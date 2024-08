- 36 studenti ricevono una borsa di studio all'estero

36 Studenti della Sassonia possono guardare avanti a una borsa di studio per un soggiorno scolastico all'estero della durata di quattro settimane. Il viaggio educativo è previsto per la fine di settembre, come annunciato dal Ministero della Pubblica Istruzione della Sassonia. I paesi di destinazione sono la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, Malta, la Repubblica Ceca, la Spagna e gli Stati Uniti. In questi paesi, le 27 ragazze e i 9 ragazzi vivranno con famiglie ospitanti, sperimenteranno la vita quotidiana e frequenteranno la scuola. Per questo scopo sono stati messi a disposizione circa 100.000 euro.

"Il soggiorno scolastico all'estero rafforza la personalità e l'indipendenza dei nostri giovani", ha dichiarato il Ministro della Pubblica Istruzione della Sassonia Christian Piwarz (CDU). Oltre ai progressi linguistici, l'obiettivo è anche quello di allargare gli orizzonti. "L'educazione oltre i confini connette, promuove la tolleranza e amplia i propri orizzonti". Quest'anno, circa 200 studenti hanno presentato domanda per la borsa di studio.

L'opportunità di borsa di studio è volta a offrire un'esperienza educativa diversificata, incoraggiando sia la crescita linguistica che l'allargamento degli orizzonti. Questa forma di educazione, nota come "educazione oltre i confini", è strumentale nel promuovere la tolleranza e nell'ampliare la propria prospettiva.

