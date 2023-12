3,4 miliardi di dollari di arte in un piccolo angolo della Svizzera

La mostra presenta circa 300 gallerie internazionali provenienti dai cinque continenti e un valore di 3,4 miliardi di dollari di opere d'arte. E se sarà come l'anno scorso, attirerà una folla di oltre 92.000 persone nel corso della settimana.

Gli addetti ai lavori sanno che quando le porte si aprono al pubblico, la maggior parte delle opere è già stata venduta; nei giorni precedenti l'apertura ufficiale, i collezionisti più accaniti, muniti di badge VIP, si accaparrano opere d'arte da centinaia di migliaia e milioni di dollari come fossero caramelle. Per tutti gli altri, gli stand espositivi sono un'istantanea del meglio dell'arte moderna e contemporanea.

La prima cosa che vedrete entrando nella sede espositiva progettata da Herzog & de Meuron(una meraviglia rivestita in alluminio) è il settore Unlimited di Art Basel, quello che la fiera descrive come una "piattaforma per progetti che trascendono i limiti di un classico stand espositivo d'arte". In altre parole, è il luogo in cui si trova tutto ciò che è enorme, coinvolgente e degno di Instagram in questo momento.

Poco prima dell'ingresso, l'artista berlinese Julius von Bismarck si aggira in una camera da letto improvvisata, infilandosi nel letto e a volte alzandosi per sedersi alla scrivania e bere un bicchiere di vino rosso. L'arte di questa performance, altrimenti banale, sta nel fatto che si svolge sulle pendici di una gigantesca vasca di cemento rotante, dove le forze centrifughe sono l'unica cosa che tiene in piedi i mobili.

"Qual è la tua cura per il mal d'auto?", abbiamo chiesto all'artista.

"È meglio concentrare lo sguardo su un punto", ci ha risposto. "Preferibilmente qualcosa all'interno della ciotola".

Altrove, al piano espositivo di Unlimited, vengono proiettati film di artisti come Ed Atkins, Sarah Morris e Wu Tsang. Il fotografo Ryan McGinley ha incollato 500 immagini sulle pareti e sui soffitti di una stanza per creare "YEARBOOK", un collage completo e dalle tinte pop di giovani sexy nudi.

L'artista scozzese David Shrigley ha allestito un cerchio di sedie e cavalletti in modo che i visitatori potessero sedersi e disegnare "Life Model", una scultura alta tre metri, simile a Pinocchio, che lampeggia e urina a intermittenza.

Nonostante l'impressionante offerta di Unlimited, il punto di forza di Art Basel è il settore delle Gallerie, dove 223 espositori presentano opere del XX e XXI secolo che spaziano dalla pittura alla scultura, dal video al digitale. È qui che si trovano le opere di dimensioni più modeste di artisti contemporanei di primo piano, i Picasso, i Giacometti e altri top seller.

Altri settori includono Parcours, opere di grandi dimensioni e site-specific installate intorno alla storica Münsterplatz; Statements, uno spazio per gli artisti emergenti; e Feature, dove gli stand sono presentazioni curate su singoli artisti o temi.

Al di fuori della fiera, l'arte a Basilea è abbondante.

Oltre alle venerabili istituzioni permanenti della città (Paul Gaugin e Marlene Dumas alla Fondation Beyeler, così come Anicka Yi e Bernard Tschumi alla Kunsthalle Basel sono assolutamente da vedere), ci sono una miriade di fiere e installazioni satelliti che sono sorte in tutta la città. Ci sono Volta e Liste, due fiere dedicate all'arte nuova ed emergente, per non parlare di Design Miami/Basel, la fiera gemella di Art Basel. Qui l'attenzione è rivolta all'arte funzionale.

Al piano terra si trova Design at Large, una rassegna architettonica di abitazioni storiche e d'avanguardia che comprende opere dell'iconico Jean Prouvé e del contemporaneo Atelier Van Lieshout. Al piano superiore, non mancano i classici del design francese e scandinavo di metà secolo, oltre a nuove invenzioni fantascientifiche. La presentazione inaugurale del Designer of the Future di Swarovski presenta i giovani talenti di Studio Swine, Tomás Alonso ed Elaine Yan Ling Ng, il cui lavoro gioca con i temi della luce e dello spazio.

La manifattura svizzera di orologi di lusso Audemars Piguet ha lanciato una nuova serie di commissioni di artisti che si svolgeranno ad ogni edizione di Art Basel. Robin Meier, un compositore-artista ibrido, ha realizzato un ambiente vivente: un ecosistema di LED lampeggianti, piante e strumenti scientifici in una tenda ermeticamente chiusa, eretta nel retro della galleria Volkshaus. La sinfonia di luci e suoni che ne deriva - registrazioni di grilli, metronomi e sottili vibrazioni - stimola le lucciole che circolano etericamente all'interno, creando un'esperienza surreale per lo spettatore. Dopo una settimana ad alto impatto di sovraccarico sensoriale, potrebbe essere la destinazione perfetta per un momento di pace e tranquillità.

