5 cose da sapere il 27 dicembre: Gaza, immigrazione, Cina, cure ospedaliere, Apple Watch

1. Gaza

Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che il Paese si trova in una "guerra multi-arena", affrontando attacchi da più direzioni. Sul fronte diplomatico, un alleato del Primo Ministro Benjamin Netanyahu si è incontrato martedì con funzionari statunitensi per discutere la transizione alla fase successiva del conflitto, per massimizzare l'attenzione sugli obiettivi di Hamas di alto valore, tra le altre questioni. Nel frattempo, la situazione umanitaria a Gaza rimane devastante. I funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fornito resoconti strazianti di sofferenza dopo le recenti visite agli ospedali di Gaza - e le comunicazioni e i servizi internet sono interrotti. Dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della scorsa settimana, un diplomatico olandese di lunga data è stato incaricato di far arrivare a Gaza maggiori aiuti umanitari. Mentre la guerra di Israele a Gaza infuria, gli attacchi alle truppe statunitensi e alle navi commerciali nella regione e altri incidenti stanno sollevando nuove preoccupazioni per un'estensione della guerra in Medio Oriente.

2. Immigrazione

Più di 11.000 migranti attendono in rifugi e campi in Messico, nella speranza di entrare negli Stati Uniti, mentre la nazione è alle prese con un'ondata senza precedenti al confine meridionale. Nelle ultime settimane, migliaia di migranti hanno attraversato la frontiera ogni giorno, sommergendo le autorità federali e mettendo a dura prova le città di confine degli Stati Uniti. Nonostante la speranza che molti migranti portano con sé, le loro possibilità sono scarse. Il governo federale ha espulso o rimpatriato più di 445.000 migranti dallo scorso maggio e ha chiuso i porti di ingresso in diversi Stati, spostando le risorse per trattare i migranti in attesa negli Stati Uniti. Tuttavia, molti migranti in un centro di accoglienza a Eagle Pass, in Texas, hanno recentemente dichiarato alla CNN di non sentire di avere altra scelta se non quella di lasciare il proprio Paese.

3. La Cina

Il presidente cinese Xi Jinping ha definito "inevitabile" la "riunificazione" di Taiwan con la Cina in un discorso tenuto martedì. Xi, che ha fatto del controllo di Taiwan una pietra miliare del suo obiettivo di elevare il potere e la statura della Cina a livello globale, ha già fatto commenti simili in passato, ma sono particolarmente rilevanti ora, poche settimane prima che Taiwan scelga un nuovo presidente in un'elezione molto importante. Le elezioni nella democrazia insulare autogovernata sono spesso una cartina di tornasole del sentimento pubblico nei confronti di Pechino, e Taiwan deve affrontare una marea di disinformazione da parte della Cina prima del voto. Le elezioni si svolgono in un momento di forti tensioni, poiché Pechino ha aumentato la pressione militare, politica ed economica su Taiwan.

4. Assistenza ospedaliera

Negli ultimi anni, le società di private equity hanno acquisito ospedali, case di cura e altri sistemi di erogazione dell'assistenza sanitaria e, secondo un nuovo studio, questa tendenza sta rendendo le cure più rischiose per i pazienti. I ricercatori hanno esaminato la frequenza con cui i pazienti hanno sperimentato determinati esiti negativi negli ospedali prima e dopo l'acquisizione da parte di società di private equity e hanno scoperto che i tassi di complicazioni nosocomiali per i pazienti sono aumentati del 25% negli ospedali dopo l'acquisizione. Lo studio non spiega come esattamente la proprietà di private equity diminuisca l'assistenza, ma uno dei suoi autori ha affermato che ricerche precedenti mostrano che questo tipo di acquisizioni sono spesso legate a tagli del personale e alla sostituzione di medici e infermieri con dipendenti meno pagati.

5. Apple Watch

Se speravate di mettere le mani sull'ultimo Apple Watch, ora sarà molto più difficile. Il presidente Joe Biden aveva tempo fino alla fine del giorno di Natale per ribaltare una sentenza della US International Trade Commission che impediva al gigante tecnologico di vendere l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2 - tra gli altri modelli più recenti - perché violavano i brevetti di un'altra azienda. Ma la Casa Bianca ha rifiutato di intervenire. Apple ha già ritirato i modelli incriminati dal suo sito web e dai negozi fisici, ma ci sono ancora alcuni posti dove è possibile acquistarne uno. L'azienda ha presentato un ricorso per ribaltare la sentenza dell'ITC.

IN MEMORIA

L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto a livello internazionale per il suo ruolo nel film premio Oscar "Parasite", è morto mentre era indagato per presunto uso di droghe illegali, come ha confermato mercoledì la polizia. Aveva 48 anni.

Nota dell'editore: se voi o qualcuno che conoscete sta lottando contro pensieri suicidi o problemi di salute mentale, chiamate la 988 Suicide & Crisis Lifeline al numero 988 per mettervi in contatto con un consulente qualificato, oppure visitate il sito webdella 988 Lifeline.

IL NUMERO DI OGGI

27È il numero di partite consecutive perse dai Detroit Pistons, che martedì hanno stabilito un record negativo per la più lunga serie di sconfitte in una singola stagione NBA.

LA FRASE DI OGGI

"Non è mai stata mia intenzione ferire o mancare di rispetto, e mi dispiace profondamente per il dolore che posso aver causato".

-Ye, il rapper precedentemente noto come Kanye West, si scusa con il popolo ebraico in un post su Instagram scritto in ebraico. Ye ha ripetutamente fatto commenti antisemiti nel corso degli anni, anche di recente, questo mese. Le sue scuse precedono l'uscita del progetto "Vultures", che ha suscitato critiche per i testi offensivi nei confronti degli ebrei.

IL TEMPO DI OGGI

E INFINE...

Da dove viene 'OK'Laparola di due lettere è onnipresente. Si è scoperto che si tratta di uno scherzo sfacciato degli anni '30 del XIX secolo che è rimasto inalterato. Clicca qui per vedere.

