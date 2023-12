4 semplici propositi di salute quotidiana che contano più di quanto si pensi

Un anno ho deciso di preparare ogni domenica i pasti della nostra famiglia per la settimana. Ho comprato dei contenitori per conservare ogni pasto, ho creato un menu e una lista della spesa, sono andata a fare la spesa e poi sono tornata a casa con tutto il cibo, solo per rendermi conto che non ero assolutamente motivata a rinunciare alla domenica pomeriggio per cucinare una settimana di pasti in una volta sola. Invece, ho deciso di preparare ogni pasto secondo le necessità, come ho sempre fatto.

Come è successo a molte altre persone, il mio ambizioso proposito è fallito prima ancora di iniziare.

Ci vogliono autocontrollo e disciplina per apportare e mantenere cambiamenti alle abitudini e alla routine esistenti. Quando il vostro proposito prevede più fasi, un impegno significativo in termini di tempo o qualsiasi cosa che non offra una sorta di gratificazione immediata, è ancora più difficile mantenerlo.

Per aiutarvi, condivido quattro semplici propositi per la salute che richiedono uno sforzo quotidiano limitato, ma che offrono benefici di vasta portata per la salute, oltre a una qualche forma di gratificazione immediata.

Questi propositi richiedono comunque una certa costanza quotidiana, ma richiedono solo uno sforzo in un'unica fase e un impegno di tempo minimo. Considerate di aggiungere uno o più di questi propositi alle vostre abitudini salutari per il 2024!

1. Usare il filo interdentale tutti i giorni

Dato che solo un terzo degli americani usa il filo interdentale ogni giorno, potreste far parte della maggioranza di coloro che potrebbero trarre beneficio dall'aggiunta di questa abitudine alla vostra routine di igiene dentale.

Secondo la mia dentista, la dottoressa Victoria Spindel Rubin, troppe persone usano il filo interdentale solo quando mangiano popcorn o quando sentono del cibo incastrato nei denti. "In realtà, il cibo rimane sempre intrappolato tra i denti... Se non si usa il filo interdentale, non si pulisce il 40% di ogni dente", ha detto Spindel Rubin.

Oltre a combattere le malattie gengivali, Spindel Rubin ha sottolineato che il filo interdentale è collegato a una migliore salute del cuore e a un migliore controllo del diabete. Ma i benefici si ottengono solo con la tecnica giusta.

La Spindel Rubin ha detto che la tecnica corretta consiste nell'"avvolgere il filo interdentale intorno al dente e andare su e giù un paio di volte per rimuovere la placca e il biofilm".

Non lasciate che un po' di sangue vi impedisca di usare il filo interdentale. Secondo Spindel Rubin, è normale che le gengive sanguinino all'inizio, ma diminuiranno man mano che si continua a usare il filo interdentale con regolarità. "Se il sanguinamento non si arresta... rivolgetevi al vostro dentista per una valutazione della malattia parodontale", ha aggiunto.

Il procedimento può sembrare complesso, ma il filo interdentale richiede solo un paio di minuti in più prima di andare a letto. Per coloro che si lavano i denti ogni sera ma tendono a non usare il filo interdentale, Spindel Rubin suggerisce di usare il filo interdentale prima di spazzolarli. Si tratta di una tecnica di sovrapposizione delle abitudini: l'esecuzione della nuova attività subito prima dell'abitudine radicata le abbina in modo da rendere più facile il mantenimento della nuova abitudine.

Dov'è la gratificazione immediata di cui ho parlato? Dopo aver usato il filo interdentale con una tecnica corretta, fate scorrere la lingua lungo i denti e notate quanto siano più puliti rispetto al solo spazzolamento. C'è di che sorridere!

2. Mettetevi in piedi e muovete il corpo una volta all'ora

Avete un lavoro sedentario che vi porta a stare seduti per la maggior parte della giornata? Un'elevata quantità di tempo trascorso seduti è associata a un aumento del rischio di cancro, malattie cardiovascolari e mortalità per tutte le cause.

La buona notizia è che un piccolo sforzo per intervallare la seduta prolungata con brevi periodi in piedi e di movimento può fare una grande differenza per la vostra salute generale. Stare in piedi e muoversi ogni ora per soli cinque minuti è efficace, secondo uno studio della Columbia University pubblicato a gennaio che ha analizzato la quantità minima di attività necessaria per contrastare le implicazioni negative per la salute dell'eccessiva sedentarietà. Anche un solo minuto di camminata ogni ora migliora la salute, come dimostrato dalla diminuzione della pressione sanguigna nei partecipanti allo studio.

Per rendere più facile la coerenza con il proposito di alzarsi ogni ora, impostate una sveglia sul telefono o su altri dispositivi.

In termini di gratificazione immediata, vi sentirete meglio mentalmente e fisicamente quando vi alzerete e vi stiracchierete dopo essere stati seduti a lungo, e l'aggiunta di un po' di attività cardiovascolare può risollevare il vostro umore.

3. Esprimere gratitudine ogni giorno

Basta un po' di impegno per trovare motivi per essere grati. Le espressioni quotidiane di gratitudine portano a molti benefici per la salute e il benessere, tra cui l'aumento della felicità e la riduzione dei livelli di stress. Diversi studi condotti durante l'apice della pandemia hanno dimostrato che la pratica della gratitudine è in grado di ridurre lo stress e migliorare l'umore. Le pratiche di gratitudine possono anche ridurre la depressione e aumentare l'autostima.

Come si fa a praticare la gratitudine quotidianamente? Può essere semplice: basta ringraziare tutti coloro che vi dedicano tempo ed energia. Per una maggiore coerenza e routine, potete tenere un diario della gratitudine e scriverci ogni sera tre cose per cui siete stati grati quel giorno. Da oltre dieci anni, mio marito e io teniamo una lavagna della gratitudine nel nostro bagno. Ogni sera, ognuno di noi vi scrive tre cose per cui è stato grato quel giorno.

Riconoscere di avere motivi per essere grati è già di per sé gratificante. I benefici per la salute sono la ciliegina sulla torta.

4. Coccolare di più il proprio animale domestico

Secondo il National Institutes of Health, circa il 68% delle famiglie statunitensi possiede un animale domestico. Chi possiede un animale domestico conosce gli effetti positivi per la salute che offre grazie alla compagnia e al sostegno emotivo. I cani, in particolare, possono anche promuovere uno stile di vita attivo e alcuni riescono persino a rilevare crisi epilettiche in arrivo e la presenza di tumori nei loro compagni umani.

Al di là della semplice presenza dell'animale in casa, trascorrere del tempo interagendo fisicamente con lui può ridurre lo stress e l'ansia. Accarezzando il vostro animale domestico, avete mai notato un immediato senso di calma e appagamento in entrambi?

In un piccolo studio condotto su 242 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto che gli studenti mostravano un maggiore impatto positivo sui livelli di stress, felicità e benessere quando toccavano i cani rispetto a quando si limitavano a osservarli, e i risultati positivi sulla salute mentale aumentavano con la durata. La scienza lo conferma: Dovreste decidere di accarezzare di più il vostro cane.

Salvo allergie o altri problemi, se non avete un animale domestico, forse è il momento di prenderne in considerazione uno. I rifugi sono pieni di cani e gatti desiderosi di offrirvi benefici per la salute. Detto questo, aggiungere un animale domestico alla vostra famiglia è una responsabilità emotiva, fisica e finanziaria importante e a lungo termine, non un semplice proposito per l'anno nuovo.

Come persona la cui famiglia comprende cinque cani da salvataggio, posso testimoniare sia la responsabilità aggiuntiva che gli enormi benefici. Non è sempre facile, ma per la mia famiglia ne vale la pena. Assicuratevi che sia la scelta giusta per voi e per la vostra famiglia prima di prendere un impegno.

Fonte: edition.cnn.com