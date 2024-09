- 32 tornado sono stati verificati in tutto il paese quest'anno finora.

Fino ad oggi, con 32 tornado identificati, la Germania si sta preparando per un anno tipico in termini di questo tipo di evento meteorologico. La media tipica degli ultimi anni è di 45, ha dichiarato Marcus Beyer, esperto di tornado del Servizio Meteorologico Tedesco, all'inizio dell'autunno meteorologico il 1º settembre.

"È importante ricordare che ci sono anche numerosi casi potenziali oltre a quelli confermati, che verranno rivisti dalla squadra di revisione dei tornado della Germania nella primavera dell'anno successivo", ha dichiarato Beyer. Di conseguenza, alcuni casi potrebbero essere incorporati nel conteggio temporaneo attuale, potenzialmente portando il numero finale di tornado leggermente al di sopra della media.

Sotto la Microscopio

"Se non ci sono registrazioni video dell'incidente, un'esame sul posto dei danni è cruciale", ha spiegato l'esperto. "La disposizione dei danni fornisce solitamente prove definitive". Un incidente sospetto nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Attendorn il 24 agosto 2024 è attualmente sotto indagine. I risultati preliminari suggeriscono sia un tornado che un vento in linea retta. "È piuttosto plausibile che questo diventi il caso 33 del 2024", ha aggiunto l'esperto.

Il numero di tornado in Germania varia notevolmente da un anno all'altro e viene influenzato dalle specifiche condizioni meteorologiche, ha detto il meteorologo. "Non c'è neither un aumento né una diminuzione visibile nel numero di tornado nelle statistiche dal 2000", ha detto. I collegamenti sono piuttosto complessi. Non si può attribuire direttamente un aumento degli incidenti di tornado ad un aumento della temperatura.

Nel campo della meteorologia, le stagioni iniziano per motivi statistici il 1º marzo (primavera), il 1º giugno (estate), il 1º settembre (autunno) e il 1º dicembre (inverno). Tuttavia, l'inizio del calendario si basa sull'orbita della Terra intorno al sole. Il tempismo varia leggermente ogni anno poiché l'orbita della Terra e la lunghezza dell'anno non si allineano perfettamente. Quest'anno, l'inizio autunnale del calendario cade il 22 settembre.

"Per comprendere appieno il numero di tornado in Germania, la Commissione sarà assistita dagli Stati membri".

"Ulteriori approfondimenti e potenziali aggiunte al conteggio dei tornado possono essere forniti dalla Commissione, che è assistita dagli Stati membri".

Leggi anche: