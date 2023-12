5 cose da sapere il 29 dicembre: Trump, Gaza, Ucraina, onde della California, SpaceX

Ecco cos'altro c'è da sapere per essere al passo con i tempi e affrontare la giornata.

1. Trump

L'alto funzionario elettorale del Maine ha rimosso l'ex presidente Donald Trump dalle primarie dello Stato del 2024 sulla base del "divieto di insurrezione" del 14° emendamento. La decisione rende il Maine il secondo Stato a squalificare Trump dalla carica, dopo che la Corte Suprema del Colorado ha emesso una sentenza sorprendente che lo ha rimosso dalla scheda elettorale all'inizio di questo mese. Il team di Trump ha dichiarato che intende presentare ricorso. Lo sviluppo è una vittoria per i critici di Trump, che ritengono che il suo ruolo nella rivolta in Campidoglio del 6 gennaio 2021 abbia violato il 14° emendamento. Ratificato dopo la Guerra Civile, il 14° Emendamento stabilisce che i funzionari americani che "si impegnano" in un'insurrezione non possono ricoprire cariche future. La maggior parte degli esperti legali ritiene che la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà sulla questione per l'intero Paese nei prossimi mesi.

2. Gaza

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che circa 150.000 persone nel centro di Gaza non hanno "un posto dove andare" dopo che le forze israeliane hanno avvertito i residenti che devono andarsene con urgenza. Questo avviene mentre l'esercito israeliano sta espandendo le sue operazioni nel sud di Gaza e sta combattendo Hamas con i cecchini e il fuoco dei carri armati nell'area di Khan Younis. Nel frattempo, in un raro riconoscimento di colpa, l'esercito israeliano ha dichiarato di essersi rammaricato di aver causato "danni involontari" ai civili a seguito di attacchi aerei nel centro di Gaza il 24 dicembre. Secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas, circa 70 persone sono rimaste uccise negli attacchi. Il numero di persone uccise a Gaza dal 7 ottobre ha superato i 21.300, con quasi 60.000 feriti, ha dichiarato il Ministero della Salute.

3. Ucraina

La Russia ha lanciato il suo più grande attacco aereo contro l'Ucraina dall'inizio della sua invasione su larga scala, ha dichiarato l'esercito ucraino, con una raffica di attacchi riportati oggi in tutto il Paese. L'ondata di attacchi è iniziata nella notte e ha colpito in tutto il Paese, con esplosioni segnalate nella capitale Kiev, nella città centrale di Dnipro, nella città orientale di Kharkiv, nel porto sud-orientale di Odesa e nella città occidentale di Lviv - lontano dai fronti. Almeno 12 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite, hanno dichiarato i funzionari ucraini. Il massiccio assalto notturno arriva pochi giorni dopo che l 'Ucraina ha colpito una nave da sbarco della Marina russa in Crimea, causando gravi danni all'imbarcazione in un altro colpo alla flotta del Mar Nero di Mosca.

4. Onde in California

Una potente tempesta al largo sta spingendo onde imponenti sulla costa californiana, provocando allagamenti e mettendo in guardia da mareggiate dannose dopo che giovedì diverse persone sono state ferite da un'onda lungo Ventura Beach. Almeno un'onda di grandi dimensioni si è infranta su una barriera e ha travolto le auto mentre i conducenti cercavano di allontanarsi a tutta velocità. Quasi 20 persone sono state brevemente travolte nell'incidente e otto sono state portate in ospedale, hanno dichiarato i funzionari di Ventura. Gran parte della costa occidentale è sotto allerta per le inondazioni e le onde alte per tutto il fine settimana a causa della probabilità di acqua alta e di pericolose correnti di strappo.

5. SpaceX

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX è decollato giovedì dalla Florida trasportando un misterioso veicolo spaziale per l'esercito statunitense. L'aereo spaziale X-37B, privo di equipaggio, si avventurerà potenzialmente in profondità nel cosmo, dove è destinato a svolgere ricerche all'avanguardia. Tra gli studi a bordo di questa missione c'è un esperimento della NASA che mira a trovare modi per sostenere gli astronauti nelle future missioni nello spazio profondo, compreso il modo di coltivare il cibo in ambienti difficili e privi di terra. Questo potrebbe essere cruciale per gli astronauti impegnati in lunghe missioni sulla Luna o oltre, luoghi in cui è difficile fornire rifornimenti freschi.

