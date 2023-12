24 cose da aspettarsi nel 2024

Ci sono molte cose da aspettarsi nel 2024. Eccone solo 24.

1. Un anno bisestile

Ogni quattro anni, il calendario gregoriano si adegua per tenere conto della leggera discrepanza tra i nostri schemi terrestri e il ciclo degli eventi celesti. In breve, il 29 febbraio, per i bambini, è il momento di brillare! Per tutti gli altri, è un giorno in più per godersi la vita.

2. Olimpiadi e Paraolimpiadi

Sì, la vostra intuizione è corretta. Gli anni bisestili coincidono anche con due importanti eventi che vantano livelli di divertimento molto diversi*. Uno è quello delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi estive, che quest'anno si tengono a Parigi. Quest'anno il breaking, o breakdance, farà il suo debutto come sport e sarà la prima volta che gli atleti olimpici maschi e femmine saranno rappresentati in egual numero.

*L'altra è l'elezione presidenziale degli Stati Uniti, che probabilmente tutti concordano sul fatto che sarebbe molto più divertente con un po' di breakdance e di parità di genere.

3. Nuovi film

Quando niente sembra andare secondo i piani, possiamo sempre affidarci alla magia del cinema. (Sempre che non ci sia uno sciopero. O una pandemia. O lotte tra giganti dello streaming). Il 2024 porterà uscite molto attese come:

- "Mean Girls: Il musical" il 12 gennaio

- "Dune: Parte seconda" il 1° marzo

- "Furiosa: A Mad Max Saga" il 24 maggio

- Inside Out 2" il 14 giugno

- Wicked Parte 1" il 27 novembre

4. Un'eclissi solare totale

L'8 aprile, alcune zone del Messico, degli Stati Uniti e del Canada saranno interessate da un'eclissi solare totale. Come ricorderete dalla follia dell'eclissi del 2017, le eclissi solari totali si verificano quando la luna passa tra la Terra e il sole, bloccando completamente la faccia del sole. Gli osservatori del cielo al di fuori del percorso diretto dell'eclissi potranno vedere un'eclissi solare parziale, che è comunque molto bella.

Questa sarà l'ultima volta che il percorso di un'eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti fino al 2044.

5. Un ritorno sulla Luna

In un altro divertente evento lunare, la missione Artemis II della NASA riporterà gli esseri umani nell'orbita lunare per la prima volta dalla fine del programma Apollo nel 1972. Quattro astronauti si avventureranno sulla superficie lunare, tra cui il primo astronauta di colore e la prima donna astronauta a farlo. Entreranno a far parte di un club elitario di sole 12 persone che hanno camminato sul suolo lunare.

La NASA afferma che la missione fa compiere all'uomo un ulteriore passo avanti per stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna e testerà altre capacità e meccanismi. Il lancio è previsto per novembre e c'è da scommettere che tutti saranno entusiasti di questo evento.

6. Nuova TV e vecchi programmi preferiti

Per coloro che non andranno sulla Luna, una serie di programmi nuovi e di ritorno è una discreta consolazione. Le nuove proposte includono:

- "Mr. and Mrs. Smith" su Amazon Prime, che promette di estendere l'atmosfera sexy e violenta del film dei Brangelina del 2005 in una trama a puntate.- "Avatar: The Last Airbender" su Netflix, un remake in live-action dell'amata serie animata.- "Shōgun" su FX/Hulu, un dramma ambientato nel Giappone feudale che porta in vita l'iconico romanzo di James Clavell del 1975.- "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" su Max, un altro prequel di "Game of Thrones" che sicuramente attirerà i fan di GoT, volenti o nolenti.

Ci ritroveremo anche con i personaggi preferiti che ritornano:

- "Bridgerton" tornerà per la terza stagione su Netflix (Polin rises!); - "House of the Dragon" tornerà sulla HBO per una seconda infuocata stagione; - "The Bear" cucinerà la sua terza stagione su FX/Hulu; - "Curb Your Enthusiasm" tornerà per la dodicesima e ultima stagione su Max.

Avete capito tutto? Prendete una penna! A questo serve la vostra nuova agenda 2024.

7. Mickey diventa pubblico (più o meno)

Un altro anno significa un'altra serie di opere protette dal diritto d'autore che diventano di pubblico dominio, il che significa maggiore libertà di usarle, condividerle e farne un mix. Quest'anno i nuovi arrivati nel pubblico dominio provengono dagli anni Venti. L'atteso protagonista è "Steamboat Willie", il film Disney del 1928 che ha introdotto Topolino e Minnie, o almeno una loro prima versione.

Tra gli altri film in programma figurano "Peter Pan", il romanzo di J.M. Barrie, e "La casa all'angolo di Pooh" di A.A. Milne, che introduce il personaggio di Tigro, che rimbalza, si dimena e saltella. Per un pubblico più maturo, c'è "L'amante di Lady Chatterly", di DH Lawrence.

Tra le canzoni che sono diventate di dominio pubblico ci sono "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" e "Let's Do It (Let's Fall in Love)" di Cole Porter, forse l'unica canzone d'amore della storia che parla di pulci.

8. Facebook compie 20 anni

Sì, Mark Zuckerberg e alcuni compagni di Harvard lanciarono il loro social game-changer, allora chiamato TheFacebook, nel febbraio 2004. Oltre a far sentire qualsiasi adulto vecchio di circa 5.000 anni, il 20° anniversario del capostipite dei siti di social networking (scusate, MySpace) meriterà anche un documentario della BBC. Nel caso in cui abbiate bisogno di più Facebook nella vostra vita.

Questa è una notizia davvero eccitante per gli appassionati di football universitario. La stagione 2024 culminerà in un nuovo playoff a 12 squadre, un grande passo avanti rispetto all'attuale struttura a quattro squadre che ogni anno provoca tante polemiche e discussioni. In futuro, i campioni delle conference più quotate otterranno un'offerta per i playoff, così come le sei squadre rimanenti della massima serie.

Sicuramente tutti saranno d'accordo su questo nuovo formato e nessuno si sentirà offeso, e la vasta rete di conferenze e contendenti sarà ridotta a un numero soddisfacente di squadre! Le partite vere e proprie dei playoff non si svolgeranno prima del gennaio 2025, ma il mondo del college football parlerà solo di questo fin dal primo calcio d'inizio.

10. Nuova musica

Il 2024 porterà alle nostre orecchie una nuova musica, tra cui "This is Me ... Now", il primo album in studio di Jennifer Lopez dopo oltre 20 anni. Parlando di icone, i Green Day pubblicheranno il loro 14° album in studio, "Savior". Ci aspettiamo anche nuova musica da Usher, Cardi B., Dua Lipa e altri ancora.

11. Nuovi tour

Sembra che nel 2024 saranno tutti in viaggio, compresa Taylor Swift, che suonerà in Asia e in Europa la prossima primavera ed estate prima di tornare in Nord America per altri concerti in autunno.

Volete un ritorno al passato? Billy Joel, Stevie Nicks, Blink-182 e Bruce Springsteen sono tutti in tour. Poi ci sono i giganti del country: George Strait e Chris Stapleton saliranno sul palco insieme, il che dovrebbe essere un successo. Lainey Wilson inizierà il suo atteso tour "Country's Cool Again". Kenny Chesney, Jason Aldean e altri grandi nomi del country completano la lista.

Ma se volete davvero tornare agli anni '90, i Creed saranno protagonisti non di una, ma di due crociere per il loro tour "Summer of '99". Ovviamente sono esaurite. Ma potete essere presenti con lo spirito giusto.

12. Altri anniversari storici

Dopo aver elaborato i 20 anni di Facebook, potete iniziare a pensare ai 30 - sì, 30 - anni di Amazon. L'azienda è stata fondata nel 1994 con il nome di "Cadabra". Nel 2024 ricorre anche il 60° anniversario della legge sui diritti civili, il 100° anniversario delle Olimpiadi invernali e il 135° anniversario dell'inaugurazione della Torre Eiffel.

13. Nuovi libri

Come se avessimo bisogno di altri titoli sulla nostra lista "da leggere", il 2024 porterà nuove uscite di star della letteratura come l'autore di "Crazy Rich Asians" Kevin Kwan, che ci riporta nelle vite degli ultra ricchi asiatici con "Bugie e matrimoni".

E i fan dell'autrice fantasy Sarah J. Maas faranno il conto alla rovescia per "House of Flame and Shadow", il terzo libro della serie "Crescent City".

Ovviamente potremmo stare tutto il giorno a parlare dei libri in uscita, quindi ecco alcuni elenchi per gli amanti del fantasy, delle storie d'amore e delle memorie (tra cui quella di Crystal Hefner sul suo periodo come moglie di Hugh Hefner).

14. Una nuova capitale per l'Indonesia

La congestione, la sovrappopolazione e le preoccupazioni per il cambiamento climatico hanno portato l'Indonesia a decidere di spostare la sua capitale da Giacarta, soggetta a inondazioni e che sta sprofondando nel mare, a un'area ricoperta dalla giungla sull'isola del Borneo. La nuova capitale si chiamerà Nusantara, ovvero "arcipelago" in lingua indonesiana. Sebbene l'intero processo sia stato avviato nel 2019 e ci vorranno decenni per completarlo (si tratta di un'intera città, dove vivono decine di milioni di persone), si prevede che il passaggio ufficiale avvenga nel 2024.

15. Una nuova visione della fede cattolica

Nel 2024 si concluderà la serie di incontri triennali della Chiesa cattolica chiamata "Sinodo della sinodalità" (la sinodalità è sostanzialmente la versione della leadership cattolica della sinergia). Si tratta di un evento a cui prestare attenzione, perché l'assemblea ha discusso questioni importanti come il ruolo delle donne nella leadership della Chiesa e la benedizione dei matrimoni omosessuali. L'assemblea è stata richiesta da Papa Francesco, che è considerato un leader liberale per una delle più grandi religioni del mondo.

16. Più intelligenza artificiale (utile)

Sappiamo già che l'intelligenza artificiale è in grado di produrre musica orribile, arte da "Uncanny Valley" e progetti all'uncinetto maledetti, ma è in grado di fare cose che siano, come dire, utili per la gente comune? Gli esperti affermano che l'intelligenza artificiale sarà la più grande tendenza tecnologica del 2024, ma la grande domanda è come le aziende, gli inventori e i ricercatori utilizzeranno la tecnologia.

Le previsioni includono assistenti AI di livello superiore che potrebbero superare Siri o Alexa, strumenti di investimento alimentati dall'AI, traduzione linguistica in tempo reale e sviluppo software semplificato.

17. Nuovi videogiochi

I videogiocatori del 2024 avranno difficoltà a scegliere le novità in cui immergersi. La nuova installazione di "Final Fantasy", "Final Fantasy VII Rebirth", sarà sicuramente in cima alla lista.

Digital Trends evidenzia anche un nuovo interessante aspetto del gioco: il documentario interattivo. "Llamasoft: The Jeff Minter Story" esplorerà questo mezzo portando i giocatori attraverso 40 giochi del famoso sviluppatore Jeff Minter, preservando al contempo la storia e la tradizione degli originali in pixel.

18. Un'elezione storica - in Messico

Non è di parte dire che le elezioni presidenziali sono estenuanti, stressanti e non sono qualcosa da attendere con gioia. La campagna elettorale per il 2024 negli Stati Uniti non sembra entusiasmare molti elettori.

Ma c'è un'elezione interessante che si sta svolgendo nella porta accanto, in Messico, dovedue donne sono in corsa l'una contro l'altra per diventare il prossimo presidente del Paese - una prima storica. La candidata dell'establishment, Claudia Sheinbaum, è l'ex sindaco di Città del Messico ed è vista come un successore ideologico di Andrés Manuel López Obrador, l'attuale presidente del Messico. Xóchitl Gálvez, il suo avversario insurrezionale, è un ingegnere con un background rurale e spinge il Messico a investire nelle energie rinnovabili.

19. Arte sorprendente

La National Gallery of Art di Washington e il Musée d'Orsay di Parigi stanno collaborando a un'imperdibile mostra per celebrare il 150° anniversario della prima esposizione di arte impressionista. "Parigi 1874: Il Movimento Impressionista" sarà allestita in entrambi i musei e presenterà 130 opere di grandi artisti come Renoir, Monet e Degas. Gli organizzatori del doppio evento affermano che è stato concepito per fare riferimento a quella storica mostra del XIX secolo.

20. Novità sulla malaria

Un nuovo vaccino antimalarico dovrebbe essere distribuito a diversi Paesi africani nel 2024, portando una nuova arma nella lotta contro una malattia che uccide centinaia di migliaia di persone nel continente ogni anno. Il vaccino R21/Matrix-M è il secondo vaccino antimalarico raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha un'efficacia superiore al primo.

21. Zanzare davvero utili

Un'altra grande scoperta nel campo della salute pubblica potrebbe arrivare in Brasile, dove l'organizzazione no-profit World Mosquito Program avvierà un programma decennale per il rilascio di zanzare modificate nelle aree urbane del Paese. Queste zanzare sono portatrici di un batterio che impedisce loro di trasmettere i virus. Con il tempo, ciò potrebbe salvare milioni di persone da malattie mortali prevenibili come la dengue.

22. Progressi della pandemia

Gli esperti prevedono che il 2024 non porterà molta normalità per quanto riguarda i casi di Covid e le nuove varianti, ma ci sono anche buone notizie. I ricercatori potrebbero avvicinarsi a decifrare il codice del Covid lungo e probabilmente vedremo emergere nuovi vaccini. Potremmo anche vedere un nuovo vaccino che combina la protezione dall'influenza e dalla Covid in un unico jab.

23. Un mercato del lavoro migliore

Una previsione economica positiva? Ora c'è qualcosa di nuovo. Il rallentamento dell'inflazione e le buone prospettive del mercato azionario hanno portato alcuni esperti economici a prevedere un mercato del lavoro migliore nel 2024. Il pensiero è che questi e altri segnali positivi aumenteranno la fiducia e gli investimenti, il che potrebbe portare alle tanto necessarie opportunità di lavoro.

24. Un nuovo giorno

Certo, si tratta solo di un salto nel calendario. E il 2024 avrà senza dubbio la sua parte di cattive notizie. Ma un nuovo anno porta con sé una tabula rasa psicologica.

Forse ci ricorderà che, anche se non possiamo controllare l'andirivieni dei secoli, abbiamo almeno un po' di controllo sulla nostra felicità. Siamo più resistenti di quanto pensiamo e, qualunque cosa ci riservi il 2024, la affronteremo insieme.

Fonte: edition.cnn.com