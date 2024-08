- 47 anni dopo gli omicidi, un uomo accusato in California.

47 anni dopo l'omicidio di tre donne nella California meridionale, un sospetto è stato incriminato. Un riscontro del DNA ha collegato l'uomo, ora 73enne, ai crimini, come annunciato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Ventura durante una conferenza stampa. Le vittime, di 18, 21 e 31 anni, sono state trovate in luoghi diversi tra maggio e dicembre 1977. Tutte e tre sono morte per strangolamento.

Il sospetto è stato portato in California questa settimana dallo stato americano della Carolina del Nord, dove è accusato di un omicidio del 1992. Gli investigatori credono che ci possano essere altre vittime. L'allegato serial killer aveva guidato i camion negli Stati Uniti per anni, ha detto il procuratore Erik Nasarenko. Le indagini continuano.

I casi a lungo irrisolti in California sono stati riaperti a febbraio 2023. L'analisi del nuovo DNA ha portato gli investigatori all'uomo.

L'indagine riaperta ha rivelato altri possibili collegamenti ai crimini passati dell'uomo. Nonostante abbia scontato una pena detentiva per un altro reato, potrebbero esserci altre accuse pendenti a causa di questi nuovi riscontri del DNA.

