- 27 concorrenti per l'onore online di Grimme.

Dagli archivi storici alle indagini rivoluzionarie: 27 siti internet sono in lizza per il Premio Grimme Online Award quest'anno. Su quasi 1000 candidature, la giuria ha selezionato fino a 27 nominati per 8 premi, che saranno assegnati il 16 ottobre a Marl, nella regione della Ruhr, come annunciato dall'Istituto Grimme. Il pubblico può votare per un ulteriore vincitore.

Il Premio Grimme Online Award era a rischio quest'anno a causa di problemi finanziari all'Istituto Grimme. Tagli al budget e la ricerca di finanziamenti aggiuntivi hanno permesso che l'evento si tenesse più tardi nell'anno. Nonostante il periodo di candidatura ridotto, i giudici hanno dichiarato di non aver notato alcuna mancanza di qualità o quantità.

Il Premio Grimme Online Award è un prestigioso riconoscimento per il giornalismo online eccezionale in Germania e viene assegnato in diverse categorie.

L'utilizzo della rete come archivio

In particolare, molti dei siti nominati utilizzano le capacità della rete come archivio e spazio di memoria, esplorando il passato in vari modi: gli argomenti vanno dall'era del nazionalsocialismo, alla storia della Germania Est, a eventi recenti come la catastrofe delle alluvioni del 2021 nell'ovest della Germania.

Tra i nominati ci sono una serie di podcast che utilizzano internet oltre il formato audio standard, nonché offerte Instagram e vari canali TikTok - dai popolare appassionati di giardinaggio con grandi seguito a produzioni elaborate commissionate dalle emittenti pubbliche.

Indagini di Correctiv con impatto in lizza

A causa del suo significativo impatto, l'inchiesta di Correctiv media "Complotto contro la Germania" è in corsa per la categoria Speciale. Non c'è stata alcuna ricerca negli ultimi tempi che abbia mosso più persone della rivelazione dell'incontro di circoli di estrema destra a Potsdam, si è detto in giustificazione. La rivelazione dell'incontro ha scatenato un'ondata di indignazione e una serie di grandi manifestazioni di protesta in diverse città all'inizio dell'anno.

Il Premio Grimme Online Award si terrà a ottobre a Marl, nella regione della Ruhr, celebrando il giornalismo online eccezionale. Alcuni dei siti nominati nella regione della Ruhr utilizzano internet come archivio, approfondendo vari argomenti storici.

Leggi anche: