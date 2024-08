5 cose da sapere per il 14 agosto: tempesta, corsa 2024, proteste nei campus, incursione in Ucraina, ricerca sul cancro

Ecco cosa devi sapere per Metterti in Parità e Procedere con la Tua Giornata.

1. Allerta tempesta

La tempesta tropicale Ernesto si sta avvicinando a diventare un pericoloso uragano oggi mentre si aggira intorno a Puerto Rico e altre parti dei Caraibi. Anche se il centro della tempesta non passerà direttamente sopra Puerto Rico - invece lo eviterà spostandosi a nord-est - Ernesto è ancora in grado di scaricare tra 8 e 10 pollici di pioggia sull'isola, probabilmente scatenando allagamenti e frane pericolosi, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani. Gli abitanti sono stati anche avvertiti di prepararsi a blackout diffusi poiché la rete elettrica dell'isola, fragile e obsoleta, è ancora in fase di riparazione dopo essere stata messa in ginocchio dall'uragano Maria nel 2017. Alcune compagnie di crociera hanno anche cambiato gli itinerari o le date di sbarco delle loro navi per evitare venti forti e mare agitato.

2. 2024 race

L'ex presidente Donald Trump continua a descrivere l'elezione di Kamala Harris alla presidenza come "incostituzionale" e accusarla di aver preso parte a un "colpo di stato". Non c'è alcun serio tentativo in corso per contestare lo status di Harris come candidata democratica, ma alcuni critici di Trump avvertono che potrebbe stare preparando il terreno per mettere in discussione l'esito delle elezioni del 2024 se dovesse perdere una seconda volta. Il Comitato Nazionale Democratico ha reso ufficiale lo scorso fine settimana: Harris e il governatore del Minnesota Tim Walz sono i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza rispettivamente. I delegati hanno tenuto una votazione virtuale prima della convention, con Harris che ha ricevuto il 99% dei voti da coloro che hanno partecipato. I repubblicani hanno riconosciuto che dopo il voto del DNC non c'è più alcuna possibilità di contestare la posizione di Harris nelle schede elettorali.

3. Proteste universitarie

Un giudice federale ha stabilito martedì che l'Università della California, Los Angeles, non può permettere ai manifestanti a favore della Palestina di bloccare gli studenti ebrei dall'accesso alle lezioni e ad altre parti del campus. Si tratta del primo caso in cui un giudice degli Stati Uniti ha sentenziato contro un'università riguardo alle manifestazioni contro la guerra tra Israele e Hamas sui campus universitari quest'anno. In una causa intentata a giugno, tre studenti ebrei di UCLA hanno affermato di aver subito discriminazione sul campus durante le manifestazioni a causa della loro fede e che l'università non ha garantito l'accesso al campus per tutti gli studenti ebrei. L'UCLA ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità legale in merito, ma il giudice ha stabilito che l'università non può fornire lezioni e l'accesso agli edifici del campus se gli studenti ebrei ne sono esclusi.

4. Incursione in Ucraina

La regione di frontiera russa di Belgorod ha dichiarato lo stato di emergenza oggi dopo nuovi attacchi da parte delle forze ucraine, con Kiev che rivendica il controllo di centinaia di migliaia di chilometri quadrati di territorio russo dopo la sua rara incursione oltreconfine. Decine di migliaia di russi sono stati costretti a lasciare le loro case questa settimana a causa dell'avanzata delle truppe ucraine nella regione. Le autorità regionali stanno ora chiedendo al governo russo di dichiarare uno stato di emergenza a livello federale. L'incursione - il primo caso di truppe straniere che entrano in territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale - è un enorme smacco per il Cremlino. Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di "cacciare il nemico" dalla Russia, ma il suo esercito esausto non è ancora riuscito a fermare l'avanzata ucraina.

5. Ricerca sul cancro

Il presidente Joe Biden ha annunciato martedì un importante finanziamento per la ricerca sul cancro durante il suo primo viaggio ufficiale dopo aver rinunciato alla corsa alle elezioni del 2024. Il programma "Cancer Moon-shot", fondato quando Biden era vicepresidente e potenziato con miliardi di nuovi fondi dal 2022, mira a fornire la ricerca all'avanguardia necessaria per dimezzare il numero di morti per cancro nei prossimi decenni. Biden ha evidenziato i $150 milioni in nuovi premi di ricerca concessi a otto organizzazioni, tra cui $23 milioni all'Università di Tulane - il luogo dove è stato fatto l'annuncio. Ciò avviene mentre la Casa Bianca sta lavorando per distribuire quanto più denaro possibile nei programmi attuali, con incertezze che si profilano all'orizzonte in vista delle elezioni di novembre. L'argomento del viaggio era anche personale per il presidente: il figlio maggiore di Biden, Beau, è morto nel 2015 all'età di 46 anni dopo aver lottato contro il cancro al cervello.

NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA

Il Primo Ministro della Thailandia rimosso dall'incarico in una sorpresa sentenza della corteIl Primo Ministro della Thailandia Srettha Thavisin è stato rimosso dall'incarico dopo che una corte ha stabilito che aveva violato la costituzione - una decisione shock che getta il regno in ulteriori incertezze politiche.

CURIOSITÀ DEL MATTINO

L'arte di strada degli animali sta comparendo ovunque a LondraBanksy colpisce ancora. I lavoratori dello zoo di Londra martedì sono rimasti sorpresi nel scoprire un'esibizione che suggeriva che gli animali venivano liberati.

OGGI NUMERO

1,2 milioni di dollariÈ questa la somma raccolta per le charity del Regno Unito in una serie di aste che hanno venduto alcune delle prime banconote di Re Carlo III uscite dalle presse. Nuove banconote da £5, £10, £20 e £50 con l'immagine di Re Carlo sono entrate in circolazione nel Regno Unito a giugno, segnando la prima volta che la Bank of England ha mai cambiato il sovrano sulle sue banconote. La regina Elisabetta II, morta a settembre 2022, è stata il primo monarca ad apparire sulle banconote in sterline nel 1960.

OGGI CITAZIONE

"Tutti i segnali preliminari indicano un evento di ghiaccio."

— Peter Goelz, ex direttore generale dell'NTSB, suggerisce che lo scorso venerdì il disastroso incidente aereo in Brasile sia stato probabilmente causato dall'accumulo di ghiaccio sull'aereo. Il ghiaccio in volo può "distorcere il flusso d'aria sulla ala", secondo i documenti dell'Amministrazione federale dell'aviazione, causando un aereo a "rollare o beccheggiare incontrollabilmente". Gli investigatori stanno ancora lavorando per determinare cosa abbia causato l'aereo a precipitare rapidamente vicino a São Paulo, uccidendo tutti i 62 passeggeri a bordo.

OGGI TEMPO

E PER FINIRE...

Come impedire che i tuoi prodotti alimentari vadano a maleMangiare una dieta ricca di frutta e verdura è importante per la salute a lungo termine, ma alcuni acquirenti evitano di acquistare grandi quantità di prodotti freschi perché sono vulnerabili al deterioramento. Guarda questo video per imparare a conservare correttamente i tuoi prodotti alimentari per farli durare di più.

Dopo esserti iscritto alla newsletter 5 Things, riceverai le ultime notizie e altro direttamente nella tua casella di posta, aiutandoti a restare aggiornato e rendendo la nostra giornata più facile per noi.

