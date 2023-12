5 cose da sapere per il 26 dicembre: Gaza, Ucraina, Iraq, clima estremo, Serbia

Ecco cos'altro c'è da sapere per essere al passo con i tempi e affrontare la giornata.

1. Gaza

Almeno 250 persone sono state uccise e altre 500 sono rimaste ferite a Gaza nell'arco di 24 ore, ha dichiarato lunedì il ministero della Sanità controllato da Hamas. Questo porta il bilancio delle vittime a più di 20.000, senza che vi siano indicazioni che la guerra di Israele contro Hamas finisca presto. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato nel fine settimana che l'esercito stava intensificando le operazioni all'interno di Gaza. In un discorso di lunedì ha anche promesso "una lunga battaglia", mentre i familiari degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas hanno interrotto il suo discorso per chiedere il loro immediato ritorno. Secondo una fonte, uno stretto confidente di Netanyahu dovrebbe incontrare oggi funzionari statunitensi per discutere la prossima fase della guerra. Nel frattempo, l'Egitto ha proposto un piano in tre fasi per porre fine ai combattimenti, anche se non è chiaro come sarà accolto dalle parti in conflitto.

2. Ucraina

L'Ucraina sostiene di aver effettuato un attacco aereo in Crimea che ha distrutto una nave cisterna russa. Se confermato, sarebbe la terza volta in meno di una settimana che la Russia subisce una grave perdita di materiale militare. Il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto che la sua nave Novocherkask è stata "danneggiata" in un attacco ucraino. La CNN non è stata in grado di confermare in modo indipendente la perdita, ma sarebbe un gradito successo per l'Ucraina, visto che la sua controffensiva contro la Russia ha faticato e il sostegno internazionale al suo sforzo bellico si sta indebolendo. Guardando al 2024, Nick Paton Walsh della CNN scrive nella sua analisi che "è chiaro che Kiev affronta una crisi esistenziale nel prossimo inverno".

3. L'Iraq

L'esercito statunitense ha effettuato attacchi aerei in Iraq che hanno preso di mira tre strutture utilizzate da Kataib Hezbollah e da gruppi affiliati, uccidendo probabilmente diversi militanti, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. Gli attacchi aerei sono stati una risposta di rappresaglia dopo che il gruppo militante sostenuto dall'Iran ha rivendicato il merito di un attacco alle forze statunitensi lunedì che ha ferito tre soldati, ha dichiarato la Casa Bianca. Il Kataib Hezbollah mira a espellere le forze statunitensi e della coalizione dall'Iraq e a insediarvi un governo allineato con l'Iran, secondo il sito web del Direttore dell'Intelligence nazionale degli Stati Uniti. Il gruppo opera anche in Siria.

4. Clima estremo

Una forte tempesta invernale sta portando bufere di neve nelle pianure e nell'Upper Midwest, rendendo pericolose le condizioni di viaggio in questa intensa settimana di vacanza. Parti del Nebraska, del South Dakota, del Kansas, del Colorado e del Wyoming sono sotto avviso di bufera di neve. Il servizio meteorologico nazionale ha dichiarato che la neve pesante e i forti venti potrebbero far cadere alberi e linee elettriche e portare condizioni di whiteout che rendono i viaggi "difficili o quasi impossibili". La tempesta dovrebbe indebolirsi entro stasera, ma il servizio meteorologico ha dichiarato che alcune zone delle pianure settentrionali e del Midwest superiore possono aspettarsi una miscela invernale che persisterà fino a mercoledì.

5. Serbia

Migliaia di manifestanti si sono riuniti domenica nella capitale serba di Belgrado per chiedere l'annullamento dei risultati delle elezioni generali della scorsa settimana. I manifestanti hanno tentato di prendere d'assalto l'Assemblea cittadina di Belgrado, ma sono stati respinti dalla polizia con l'uso di agenti antisommossa e gas lacrimogeni. Secondo i media, almeno 35 persone sono state arrestate. Le proteste di massa arrivano dopo che il Partito Progressista Serbo del presidente Aleksandar Vucic ha ottenuto il 47% dei voti in un'elezione lampo la scorsa settimana, cementando la sua presa decennale sul potere. Un ente di controllo internazionale ha definito le elezioni "ingiuste", accusando Vucic e il suo partito di soffocare la libertà dei media, di intimidire gli elettori e di corrompere i cittadini.

COLAZIONE A BORDO DI UN AUTOBUS

Sisono conosciuti su un autobus Greyhound e sono sposati da 60 anniLei siè addormentata sulla sua spalla e il resto è storia.

Guardate il cielo staseraLa "luna fredda", ovvero l'ultima luna piena dell'anno, raggiunge il suo apice stasera.

Un cucciolo di rinoceronte arriva allo zoo di AtlantaBenvenutaal mondo, piccola.

Una bambina è nata con una rara condizione che la rendeva incapace di parlareUncomplesso intervento chirurgico l'ha aiutata a ritrovare la voce.

Un consiglio per gli intenditori di caffèUn recente studio suggerisce che questo ingrediente segreto rende il caffè migliore.

IL NUMERO DI OGGI

685 milioni di dollariQuestaè la cifra del jackpot del Powerball, dopo che nessun biglietto ha vinto il primo premio nell'estrazione natalizia di lunedì sera.

LA FRASE DI OGGI

"In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo, prego che possiamo anche fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda".

Re Carlo III, nel suo discorso di Natale, invita alla compassione. Davanti a un albero di Natale ripiantato e decorato in modo sostenibile, ha anche invitato le persone a prendersi cura del pianeta.

IL TEMPO DI OGGI

E INFINE...

La realizzazione di un capolavoro LEGOL'artistaEkow Nimako crea sculture abbaglianti ispirate alla mitologia nera e all'afrofuturismo solo con pezzi LEGO neri. Guarda qui.

