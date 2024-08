5 cose da sapere per il 16 agosto: costi della droga, raduni di Trump, Medio Oriente, tifone Ampil, Matthew Perry

Ecco cosa devi sapere per Metterti in Parità e Procedere con la Tua Giornata.

5 Cose nella tua casella di posta

La tua giornata è frenetica. 5 Cose è il tuo negozio unico per gli ultimi titoli di testa, più altre storie e video che le persone cliccano. Iscriviti qui per la newsletter 5 Cose.

1. Costi dei farmaci

Il Presidente Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris hanno fatto un'apparizione congiunta nel Maryland giovedì scorso ad un evento incentrato sui costi dei farmaci da prescrizione. L'amministrazione Biden ha annunciato i risultati delle storiche trattative sui prezzi dei farmaci Medicare che risparmieranno circa 6 miliardi di dollari quando i prezzi più bassi entreranno in vigore per alcuni medicinali nel 2026. Il programma di trattativa è stato un punto centrale della campagna del governo per abbassare il costo della vita per più americani, compresi i cittadini anziani, un importante blocco elettorale. L'industria farmaceutica, che ha a lungo combattuto contro la possibilità per il Medicare di trattare i prezzi, sta cercando di bloccare il processo di trattativa, presentando diverse cause in tribunali federali in tutto il paese, sostenendo che il programma è incostituzionale in vari modi.

2. Rally di Trump

Il vetro antiproiettile circonda l'ex Presidente Donald Trump ai suoi comizi elettorali futuri mentre il Servizio Segreto cerca di aumentare la sicurezza in campagna. Le misure di sicurezza più severe sono state implementate a seguito del tentato assassinio di Trump al suo comizio elettorale lo scorso mese a Butler, Pennsylvania. Sono state adottate anche altre precauzioni, come l'aumento del numero di agenti e alcuni cambiamenti tecnologici, ha detto un alto funzionario a CNN. Il vetro antiproiettile è comunemente utilizzato per proteggere i presidenti in carica e viene spostato al suo posto dal Dipartimento della Difesa. Per Trump, il Servizio Segreto posizionerà strategicamente il vetro in tutto il paese dove l'ex presidente è atteso in vista delle elezioni di novembre.

3. Medio Oriente

I mediatori nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele stanno facendo un ultimo sforzo questa settimana per riprendere i negoziati stagnanti mentre il Medio Oriente si prepara ad un attacco iraniano su Israele. Un incontro ad alto livello si è concluso giovedì e riprenderà oggi, ha detto una fonte diplomatica informata sui negoziati a CNN. In quell'incontro, Qatar, Egitto e Stati Uniti avrebbero presentato un piano per attuare un accordo che potrebbe portare ad un cessate il fuoco nella guerra di 10 mesi a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti. Finora, i negoziati di giovedì sono stati inconcludenti, ma hanno rappresentato "un inizio promettente", ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby.

4. Tifone Ampil

Centinaia di migliaia di persone sono state invitate ad evacuare in alcune parti del Giappone mentre il Tifone Ampil si avvicina alla capitale. La tempesta, situata a 121 miglia marine a sud-est di Yokosuka, Grande Tokyo, è intensificata fino alla forza equivalente di un uragano di categoria 4, secondo il Centro di Avvertimento dei Tifoni Congiunto. Più di 400.000 persone in totale hanno ricevuto avvisi di evacuazione nelle città di Mobara e Asahi vicino a Tokyo e Iwaki, prefettura di Fukushima, che sono vicino alla costa orientale e si aspettano di subire il peggio della tempesta più tardi oggi. Migliaia hanno già perso l'energia mentre le compagnie aeree e le ferrovie cancellano i servizi durante la stagione dei viaggi estivi.

5. Matthew Perry

Cinque persone sono state accusate in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti. Le accuse arrivano dopo che gli investigatori hanno scoperto una rete sotterranea di venditori e fornitori di droga che, secondo quanto sostenuto, sono responsabili della distribuzione della ketamina, una droga potenzialmente letale, che ha ucciso Perry. "Il viaggio di Matthew Perry è iniziato con medici senza scrupoli che hanno abusato della loro posizione di fiducia perché lo vedevano come un guadagno, fino ai venditori di strada che gli hanno dato la ketamina in fiale non contrassegnate", ha detto il direttore dell'DEA Anne Milgram. Nel corso di due mesi, da settembre ad ottobre 2023, Perry ha ricevuto circa 20 fiale di Ketamina che gli sono costate circa 55.000 dollari, ha detto un procuratore degli Stati Uniti. L'amato attore che ha interpretato Chandler Bing in "Friends" è morto in ottobre 2023 all'età di 54 anni.

COLAZIONE VELOCE

Affitti gratuiti e parcheggio gratuito: gli affittuari offrono dolcettiIl mercato degli affitti negli Stati Uniti sta rallentando, costringendo molti affittuari ad offrire offerte sorprendenti per convincere gli inquilini a firmare il contratto.

I finalisti del Fotografo dell'Anno dell'Oceano sono stati rivelatiQuesti sono i migliori scatti selezionati tra i più di 15.000 inviati dai migliori fotografi costieri, aerei e subacquei di tutto il mondo.

Ying Ying, la più anziana primipara panda, dà alla luce i gemelliAbbiamo bear-e buone notizie! Un panda gigante a Hong Kong ha dato alla luce i gemelli dopo più di un decennio di tentativi di accoppiamento riuscito.

La maglia iconica di Babe Ruth potrebbe essere venduta per un record di 30 milioni di dollariLa maglia che il leggendario giocatore dei New York Yankees Babe Ruth indossava quando ha battuto uno dei più famosi home run del baseball è in vendita.

Le pause di 5 secondi possono aiutare a ridurre l'aggressività tra le coppieInala, poi esala. Fare una pausa di cinque secondi durante una discussione con il tuo partner può aiutare a calmare la situazione, secondo un nuovo studio.

QUIZ TEMPO

Le Olimpiadi di Parigi sono finite ma le Olimpiadi del 2028 sono già in fase di preparazione in quale città?A. AtlantaB. BerlinoC. Los AngelesD. Roma

Portami al quiz!

La scorsa settimana, il 56% dei lettori che hanno partecipato al quiz ha risposto correttamente a otto o più domande. Come te la caverai?

NUMERO DI OGGI

1,4 milioni È questo il numero di ragazze in Afghanistan che vengono deliberatamente private dell'istruzione mentre il governo talebano cerca di escluderle dalle scuole, secondo l'UNESCO. I talebani hanno storicamente trattato le donne come cittadine di seconda classe, sottoponendole a violenza, matrimoni forzati e una presenza quasi invisibile nel paese.

CITAZIONE DEL GIORNO

"È fondamentale non stigmatizzare i viaggiatori o i paesi/regioni. Solo lavorando insieme, condividendo i dati e adottando le misure di salute pubblica necessarie, saremo in grado di controllare la diffusione di questo virus."

— L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fornisce linee guida dopo che la Svezia ha confermato il primo caso di infezione virale mpox giovedì, che è stato anche il primo caso fuori dall'Africa. L'organizzazione prevede un aumento dei casi di mpox in Europa nei prossimi giorni e settimane.

OGGI IL TEMPO

Controlla la tua previsione locale qui>>>

E PER FINIRE ...

All'asta di oggetti di scena di Hollywood e TV Un'asta di oggetti di scena di Hollywood e TV di grandi dimensioni è in corso a Los Angeles. Guarda questo video per vedere alcuni dei cimeli iconici attualmente in vendita.

Dopo aver risparmiato miliardi con prezzi farmaceutici più bassi, l'amministrazione Biden si impegna a migliorare le vite di molti americani, compresi i cittadini anziani. È essenziale per noi sostenere le politiche che beneficiano delle nostre comunità e riducono il costo della vita per tutti.

Mentre l'ex presidente Trump si prepara per i prossimi comizi, il Servizio Segreto ha implementato misure di sicurezza aumentate per garantire la sua sicurezza, dopo il tentato assassinio al suo ultimo comizio in Pennsylvania. La nostra sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità e è fondamentale che eventi come questi siano bene protetti.

Leggi anche: