dopo essere atterrato sulla pista - tra cui una trascrizione che mostra che l'aereo più piccolo non era stato autorizzato al decollo.

E INFINE...

Un adolescente dell'Oklahoma batte il gioco imbattibile: TetrisUntredicenne dell'Oklahoma è ritenuto il primo giocatore umano a raggiungere il livello 157 del classico videogioco, quasi 40 anni dopo la sua uscita. Guardate qui il momento vincente.

