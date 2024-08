- 429 nuovi elettori ad Amburgo

Con il giuramento di 429 nuovi tirocinanti insegnanti, Amburgo ha raggiunto per la prima volta la sua nuova capacità di formazione massima di un totale di 1.350 futuri educatori. "Insieme ai tirocinanti (...) di agosto 2023 e febbraio 2024, abbiamo più tirocinanti che mai e abbiamo così raggiunto il nostro obiettivo (...)", ha dichiarato il Senatore della Pubblica Istruzione Ksenija Bekeris (SPD) durante una ricezione del Senato per i futuri educatori presso il municipio. Per far fronte alla carenza di insegnanti, il numero di posti di formazione per il servizio di preparazione di 18 mesi è stato gradualmente aumentato da 855 nel 2019 ai currenti 1.350.

"Abbiamo avuto (...) il doppio dei candidati rispetto ai posti effettivamente disponibili", ha detto Bekeris. Per rendere la professione di insegnante attraente - Amburgo ha bisogno di circa 900 nuovi educatori ogni anno - le borse di studio per i tirocinanti verranno aumentate di 100 euro a novembre e di un altro 5,5% a 1.767,17 euro a febbraio 2025. In seguito, tutti i nuovi insegnanti - indipendentemente dal fatto che insegnino alle scuole secondarie o primarie - riceveranno almeno la categoria salariale A13, il che significa uno stipendio lordo iniziale di circa 4.700 euro, secondo la tabella.

Secondo l'autorità scolastica, nel 2011, quando il SPD ha preso il governo, c'erano circa 13.000 educatori e pedagogisti responsabili di più di 161.000 studenti. Da allora, il numero di studenti ad Amburgo è aumentato a oltre 200.000 e il numero di educatori e pedagogisti è salito quasi a 18.000.

L'età media dei nuovi educatori è di 30,6 anni, con il più anziano di 59 e il più giovane di 23. La quota maschile è del 29,3%. La maggior parte degli uomini è attratta dalle scuole professionali e dai ginnasi, dove la quota di tirocinanti maschili è del 46,3% e del 37,5%, rispettivamente. Pochi uomini vogliono diventare insegnanti di scuola primaria, dove la quota di donne è del 86,4%.

I nuovi tirocinanti insegnanti hanno prestato giuramento all'inizio della loro formazione, impegnandosi a rispettare i principi dell'istruzione. Questo aumento dei tirocinanti è stato il risultato dell'impegno del SPD nel far fronte alla carenza di insegnanti, come indicato dall'aumento significativo dei posti di formazione dal 2019.

Leggi anche: