5 cose da sapere per il 2 gennaio: nuove leggi, Israele, virus invernali, immigrazione, terremoto in Giappone

1. Nuove leggi

Questa settimana sono entrate in vigore diverse leggi statali e federali che hanno un impatto su tutto, dal salario minimo all'assistenza di genere per i minori. Un totale di 22 Stati, più Washington, ha aumentato il salario minimo lunedì, e altri Stati hanno previsto aumenti salariali per i prossimi mesi. Un'altra questione centrale nelle legislature statali del 2023 è stata l'assistenza ai minori per l'affermazione del genere, con diversi Stati a guida repubblicana che hanno deciso di introdurre restrizioni. Tra gli Stati che hanno recentemente approvato il divieto di tali trattamenti per i minori ci sono l'Idaho e la Louisiana. D'altro canto, molti Stati democratici hanno approvato leggi che proteggono il diritto all'aborto, tra cui due entrate in vigore lunedì in California e a Washington.

2. Israele

L'esercito israeliano ha annunciato che inizierà a ritirare migliaia di soldati da Gaza, ma ha dichiarato di aspettarsi combattimenti "per tutto il 2024". L'annuncio mostra i segni del graduale passaggio di Israele a una fase di minore intensità della guerra, mentre il Paese ha affrontato le pressioni per ridurre il numero di vittime civili nell'enclave assediata. Dagli attacchi del 7 ottobre, sono state uccise quasi 22.000 persone in tutta Gaza, ha dichiarato in un comunicato il Ministero della Sanità controllato da Hamas. Nel frattempo, la Corte Suprema di Israele ha bocciato un piano controverso per limitare i poteri della magistratura, in una mossa senza precedenti che sta riaccendendo aspre tensioni all'interno del Paese.

3. Virus invernali

L'attività dei virus respiratori è elevata e in aumento negli Stati Uniti, mentre gli esperti sottolineano l'importanza delle vaccinazioni. Nella settimana conclusasi il 23 dicembre, ci sono stati più di 29.000 pazienti ospedalieri ricoverati con Covid-19, circa 15.000 ricoverati con l'influenza e altre migliaia con il virus respiratorio sinciziale, o RSV, secondo i dati del CDC. Mentre la Covid-19 rimane il principale fattore di ricovero per virus respiratori, l'attività influenzale è in rapido aumento. Il CDC stima che in questa stagione ci siano stati più di 7 milioni di malattie e 4.500 decessi legati all'influenza. Tuttavia, la diffusione del vaccino rimane bassa: solo il 19% degli adulti si è sottoposto all'ultimo vaccino Covid-19 e meno della metà ha fatto il vaccino antinfluenzale.

4. Immigrazione

Nel fine settimana centinaia di immigrati sono stati lasciati nel New Jersey per eludere le restrizioni di New York volte a contenere l'ondata di arrivi nello Stato. Questo avviene solo una settimana dopo che il sindaco di New York, Eric Adams, ha emesso un ordine che richiede alle compagnie di autobus charter che trasportano migranti di fornire i manifesti dei loro passeggeri ai funzionari di New York con almeno 32 ore di anticipo rispetto al loro arrivo. Negli ultimi mesi, il Texas e diversi altri Stati a guida repubblicana hanno inviato decine di migliaia di migranti e richiedenti asilo su aerei e autobus verso le principali città con sindaci democratici, spesso con poco o nessun preavviso. La città di New York ha ricevuto più di 14.700 nuovi arrivi solo nell'ultimo mese, ha detto Adams.

5. Terremoto in Giappone

Almeno 48 persone sono rimaste uccise dopo che un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la costa occidentale del Giappone lunedì, secondo le autorità locali. Strade ed edifici sono stati danneggiati, i servizi di trasporto e di comunicazione sono stati interrotti e, secondo le autorità, più di 45.000 famiglie sono rimaste senza corrente. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, dopo il sisma ci sono state almeno 35 scosse di assestamento. Di queste scosse di assestamento, una è stata di magnitudo superiore a 6,0, 12 sono state di magnitudo 5,0 o superiore e 22 sono state di magnitudo superiore a 4,0. Alcuni sismologi hanno avvertito che le scosse di assestamento potrebbero durare per mesi.

Tutti i passeggeri evacuati dall'incendio dell'aereo all'aeroporto di TokyoUnaereo della Japan Airlines che trasportava centinaia di passeggeri ha preso fuoco dopo l'atterraggio all'aeroporto Haneda di Tokyo nel primo pomeriggio di oggi, quando si è scontrato con un aereo della Guardia Costiera impegnato nei soccorsi per il terremoto. Secondo la compagnia aerea, tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri, compresi otto bambini di età inferiore ai due anni, sono stati evacuati in sicurezza dall'aereo. Una persona a bordo dell'aereo della Guardia Costiera si è salvata, ma cinque persone non sono state rintracciate.

Il team legale dell'expresidente Donald Trump potrebbe essere a poche ore dall'appellarsi alle sentenze del Maine e del Colorado per mantenere il suo nome sulla scheda elettorale delle primarie repubblicane del 2024. Trump è stato rimosso dalla scheda elettorale in questi due Stati per il suo ruolo nella rivolta al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nel Maine, gli avvocati di Trump impugneranno la decisione in un tribunale statale, mentre la sentenza del Colorado sarà appellata alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Festeggiamenti di Capodanno nel mondoAuguri, 2023! Guarda le foto dei fuochi d'artificio celebrati in tutto il mondo per festeggiare il 2024.

Un solo biglietto del Powerball vince un jackpot di 842 milioni di dollariUnsingolo biglietto venduto in Michigan ha indovinato tutti e sei i numeri durante l'estrazione del Powerball di lunedì sera. È un bel modo di iniziare un nuovo anno!

Tutto quello che c'è da sapere sui College Football PlayoffIMichigan Wolverines e Washington Huskies sono avanzati ai College Football Playoff National Championship. Ecco come guardare la partita della prossima settimana.

CNN Travel nomina i migliori luoghi da visitareSeviaggiare è uno dei vostri propositi, queste 24 destinazioni meritano un posto nella vostra lista dei desideri.

Megalosaurus, la prima scoperta di un dinosauroOttieniun'immagine di una mascella fossile appartenente a un Megalosaurus, il primo dinosauro a essere descritto e nominato scientificamente.

35 dollariQuestoè il costo dell'insulina per molti americani affetti da diabete, ora che una terza importante casa farmaceutica offre un tetto massimo di prezzo e programmi di risparmio che riducono il costo del farmaco. I tetti di prezzo sono stati annunciati in primavera, ma alcuni non sono entrati in vigore fino al 1° gennaio.

"Ho deciso che è il momento giusto".

- Laregina danese Margrethe II ha annunciato a sorpresa la sua abdicazione alla fine del mese dopo 52 anni. L'83enne reale ha dichiarato che cederà il trono al figlio, il principe ereditario Frederik, dopo aver affrontato alcuni problemi di salute. Margrethe è salita al trono nel gennaio 1972 ed è diventata il monarca più longevo d'Europa dopo la morte della regina britannica Elisabetta II, avvenuta lo scorso anno.

Controlla le previsioni locali qui>>.

L'iceberg più grande del mondoNominatoA23a, questo iceberg ha uno spessore di oltre 1.300 piedi e una superficie di oltre 1.500 miglia quadrate - circa tre volte la dimensione di New York City! Guardate questo video per vedere le sue dimensioni enormi.

