- 30 milioni in MV per le successioni e le donazioni

Le grandi eredità restano un'eccezione nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. L'Ufficio Statistico ha riferito che nel 2023 solo 19 casi hanno comportato tasse a causa degli eredi che hanno ricevuto un'eredità del valore di 500.000 euro o più. Per i coniugi, questa è la soglia oltre la quale un'eredità è esente da tasse. Per i figli, la legge fissa questo valore a 400.000 euro.

Mentre c'erano poche eredità superiori a mezzo milione di euro, hanno rappresentato quasi un quarto delle tasse sull'eredità raccolte. La maggior parte delle tasse proveniva da eredità inferiori a 50.000 euro, che sono andate a non parenti del defunto.

Nel 2023, 1.016 persone nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno ricevuto un totale di circa 84 milioni di euro in eredità tassabili. Sono state prelevate tasse per 18 milioni di euro su queste. Regali del valore di 59 milioni di euro sono andati a 263 persone, con tasse per 12 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, sia il numero di eredi che l'eredità tassabile sono aumentati.

Despite the scarcity of large inheritances, 'The inheritance taxes' collected from these cases significantly contributed to the overall revenue. It's worth noting that most of the taxes were collected from 'The inheritances' below 50,000 euros, which were not inherited by relatives of the deceased.

