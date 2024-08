- 23 chiamati Wild Goose, qui.

La popolazione di Gufi reali nel Nord della Baviera sta aumentando. 23 gufi sono stati liberati in natura, come riferito dall'Associazione per la Conservazione del Paesaggio e della Protezione delle Specie in Baviera (VLAB) con sede a Erbendorf (distretto di Tirschenreuth). Questi giovani uccelli vengono acclimatati ai boschi dell'Alta Baviera e dell'Alta Franconia. Da quando è stato avviato il progetto di reintroduzione nel 2017, sono stati liberati circa 100 Gufi reali.

Questi Gufi reali provengono da programmi di allevamento in zoo e parchi naturalistici in Francia e Germania. Il presidente della VLAB, Johannes Bradtka, è soddisfatto dello sviluppo di una vasta rete nel corso degli anni, che favorisce la diversità genetica all'interno della popolazione. Il test del DNA è un aspetto essenziale, che viene effettuato per ciascuno dei Gufi reali appena liberati.

Ciò aiuta a monitorare costantemente e ampliare il pool genetico della popolazione per evitare l'incrocio tra consanguinei, spiega la project leader Michaela Domeyer. "La diversità genetica è un fattore vitale per la sopravvivenza a lungo termine di qualsiasi specie. Con il test del DNA, possiamo ora concentrarci specificamente sulla conservazione della salute della popolazione di Gufi reali e ridurre il rischio di estinzione".

Quest'anno sono stati utilizzati i GPS. Nove gufi sono stati dotati di piccoli dispositivi di tracciamento GPS-GSM. Questi dispositivi leggeri (26 grammi ciascuno) sono stati attaccati ai fianchi dei gufi da un veterinario senza influire sul loro comportamento o sui movimenti del volo. Dopo circa un anno, le fascette si scioglieranno e i trasmettitori cadranno. Fino ad allora, saranno raccolti dati sulle abitudini migratorie dei gufi.

"La telemetria rappresenta un importante passo avanti per il nostro progetto, fornendo informazioni sulla vita del Gufo reale dopo il rilascio. Siamo entusiasti di vedere i primi risultati", dice Bradtka. I trasmettitori possono essere recuperati e riutilizzati dopo che sono caduti.

Prima del rilascio, i gufi sono stati tenuti in voliere, permettendo loro di adattarsi al nuovo ambiente forestale. Durante questo periodo, sono stati ancora nutriti. Come ricorda Bradtka, verso la fine, i gufi non vedevano l'ora di andarsene. "Non vedevano l'ora". Il tasso di mortalità dei Gufi reali liberati si aggira tra il 40 e il 50 percento. La causa più comune di morte sono gli incidenti stradali, come le collisioni con i camion o le auto.

L'associazione ha installato circa 220 casette per nidi nei boschi delle Montagne Fichtel, Hessenreuth, e dei boschi dell'Alta Baviera, nella zona di addestramento di Steinwald, Grafenwöhr, e oltre il confine nel Bosco Boemo della Repubblica Ceca.

Il Gufo reale è il più grande e uno dei rari gufi del Centro Europa. Ha un'altezza di circa 60 centimetri, una apertura alare di 125 centimetri e può vivere fino a 20 anni. Il Gufo reale è scomparso in Germania circa 100 anni fa, quando l'ultimo esemplare noto è stato ucciso nella regione di confine tra la Baviera e la Repubblica Ceca.

Il progetto di reintroduzione del Gufo reale nel Nordest della Baviera è iniziato nel 2017. Il progetto è finanziato in parte dalla Fondazione Heinz Sielmann.

Altri zoo e parchi naturalistici in Europa stanno contribuendo al programma di allevamento, ampliando ulteriormente la diversità genetica. I dati raccolti dal tracciamento GPS possono aiutare a identificare potenziali pericoli per i Gufi reali e a sviluppare misure di protezione.

