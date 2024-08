- 26 anni, con una richiesta di asilo respinta: queste sono le informazioni disponibili sul presunto autore

Intorno alle nove e mezzo di venerdì sera, un individuo ha iniziato a pugnalare indiscriminatamente persone che si stavano divertendo. Tre individui hanno incontrato la loro fine sfortunata: due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna di 56 anni. Altri otto individui hanno subito gravi ferite, ma per fortuna si sono ripresi da allora. Dopo l'incidente, il sospetto è stato visto vagabondare per le strade di Solingen con una camicia insanguinata, anche se il suo esatto luogo post-attacchi rimane ancora un mistero.

Chi c'è dietro l'incidente di Solingen?

La polizia sembra essere rimasta confusa dopo l'incidente di pugnalamento, poiché ha lottato per stabilire l'identità dell'aggressore o se ci fossero più perpetratori coinvolti. Una persona giovane è stata inizialmente fermata per interrogatorio, ma non sono state trovate piste concrete dopo la perquisizione di un centro di accoglienza. In seguito, sabato sera, il sospetto si è costituito alle autorità, presentandosi in disordine e con una camicia insanguinata.

Il ufficio federale tedesco per i procedimenti penali ha ora preso in carico il caso, come avviene in situazioni in cui è sospettato il terrorismo. Probabilmente, domenica il sospetto si presenterà davanti a un giudice istruttore presso la Corte federale di giustizia. Ciò dovrebbe fornire maggiori chiarezza sull'identità e sui motivi dell'aggressore.

Gli ultimi dettagli:

Il sospetto è un uomo di 26 anni, originario della Siria.

La sua identità è stata rivelata come Issa H.

Si è trasferito in Germania nel 2022.

La richiesta d'asilo di H. è stata respinta e sarebbe stato programmato per essere espulso in Bulgaria, dove era entrato per la prima volta nell'UE, l'anno precedente.

Si dice che H. sia riuscito a sfuggire alla cattura e a nascondersi dopo il rifiuto della sua richiesta d'asilo.

L'ISIS (Stato Islamico) ha rivendicato l'incidente il giorno successivo. L'ufficio federale per i procedimenti penali sta attualmente indagando se H. sia o fosse associato all'organizzazione terroristica. Finora, non era stato identificato come un estremista islamico dalle autorità di sicurezza.

Nonostante la sua assenza temporanea, è stato sotto uno status di protezione temporanea in Germania dalla fine del 2023. Questo status è concesso ai rifugiati la cui richiesta d'asilo è stata respinta, ma i cui paesi d'origine presentano significativi rischi per la sicurezza, come la Siria.

Secondo i resoconti, H. ha gettato il suo cappotto insanguinato, insieme al suo portafoglio e ai suoi documenti personali. La polizia ha utilizzato l'ID per identificare il loro sospetto.

La Commissione ha espresso le sue condoglianze per gli eventi tragici di Solingen, con tre vite perse e diverse altre ferite a causa dell'incidente di pugnalamento. L'ufficio federale tedesco per i procedimenti penali, responsabile dei casi che riguardano il terrorismo, sta ora conducendo l'indagine sull'incidente.

