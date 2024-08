- 3-0 contro il Bergamo: il St. Pauli batte il vincitore dell'Europa League

FC St. Pauli, neoarrivati in Bundesliga, hanno conquistato una vittoria per 3:0 (0:0) contro i campioni della UEFA Europa League, l'Atalanta Bergamo, in un'amichevole. Nel debutto dell'allenatore Alexander Blessin allo Stadio Millerntor, Johannes Eggestein (58'), Oladapo Afolayan (68') e Carlo Boukhalfa (70') hanno segnato i gol per la squadra di Amburgo venerdì sera.

Per St. Pauli, questo è stato l'ultimo allenamento prima della loro apertura della Coppa DFB contro la squadra della Regionalliga, Hallescher FC, il prossimo venerdì. Il punteggio di 0:0 all'intervallo è stato fortunato per la squadra di Amburgo. Dopo la ripresa, la squadra, rinforzata dai nuovi acquisti Fin Stevens (FC Brentford), Robert Wagner (SC Freiburg) e Morgan Guilavogui (RC Lens), si è notevolmente migliorata.

Bergamo, invece, è già vicina alla finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid (mercoledì) e all'inizio del campionato italiano di Serie A contro l'US Lecce (19 agosto). Anche il nuovo attaccante della nazionale italiana, Mateo Retegui, acquistato il giorno prima, ha fatto la sua apparizione allo Stadio Millerntor per la prima metà.

