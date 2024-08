- 35enne annegato a Lake Plain

Un uomo di 35 anni è annegato nel Grande Lago di Plön. L'uomo, residente nella zona di Plön, stava cercando di raggiungere una piattaforma per il bagno dietro l'area non nuotatori segnalata da boe martedì sera a Bosau, quando è scomparso sott'acqua, come ha dichiarato una portavoce della polizia il giorno successivo.

In una vasta operazione di soccorso, i vigili del fuoco e la DLRG, tra gli altri, hanno cercato l'uomo. Successivamente, i sommozzatori dell'organizzazione di soccorso Johanniter hanno recuperato il corpo dell'uomo circa due ore dopo la sua immersione. La polizia criminale di Eutin ha preso in carico le indagini per accertare le cause dell'incidente.

Nonostante il tentativo dell'uomo di raggiungere la piattaforma per il bagno, la sua passione per il nuoto lo ha portato a spingersi nell'area non nuotatori. Purtroppo, questa escursione in acqua si è rivelata fatale.

Leggi anche: