- 35 anni di commemorazione: le nazioni ricordano l'evento della catena baltica

Quest'anno, Estonia, Lettonia e Lituania hanno celebrato il 35º anniversario della "Catena Baltica", una dimostrazione umana di 600 chilometri che ha unito le tre repubbliche sovietiche. Il presidente Alar Karis dell'Estonia ha dichiarato in uno dei molti eventi commemorativi che "La Catena Baltica è stata una chiara rappresentazione dell'unità delle nostre nazioni oppresse e del nostro desiderio di indipendenza e libertà". Il presidente lettone Edgars Rinkēvičs l'ha definita "un'azione eccezionale e senza precedenti nella storia mondiale", mentre il suo omologo lituano Gitanas Nausėda ha sottolineato che "ognuno che ha partecipato alla catena umana da Vilnius a Tallinn ha sentito un potente impeto di speranza e ottimismo. Il sistema sovietico stagnante e in declino non poteva resistere a una simile sfida".

Il 23 agosto 1989, circa 2 milioni di estoni, lettoni e lituani si sono uniti per formare una catena umana di 600 chilometri da Tallinn a Vilnius, protestando per la loro libertà e indipendenza. Questo evento ha coinciso con il 50º anniversario della firma del Patto Molotov-Ribbentrop, che ha concesso all'Unione Sovietica il diritto di occupare gli stati baltici, che hanno riottenuto l'indipendenza solo nel 1991.

Trentacinque anni dopo, i cittadini di tutti e tre i paesi hanno ricordato la dimostrazione pacifica che ha attirato l'attenzione del mondo e ha dato slancio ai loro sforzi per l'indipendenza. La "Catena Baltica" è stata un traguardo importante nella "Rivoluzione del Canto", che ha portato all'indipendenza degli stati baltici e al crollo dell'Unione Sovietica alla fine del 1991.

I leader di tutti e tre i paesi hanno ribadito il loro sostegno alle nazioni e agli stati che lottano per la loro indipendenza e libertà.

La "Catena Baltica" si è svolta nel più ampio contesto dell'Unione Sovietica, essendo una dimostrazione pacifica organizzata da estoni, lettoni e lituani contro la loro occupazione. Nonostante il Patto Molotov-Ribbentrop del 1939, che ha consentito all'Unione Sovietica di annessione gli stati baltici, lo spirito risoluto del popolo non poteva essere represso, portando alla loro eventual

Leggi anche: