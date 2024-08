5 cose da sapere per il 13 agosto: Corsa presidenziale, Tempesta tropicale Ernesto, Terremoti, incursione in Ucraina, Medio Oriente

Ecco cosa devi sapere per Metterti in Parità e Procedere con la Tua Giornata.

1. Corsa alla presidenza

L'ex presidente Donald Trump ha parlato con il CEO di Tesla e proprietario di X, Elon Musk, in una conversazione in diretta sulla piattaforma per più di due ore lunedì sera. I problemi tecnici hanno mandato in tilt l'inizio del colloquio per più di 40 minuti, creando un passo falso pubblico per la campagna Trump mentre cerca di riguadagnare slancio nella corsa. L'ex presidente ha infine risposto a domande amichevoli di Musk mentre criticava le posizioni della vicepresidente Kamala Harris sull'economia e sull'immigrazione. Un fatto-check di CNN ha rilevato che Trump ha fatto almeno 20 affermazioni false durante la conversazione. Nel frattempo, i democratici si stanno preparando per la loro convenzione nazionale a Chicago la prossima settimana, dove Harris accetterà formalmente la nomination del suo partito per la presidenza giovedì sera.

2. Tempesta tropicale Ernesto

La tempesta tropicale Ernesto si è formata nell'Atlantico e si sta dirigendo verso il Caribbean e Puerto Rico con piogge intense, venti impetuosi e mari pericolosi mentre si prevede un'attività di uragani iperattiva. Il sistema in rapido movimento porterà condizioni di tempesta tropicale, comprese le possibili raffiche dannose e le piogge intense, ai Caraibi oggi. Queste condizioni sono previste per diffondersi attraverso le Isole Vergini e Puerto Rico entro la fine della giornata. Gli officiali avvertono che la combinazione di pioggia e vento potrebbe causare problemi per l'infrastruttura elettrica vulnerabile di Puerto Rico. Ernesto non seguirà il percorso verso gli Stati Uniti continentali di Debby ma si intensificherà in un uragano su acque oceaniche molto calde, mettendo potenzialmente Bermuda in pericolo.

3. Terremoti

Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato a Los Angeles alle 12:20 PT di lunedì, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti. Il terremoto ha scosso i residenti, fatto tremare le scuole e interrotto diversi spettacoli in diretta e registrati. Lo scuotimento di lunedì ha attivato la modalità terremoto del Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, con equipaggi in 106 stazioni dei pompieri che effettuano surveys dei loro distretti. Non sono state segnalate feriti o danni strutturali, ha detto il dipartimento. Separatamente, gran parte del Giappone occidentale è in allerta dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la regione la scorsa settimana. Il governo ha sollevato la maggior parte delle raccomandazioni, ma molti residenti e ufficiali si stanno preparando per un potenziale stato di emergenza durante il solito picco della stagione delle vacanze estive.

4. Incursione ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di "cacciare il nemico" dal suo territorio dopo che è emerso che le truppe ucraine erano in controllo di decine di villaggi russi una settimana dopo l'incursione a sorpresa di Kiev. Lunedì, il capo militare ucraino Oleksandr Syrskyi ha detto che circa 386 chilometri quadrati di territorio russo erano ora sotto il controllo ucraino. Putin ha poi ordinato ai suoi capi della sicurezza di espellere le forze ucraine e "abbattere il nemico dai nostri territori". Gli avanzamenti ucraini hanno scatenato un'ondata di evacuazioni dalle regioni di frontiera. Circa 180.000 persone erano state avvisate di evacuare e si stima che 121.000 ne abbiano già lasciate, secondo Aleksey Smirnov, il capo ad interim della regione di Kursk.

5. Medio Oriente

Israele e gli Stati Uniti si stanno preparando per un eventuale attacco iraniano contro Israele mentre si intensificano gli sforzi per ottenere un cessate il fuoco a Gaza in vista della ripresa prevista questa settimana dei negoziati formali. Un attacco importante contro Israele potrebbe rischiare di disturbare i negoziati che gli officiali americani hanno detto essere a uno stadio avanzato prima dell'assassinio di Hamas' leader politico Ismail Haniyeh a Tehran, che l'Iran ha attribuito a Israele. Israele non ha confermato o negato la responsabilità. La Casa Bianca ha detto lunedì che condivide le preoccupazioni e le aspettative di Israele per un attacco dall'Iran nei prossimi giorni, indicando l'aumento della presenza militare americana nella regione come preparazione per una ritorsione iraniana.

COLAZIONE VELOCE

L'appello della squadra USA di ginnastica viene respintoLa ginnasta statunitense Jordan Chiles è stata privata della sua prima medaglia olimpica individuale dopo che la squadra di ginnastica rumena ha contestato il suo punteggio finale. L'appello della squadra USA a quella decisione è stato respinto lunedì, ma la lotta per il bronzo è lungi dall'essere finita.

Il Tour de France Femmes è iniziatoQuesta edizione vede in campo le migliori atlete, molte delle quali hanno appena partecipato alla gara su strada femminile alle Olimpiadi di Parigi. Devono essere proprio stanche.

I dati mostrano prove di una riserva d'acqua su MarteI dati raccolti da una missione NASA in pensione suggeriscono che potrebbe esserci abbastanza acqua sotto la superficie di Marte per coprire il pianeta rosso.

Miley Cyrus diventa la più giovane Disney Legend: 'Orgogliosa di essere stata Hannah Montana'La musicista vincitrice del Grammy è stata tra i 14 artisti recentemente onorati come Disney Legends.

Il sapore di zucca è un sapore estivo? despite the sweltering August temperatures, the rollout of pumpkin spice-flavored foods could spell out an early start to fall in the US. These retailers are already spicing up their menus with pumpkin items.

NUMERO DEL GIORNO

11Questo è il numero di acquedotti costruiti migliaia di anni fa sotto Roma per fornire acqua alla città. Guarda questo video per vedere come un antico acquedotto romano sotto la Fontana di Trevi ancora alimenta il leggendario monumento.

CITAZIONE DEL GIORNO

"È stato un incubo che non avrebbe mai dovuto verificarsi."

— Un ex dipendente di AppHarvest, che sostiene di aver subito "condizioni da incubo" presso la società di agricoltura indoor che JD Vance ha aiutato a finanziare. I dipendenti hanno dichiarato di essere stati costretti a lavorare in condizioni estenuanti all'interno della serra del Kentucky della società, dove le temperature spesso superavano i 38 gradi. Le loro storie dipingono un quadro di un'esperienza lavorativa grama per molti dei lavoratori della classe operaia del Kentucky che Donald Trump ha promesso di aiutare.

OGGI IL TEMPO

E PER FINIRE ...

Nuove immagini mozzafiato catturate dalla Stazione Spaziale InternazionaleIl astronauta della NASA Matthew Dominick ha pubblicato un nuovo video dell'aurora boreale dalla Stazione Spaziale Internazionale. Guarda il video spettacolare qui.

