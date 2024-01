5 cose da sapere il 3 gennaio: incidente aereo a Tokyo, corsa alle presidenziali, Israele, Harvard, crisi al confine

Ecco cos'altro c'è da sapere per essere al passo con i tempi e affrontare la giornata.

1. Incidente aereo a Tokyo

Un aereo della Japan Airlines ha preso fuoco martedì all'aeroporto Haneda di Tokyo dopo essersi scontrato con un velivolo della Guardia Costiera che stava aiutando i soccorsi per il terremoto. A bordo dell'aereo c'erano quasi 400 persone, tutte uscite con ferite lievi. Tuttavia, cinque membri dell'equipaggio dell'aereo della Guardia Costiera sono rimasti uccisi e il capitano è in condizioni critiche. Più di 100 voli sono stati cancellati e sono in corso indagini sulle cause dell'incidente, ha dichiarato la compagnia aerea. Allo stesso tempo, le squadre di soccorso in Giappone stanno cercando freneticamente i sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito la costa occidentale del Paese lunedì. Il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 62, mentre migliaia di persone sono rimaste nei centri di evacuazione.

2. Gara presidenziale

L'ex presidente Donald Trump, che detiene un vantaggio notevole sul resto del gruppo del GOP per il 2024, ha presentato ricorso contro la decisione di escluderlo dalle primarie del Maine a causa del suo ruolo nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il Segretario di Stato del Maine, la democratica Shenna Bellows, ha dichiarato di avere l'obbligo legale di rimuovere Trump dalla scheda elettorale in base a una disposizione della Costituzione risalente alla Guerra Civile che proibisce a coloro che "hanno partecipato a un'insurrezione" di ricoprire una carica. Tuttavia, recenti sondaggi mostrano Trump in vantaggio sul Presidente Joe Biden in diversi Stati chiave a meno di due settimane dai caucus dell'Iowa. Inoltre, Trump, l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis si sono tutti qualificati per il dibattito della CNN sulle primarie presidenziali repubblicane del 10 gennaio in Iowa, anche se l'ex presidente non parteciperà.

3. Israele

Israele ha effettuato un attacco in Libano che ha ucciso l'alto dirigente di Hamas Saleh Al-Arouri, ha dichiarato un funzionario statunitense alla CNN. Se confermato, Arouri sarebbe il più alto funzionario di Hamas ucciso dalle forze israeliane dall'inizio della guerra scatenata dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre. Arouri è considerato la mente dietro l'armamento del gruppo e la sua morte alimenta i timori di una potenziale escalation dei combattimenti nella regione. Israele non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma ha ripetutamente affermato che le operazioni nella Striscia di Gaza continueranno finché Hamas non sarà eliminato. "La sensazione che ci fermeremo presto non è corretta: senza una chiara vittoria, non saremo in grado di vivere in Medio Oriente", ha dichiarato martedì il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

4. Harvard

La presidente di Harvard Claudine Gay ha annunciato martedì le sue dimissioni dopo aver affrontato una tempesta di polemiche sulla risposta della scuola agli episodi di antisemitismo e su uno scandalo di plagio in corso. "È con il cuore pesante, ma con un profondo amore per Harvard, che scrivo per comunicare che mi dimetterò dalla carica di presidente", ha scritto Gay in una lettera alla comunità di Harvard. Primo presidente nero nei quasi 400 anni di storia di Harvard, Gay è rimasto in carica per poco più di sei mesi, il mandato più breve nella storia dell'università. Alan M. Garber, che attualmente ricopre la carica di rettore e direttore accademico di Harvard, assumerà il ruolo di presidente ad interim fino a quando la scuola non troverà un nuovo leader.

5. Crisi di confine

L'amministrazione Biden ha chiesto alla Corte Suprema di autorizzare la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti a rimuovere il filo spinato al confine tra Stati Uniti e Messico. La disputa verte sul fatto che la Border Patrol abbia l'autorità legale di tagliare il filo installato dal Texas sulle rive del Rio Grande. Nei documenti del tribunale, l'amministrazione Biden ha affermato che gli agenti tagliano il filo per fornire assistenza medica ai migranti che ne hanno bisogno o per arrestare i migranti che hanno già attraversato il territorio statunitense. Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott, invece, ha affermato che tagliare il filo mina la sicurezza e distrugge illegalmente le proprietà dello Stato. Questo avviene mentre il Texas e il governo federale si sono ripetutamente scontrati sulla gestione da parte di Biden dell'ondata di attraversamenti di migranti.

Glispinoff di "Game of Thrones" sono in lavorazioneGeorgeR.R. Martin, l'autore di "Game of Thrones", ha dichiarato di essere al lavoro su tre progetti animati basati sul popolarissimo franchise. Questo avviene mentre i fan attendono con ansia la seconda stagione di "House of the Dragon" della HBO, che dovrebbe debuttare quest'estate. (La HBO è di proprietà della società madre della CNN).

Hershey citata in giudizio per aver venduto le tazze di burro d'arachidi Reese's senza "simpatiche facce di zucca"Alcuni consumatori sostengono di essere stati "ingannati" dal marketing delle zucche di burro d'arachidi Reese's. Scoprite come sono stati apparentemente ingannati da questi dolcetti.

Inarrivo film horror su TopolinoSonoin fase di sviluppo almeno due film horror con protagonista l'iconica mascotte della Disney, dopo che questa settimana sono scaduti i diritti d'autore di "Steamboat Willie", aprendo la strada a ulteriori contenuti a tema Topolino.

Ilproprietario dei Carolina Panthers multato per condotta inaccettabileLaNFL ha multato di 300.000 dollari il proprietario dei Carolina Panthers, David Tepper, per aver lanciato un drink in mezzo alla folla durante la partita di domenica. Guarda il video virale che circola sui social media.

Levendite record di Tesla non bastano per mantenere il titolo di venditore di veicoli elettriciTeslaha registrato vendite trimestrali record negli ultimi tre mesi dell'anno scorso, ma non sono bastate per mantenere il titolo di maggior produttore di veicoli elettrici al mondo.

9 miliardi di dollari:è l'ammontare dei ricavi generati dalla vendita dei biglietti del cinema al botteghino statunitense nel 2023. Si tratta del totale più alto dalla pandemia di Covid-19, grazie al fenomeno virale "Barbenheimer". "Barbie" di Greta Gerwig ha fruttato circa 636 milioni di dollari in patria, mentre "Oppenheimer" di Christopher Nolan ne ha incassati 326 milioni.

"Queste nuove accuse non cambiano nulla".

-Un avvocato del senatore Bob Menendez ha risposto alle nuove accuse secondo cui il democratico del New Jersey avrebbe accettato biglietti per auto da corsa e altri regali dal Qatar nell'ambito di un piano di corruzione durato anni.

Assaggiare i cibi ultraprocessatiPernon fare del 2024 un anno di dieta, gli esperti consigliano di ripensare i propri pasti se si vuole iniziare un nuovo stile di vita più sano. Guardate questo nutrizionista che spiega perché alcuni alimenti ultra-lavorati hanno un sapore particolare.

