5 cose da sapere per il 20 dicembre: Trump, Israele, causa al confine, Covid-19, intelligenza artificiale

Ecco cos'altro c'è da sapere per essere al passo con i tempi e affrontare la giornata.

1. Trump

La Corte Suprema del Colorado ha fatto la storia martedì con una decisione senza precedenti che ha rimosso l'ex presidente Donald Trump dal voto del 2024. La Corte ha stabilito che Trump non è un candidato presidenziale eleggibile perché il "divieto di insurrezione" del 14° emendamento copre la sua condotta durante la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il 14° Emendamento stabilisce che i funzionari che prestano giuramento a sostegno della Costituzione non possono ricoprire cariche future se "si sono impegnati in un'insurrezione". Ma la formulazione dell'emendamento è vaga, non menziona esplicitamente la presidenza ed è stata applicata solo due volte dal 1919. La campagna di Trump ha dichiarato che "presenterà rapidamente un ricorso".

2. Israele

Secondo alcune fonti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una risoluzione su Gaza, mentre i diplomatici lavorano per mettere a punto un linguaggio che permetta di ottenere un "sì" - o almeno un'astensione - da parte degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha respinto le richieste di un cessate il fuoco, affermando che non avrebbe raggiunto la pace. La bozza di risoluzione avrebbe originariamente incluso una richiesta di "cessazione delle ostilità" per consentire l'ingresso a Gaza degli aiuti tanto necessari. I diplomatici speravano che cambiando il linguaggio in "sospensione delle ostilità" si potesse ottenere il sostegno americano. Se gli Stati Uniti permetteranno l'approvazione della risoluzione, sarà un segnale importante per Israele - anche da parte del suo principale alleato - della crescente protesta internazionale per la crisi umanitaria nella regione.

3. Causa al confine

Una nuova legge che rende un crimine di Stato l'ingresso illegale in Texas è "incredibilmente estrema", ha dichiarato martedì la Casa Bianca, un giorno dopo che il governatore Greg Abbott l'ha firmata. Molti democratici ritengono che la legge sia incostituzionale e martedì i gruppi per i diritti civili hanno intentato una causa contro lo Stato del Texas per contestare la legislazione. L'azione legale arriva nel contesto di un'ondata di migranti al confine meridionale che ha messo sotto pressione le autorità locali, statali e federali per reprimere gli attraversamenti illegali. Nel frattempo, il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer e il leader della minoranza Mitch McConnell hanno rilasciato martedì una dichiarazione congiunta in cui riconoscono che i senatori non raggiungeranno un accordo sull'immigrazione questa settimana, rimandando all'inizio del prossimo anno i negoziati sul più ampio pacchetto di sicurezza nazionale con aiuti all'Ucraina e a Israele.

4. Covid-19

Il CDC avverte che la sottovariante JN.1 del coronavirus è ora la variante "in più rapida crescita" negli Stati Uniti. Sta causando circa il 20% delle nuove infezioni da Covid-19 nel Paese ed è dominante nel Nord-Est, dove si stima che sia la causa di circa un terzo dei nuovi casi. I ricercatori di varianti dicono di aspettarsi che JN.1 diventi la principale variante di coronavirus in tutto il mondo nel giro di poche settimane. Martedì l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita una variante di interesse a causa della sua "rapida diffusione", ma ha osservato che il rischio aggiuntivo per la salute pubblica rimane basso. Secondo gli esperti sanitari, il JN.1, fortemente mutato, sembra essere favorito dai viaggi per le vacanze e dal calo dell'immunità dovuto alle precedenti vaccinazioni Covid.

5. Intelligenza artificiale

OpenAI, l'azienda che sta dietro al chatbot virale ChatGPT, ha presentato nuovi piani per prevenire gli scenari peggiori che potrebbero derivare dalla potente tecnologia di intelligenza artificiale che sta sviluppando. Il nuovo quadro di riferimento delinea il modo in cui l'azienda sta lavorando per tracciare, valutare e proteggere da "rischi catastrofici" derivanti da modelli di IA all'avanguardia. Questi rischi vanno dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per causare un'interruzione di massa della sicurezza informatica all'assistenza nella creazione di armi biologiche, chimiche o nucleari. Ciò avviene dopo che all'inizio di quest'anno centinaia di scienziati e ricercatori di spicco nel campo dell'IA hanno firmato una lettera in cui si afferma che la mitigazione del "rischio di estinzione da parte dell'IA" dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi "come le pandemie e la guerra nucleare".

