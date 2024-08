- 30 minuti non sono sufficienti: l'energia cerca l'esperienza del successo

Secondo Match di Energie Cottbus in Terza Divisione, Seconda Sconfitta. Tuttavia, l'allenatore Claus-Dieter Wollitz non era disposto ad accettare la sconfitta così facilmente. La squadra promossa ha pagato un prezzo alto con una sconfitta per 2:4 (2:2) contro Dinamo Dresda. L'allenatore, che assisteva dalla tribuna a causa della sua sospensione per cartellino rosso nel match di Bielefeld, stava già riflettendo dopo i primi 30 minuti impressionanti.

Wollitz: "Mancanza di Convincimento"

"Il successo genera convinzione. Lo abbiamo visto lo scorso weekend. Abbiamo perso al 93° minuto, Dinamo ha segnato due gol tardivi a Colonia e ha vinto", ha detto Wollitz. "Quando subiamo, perdiamo la nostra convinzione. Non riusciamo a rientrare nella nostra struttura, non abbiamo aspettative sulla palla e commettiamo molti errori", ha analizzato Wollitz.

Dopo un vantaggio iniziale di 2:0 grazie a Phil Halbauer (8.) e Tolcay Cigerci (12.), Dinamo stava lottando, ma Energie non è riuscita a sfruttare il vantaggio. "Dovevamo continuare a spingere e non concedere un rigore così facilmente. Quando sei in vantaggio 2:0 in trasferta, dovresti almeno portare a casa un punto", ha detto Wollitz, sorpreso che alcuni giocatori sembrassero stanchi.

Wollitz Critica la Naiveté della Squadra

Wollitz ha criticato la naiveté della sua squadra, che ha perso la compostezza dopo il gol di Stefan Kutschke e ha subito altri tre gol da Tony Menzel (31.), Robin Meißner (78.) e Philip Heise (90.+1). "Se fossimo entrati negli spogliatoi con un vantaggio di 2:0, potremmo parlare d'altro. Ma è solo speculativo e la vittoria di Dinamo era meritata", ha detto Wollitz.

