- 33 casi di Mpox a Berlino dall'inizio dell'anno

Dall'inizio dell'anno, sono state diagnosticate ufficialmente 33 persone con Mpox a Berlino. Tutti i colpiti sono uomini, come spiegato nel rapporto settimanale epidemiologico dell'Ufficio di Stato per la Salute e gli Affari Sociali (Lageso). In precedenza, Mpox era noto come monkeypox.

Berlino ha finora segnalato il maggior numero di casi di Mpox rispetto a tutti gli altri stati federali della Germania, come mostrato in una banca dati dell'Istituto Robert Koch (RKI). In tutta la Germania, sono stati segnalati 86 casi di Mpox all'RKI quest'anno (al 15 agosto).

Rispetto al 2022, il numero di casi in Germania è attualmente basso. Lo scorso anno, la malattia si è diffusa particolarmente rapidamente, con oltre 1.500 casi confermati in laboratorio a Berlino entro la metà di agosto.

Secondo il Senatore, non è necessaria una campagna di vaccinazione speciale

L'amministrazione della salute di Berlino sta monitorando da vicino la situazione e sta preparando misure appropriate, ha dichiarato il Senatore della Salute Ina Czyborra (SPD). Berlino è sensibile a causa dell'outbreak del 2022 e può fare affidamento sulle proprie esperienze. "Abbiamo reagito bene alla situazione al momento e abbiamo reso possibile rapidamente i vaccini. Fortunatamente, questi sono ora disponibili attraverso il sistema regolare, quindi non è necessaria una campagna di vaccinazione speciale", ha dichiarato il Senatore.

L'OMS lancia l'allarme

La situazione è attualmente preoccupante in Africa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha attivato il livello di allerta più alto mercoledì a causa dei nuovi scoppi di Mpox nel continente e di una nuova variante del virus. Ha dichiarato un "Emergenza Sanitaria di Rilevanza Internazionale" (PHEIC). Sono stati segnalati più di 14.000 casi sospetti di Mpox e oltre 500 morti quest'anno dalla Repubblica Democratica del Congo e da altri paesi - più di quanto lo fosse stato l'anno precedente.

Lo specialista delle malattie infettive: non c'è un pericolo immediato per la Germania

Secondo lo specialista delle malattie infettive Leif Erik Sander, non c'è attualmente un pericolo immediato per le persone in Germania. "Non credo che un ingresso in Europa sia imminente ora, ma è ovviamente del tutto realistico che questo potrebbe accadere con una ulteriore diffusione dell'infezione", ha dichiarato Sander.

Mpox viene trasmesso attraverso il contatto fisico ravvicinato, specialmente durante il sesso. Il virus causa principalmente eruzione cutanea, ma anche febbre e dolori muscolari. Non ci sono state finora morti in Germania. Alcuni gruppi di popolazione in Germania sono raccomandati per il vaccino contro Mpox. Questi includono gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini e cambiano spesso partner.

L'Unione Europea non ha segnalato casi di Mpox al 15 agosto, secondo i dati più recenti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Nonostante Berlino sia la città con il maggior numero di casi di Mpox in Germania, la situazione rimane sotto controllo, come dichiarato dal Senatore della Salute di Berlino Ina Czyborra.

