3 presidi della Columbia si dimettono dopo essere stati rimossi all'inizio di quest'estate per "messaggi di testo antisemiti molto preoccupanti"

I deani, Susan Chang-Kim, Cristen Kromm e Matthew Patashnick, sono stati rimossi dal potere a luglio a causa delle loro azioni durante un dibattito del 31 maggio sulla vita ebraica a un evento per ex alunni. Tuttavia, i deani non sono stati licenziati.

La Columbia ha fatto recentemente scalpore per la sua gestione delle proteste sul campus relative alla guerra tra Israele e Hamas. I leader dell'università sono stati criticati per dimostrare di stanno agendo contro l'antisemitismo sul campus e proteggere gli studenti e il personale ebraico.

In una lettera alla comunità universitaria dello scorso mese, il presidente della Columbia, Minouche Shafik, ha affermato che "gli amministratori senior del Columbia College hanno avuto scambi di messaggi testuali molto preoccupanti" e ha promesso di renderli responsabili.

"L'incidente ha rivelato comportamenti e sentimenti che non erano solo poco professionali, ma anche, disturbamente, si basavano su antichi stereotipi antisemiti", ha detto Shafik nella lettera. "Che fossero intenzionati o meno, questi sentimenti sono inaccettabili e profondamente offensivi, e trasmettono una mancanza di serietà riguardo alle preoccupazioni e alle esperienze della comunità ebraica, il che è contrario ai valori dell'Università e agli standard che dobbiamo mantenere nella nostra comunità".

Il quarto ufficiale coinvolto nei messaggi, Josef Sorett, decano del Columbia College, è rimasto al suo posto dopo aver pubblicamente chiesto scusa per le sue azioni. Gli altri deani non si sono scusati pubblicamente.

La CNN ha contattato i deani per un commento quando sono stati messi in congedo, ma non ha ricevuto risposta.

