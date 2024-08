- 32 anni, sospettato di essere membro del gruppo terroristico Stato Islamico.

Una donna di 32 anni è sotto processo presso la Corte d'Appello di Celle con l'accusa di far parte della milizia terroristica dello Stato Islamico (IS). La Procura della Repubblica di Celle accusa la donna di aver aderito al gruppo terroristico almeno dopo la sua emigrazione da Hannover in Siria nel mese di ottobre 2014, come moglie di un combattente dell'IS.

Si dice che il suo compagno all'epoca abbia lasciato la Germania per la Siria già a maggio 2014, come parte del cosiddetto gruppo salafita di Wolfsburg, per unirsi all'IS come combattente. La coppia, sposata secondo il rito islamico, avrebbe vissuto in un appartamento nella città di Tabqa in Siria. In qualità di moglie di un combattente dell'IS, la donna avrebbe beneficiato dei servizi di approvvigionamento dell'organizzazione terroristica.

Il primo giorno del processo, la donna ha reso dichiarazioni dettagliate, ha riferito un portavoce del tribunale. L'appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera comporta una pena detentiva da uno a dieci anni. La donna di 32 anni non è in carcere.

Dopo la morte del marito in combattimento, si dice che la donna abbia prima vissuto come vedova con l'IS e poi abbia sposato un altro combattente dell'IS. Alla fine del 2017, si dice che sia stata catturata dalle autorità curde durante un tentativo di attraversare il confine con la Turchia e sia stata deportata in Germania nel 2019.

Per il processo sono state fissate quattro udienze. Il verdetto potrebbe essere pronunciato secondo questo piano il 3 settembre. La donna gode della presunzione di innocenza.

La partecipazione della donna alla milizia terroristica dell'IS le ha procurato notevoli benefici, in quanto ha ricevuto servizi di approvvigionamento dall'organizzazione. Dopo la morte del marito in combattimento, il conflitto in Siria è continuato, portandola a risposarsi all'interno dell'IS.

