1. Giochi Olimpici di Parigi

Dopo due intense settimane e mezzo di competizioni, i Giochi Olimpici Estivi si sono conclusi domenica con una grandiosa cerimonia di chiusura allo Stade de France. La celebrazione ha offerto un'ampia gamma di musica, una sfilata delle nazioni e persino Tom Cruise che si cala dalla cima. È stato un degno finale hollywoodiano mentre i Giochi venivano ufficialmente consegnati alla città ospitante del 2028, Los Angeles. Inoltre, domenica la squadra femminile di pallacanestro degli Stati Uniti ha superato un momento di difficoltà e ha battuto la Francia, paese ospitante, 67-66. La vittoria ha sigillato un pareggio tra Stati Uniti e Cina per il maggior numero di medaglie d'oro ai Giochi del 2024. Nel frattempo, si sta sviluppando una saga intorno alla medaglia di bronzo nell'esercizio a terra della ginnasta americana Jordan Chiles. Gli ufficiali olimpici degli Stati Uniti hanno dichiarato che faranno appello a una decisione che le ha tolto la medaglia e l'ha fatta scendere al quinto posto.

2. Elezioni presidenziali

La Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump si apprestano a vivere un'altra settimana intensa nella loro corsa alla Casa Bianca. Harris ha tenuto un discorso a un evento di raccolta fondi a San Francisco domenica mentre Trump ha dichiarato che i suoi eventi di raccolta fondi nel weekend a Montana e Wyoming hanno raccolto 28 milioni di dollari per la sua campagna. Sabato, la campagna di Trump ha dichiarato in una nota che era stata hackata da operativi iraniani che "intendevano interferire con le elezioni del 2024". Politico ha riferito di aver ricevuto email da un account anonimo con documenti dall'interno dell'operazione della campagna di Trump, ma non è chiaro se l'Iran fosse responsabile dell'hack. La Casa Bianca ha condannato qualsiasi tentativo di interferenza straniera nelle elezioni americane.

3. Tensioni nel Medio Oriente

Un lancio di razzi da parte di Hezbollah verso Israele domenica sera ha ulteriormente aumentato le tensioni nel Medio Oriente. L'ultimo lancio è stato effettuato in sostegno del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e in risposta agli attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, come dichiarato dal gruppo militante. Il fuoco di razzi verso Israele da parte dei militanti di Hezbollah, sostenuti dall'Iran, nel Libano è diventato un evento quasi quotidiano dal'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, mentre crescono le preoccupazioni per un possibile attacco iraniano che potrebbe escalare in un conflitto regionale più ampio. Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha ordinato l'invio di un sottomarino nel Medio Oriente e ha accelerato l'arrivo di un gruppo di attacco portaerei nella regione in vista di un attacco iraniano contro Israele, come dichiarato dal Pentagono domenica.

4. Incidente aereo in Brasile

Tutti i 62 corpi sono stati recuperati dal sito dell'incidente aereo mortale fuori São Paulo di venerdì, secondo il governo statale. I dati di tracciamento del volo mostrano che l'aereo passeggeri è precipitato di 17.000 piedi in un minuto, ma non è ancora chiaro il perché. Il volo era partito da Cascavel, nello stato brasiliano di Parana, e era diretto a Guarulhos, nello stato di São Paulo. Immagini drammatiche circolate sui social media hanno mostrato la caduta dell'aereo e il suo fusoliera distrutta in fiamme a terra. Si prevede che oggi inizieranno i preparativi per un funerale a Cascavel, secondo i giornalisti della regione.

5. Incendi in Grecia

Sono state ordinate evacuazioni vicino ad Atene mentre le autorità si affrettano a contenere gli incendi boschivi vicino alla capitale greca. Più di 500 vigili del fuoco e volontari stanno lavorando per spegnere l'incendio che è scoppiato domenica vicino al paese di Varnavas, a nord di Atene. Gli ufficiali dei vigili del fuoco non hanno detto quanto sia grande l'incendio, ma la televisione pubblica greca ERT stima che superi circa 19 miglia. Anche se gli incendi boschivi sono comuni durante l'estate greca, i climate scientist dicono che il clima eccezionalmente caldo e secco legato al cambiamento climatico rende gli incendi più violenti e numerosi. Le autorità greche hanno affrontato decine di incendi quest'estate dopo aver subito il giugno e luglio più caldi della storia.

Disney ha annunciato grandi progetti per i parchi a temaLa società ha annunciato una serie di progetti per i parchi a tema che saranno sviluppati nei prossimi anni, tra cui un'oscura area dedicata ai cattivi di Disney.

L'inflazione colpisce le ostricheAh, che peccato. Le ostriche erano relativamente economiche in passato, ma i prezzi in alcuni ristoranti ora fluttuano intorno a 2,50 dollari l'una.

I New England Patriots vincono la prima partita senza Bill Belichick in 24 anniI New England Patriots hanno vinto la loro prima partita in 24 anni senza il leggendario allenatore Bill Belichick in panchina, battendo i Carolina Panthers 17-3 nella loro prima partita di precampionato.

Celine Dion critica la campagna Trump per l'uso non autorizzato della sua musicaLa cantante Celine Dion ha condiviso questa dichiarazione ironica dopo aver scoperto che la campagna Trump ha utilizzato il suo brano "My Heart Will Go On" in numerosi comizi.

Oltre 80 anni dopo la sua scomparsa, un aviatore americano è stato onoratoUn aviatore della Seconda Guerra Mondiale che è morto nel 1943 dopo che il suo aereo è precipitato in Romania è stato recentemente onorato in un cimitero americano all'estero.

1.3 milioniÈ circa il numero di donne negli Stati Uniti che entrano in menopausa ogni anno. Tuttavia, circa il 94% delle donne americane ha dichiarato di non aver mai ricevuto insegnamenti sulla menopausa a scuola, secondo uno studio del 2023, e quasi la metà ha dichiarato di non sentirsi informata al riguardo.

"Il nucleo del problema è che gli Stati Uniti non hanno uno standard nazionale di sicurezza dal calore per i lavoratori, indoor o outdoor."

— Brian Renfroe, presidente dell'Associazione dei Portalettere Nazionali, chiede migliori protezioni dal calore per i lavoratori postali degli Stati Uniti a causa delle temperature in aumento in tutto il paese. Tra il 2015 e il 2021, circa 500-600 portalettere hanno segnalato infortuni legati al calore, secondo il Dipartimento del Lavoro.

Gli Swifties conquistano l'Austria dopo i concerti annullatiI devoti fan di Taylor Swift, noti come "Swifties", hanno invasto le strade di Vienna cantando, ballando e scambiandosi braccialetti dell'amicizia dopo che i tre concerti della popstar sono stati annullati a causa di un complotto terroristico sventato. Guarda il video qui.

