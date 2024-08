- 33 anni scomparso - sospetti arrestati dalla polizia

Un uomo di 73 anni della Franconia Superiore è sospettato di aver ucciso una donna di 33 anni. Al momento si trova in custodia, secondo la polizia. La donna è scomparsa dal 1° agosto.

I parenti della donna hanno contattato la polizia dopo aver perso i contatti con lei. Dal lunedì, la polizia sta conducendo una ricerca pubblica per la donna di 33 anni. Secondo la polizia, hanno ricevuto segnalazioni che la donna, coinvolta nel distretto a luci rosse, è stata vista per l'ultima volta a Eggolsheim, vicino a Bamberg. I testimoni affermano che è stata vista per l'ultima volta mentre visitava il sospettato di 73 anni.

L'uomo di 73 anni è stato arrestato giovedì

Durante le indagini, sono state trovate "prove inconcludenti" che hanno portato a un forte sospetto di omicidio, ha detto un portavoce della polizia. L'uomo del distretto di Forchheim è stato arrestato giovedì e si trova in custodia dal quel giorno. È sospettato di omicidio.

Nel frattempo, la polizia ha reso noto il nome del sospettato e le foto di lui e della sua auto, chiedendo informazioni sul suo doveabouts dello scorso lunedì. Il portavoce ha detto che la donna e l'uomo si erano incontrati alcune settimane fa nel distretto a luci rosse. La natura esatta della loro relazione è ancora oggetto di indagine.

La polizia considera la donna morta

although the public search for the woman continues, the spokesman said, police must consider the possibility that she is dead. Before her disappearance, she was reportedly in the region for several days. The exact timeline is still part of the investigation.

Despite the suspect's arrest, police are still investigating all angles, the spokesman said. Other scenarios are also possible. A special commission of about 30 people has been set up at the Bamberg Criminal Police.

Previous search efforts in the Eggolsheim area, including those with sniffer dogs and a special task force, were unsuccessful.

The 73-year-old suspect has ties to Eggolsheim, a town near Bamberg in Bavaria. Despite extensive searches, police are yet to locate the missing woman in Eggolsheim, Bavaria.

Leggi anche: