23:24 Cittadino americano arrestato in Russia

22:10 Ucraina Rapporta Attacco Russo al Porto di OdessaUn tribunale distrettuale di Mosca ha condannato un cittadino statunitense a 15 giorni di detenzione amministrativa per "disordini pubblici". Il tribunale ha ordinato all'americano di trascorrere 15 giorni in detenzione amministrativa per "piccolo vandalismo". Tuttavia, l'autorità investigativa più alta del paese aveva precedentemente annunciato di aver avviato un procedimento penale contro il cittadino statunitense per violenza contro le autorità, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione, secondo l'agenzia di stampa russa Tass. La Tass riferisce che l'uomo si è rifiutato di fornire le proprie informazioni personali in un hotel e si è comportato in modo aggressivo, e in seguito ha colpito un ufficiale di polizia quando è stato portato in una stazione di polizia. Il governo degli Stati Uniti è stato cauto riguardo all'incidente. "Siamo a conoscenza di questi resoconti dell'arresto di un altro cittadino americano in Russia", ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ai giornalisti. "Stiamo cercando di ottenere quante più informazioni possibili per chiarire la situazione consolare e verificare se è possibile l'assistenza consolare."

22:10 Ucraina Rapporta Attacco Russo al Porto di OdessaL'esercito russo sta apparentemente prendendo di mira l'infrastruttura del porto di Odessa, secondo le autorità ucraine. Almeno due persone sono rimaste ferite nell'attacco alla struttura del Mar Nero, hanno riferito le autorità regionali. I due casi noti riguardano un lavoratore del porto e un autista di trasporti di grano, secondo l'Ufficio del Procuratore Generale. Il governatore della regione, Oleh Kiper, ha aggiunto che la Russia ha utilizzato un missile balistico nell'attacco. La Russia non ha ancora commentato l'incidente.

21:50 Pistorius Avverte di Maggiore Vigilanza Dopo Allarmi di Sabotaggio Nelle Forze Armate TedescheIl Ministro della Difesa Boris Pistorius ha chiamato per una maggiore vigilanza dopo gli incidenti di sicurezza alla base aerea di Colonia-Wahn e al sito di supporto della NATO a Geilenkirchen. "Abbiamo reagito rapidamente in entrambi i luoghi, sigillato i punti di accesso, rafforzato i controlli, coinvolto le autorità investigative e ordinato test di laboratorio. Questi incidenti mostrano che dobbiamo rimanere vigili", ha detto Pistorius a Spiegel. "Certo, stiamo anche rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo adattando come necessario. Questo è già stato commissionato", ha sottolineato il politico SPD. Al momento non ci sono indicazioni concrete di un collegamento tra i due eventi a Colonia-Wahn e Geilenkirchen. "Ora è importante attendere i risultati delle ulteriori indagini e agire con calma. Ci fidiamo della comprovata cooperazione con le autorità investigative competenti", ha detto Pistorius (vedi anche voci dalle 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: Pubblico Ministero Presenta Prime Accuse in Scandalo Spionaggio Coinvolgente la RussiaIl pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott. Ciò include accuse di spionaggio per la Russia. Secondo l'atto d'accusa, Ott è accusato, tra le altre cose, di aver ordinato a un altro dipendente, in qualità di funzionario del Ministero dell'Interno a Vienna, di ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro di servizi di intelligence europei per conto di un membro del partito di destra populista FPÖ.both Ott e l'ex FPÖ member Hans-Jörg Jenewein sono accusati di violazione del segreto di Stato. Entrambi rischiano fino a tre anni di prigione. Non è ancora stata fissata una data per il processo. In particolare, Ott è accusato di aver fornito a Jenewein i nomi di diversi ufficiali dei servizi di intelligence, mettendo così a rischio, tra le altre cose, il mantenimento della sicurezza nazionale pubblica e il successo delle future attività dei servizi di intelligence. Jenewein è anche accusato di aver passato documenti riservati del parlamento, a cui aveva accesso attraverso la sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sulla cosiddetta questione Ibiza.

21:10 Dopo Allarme Sicurezza Nelle Forze Armate Tedesche: CDU Vede il Ministero della Difesa ResponsabileLa polizia e la protezione statale stanno indagando su un incidente di sicurezza presso l'impianto idrico della base aerea della Luftwaffe di Colonia-Wahn a causa del sospetto di sabotaggio contro le Forze Armate Tedesche. "Valori d'acqua anormali" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha detto un portavoce delle Forze Armate Tedesche fuori dalla base di Colonia. La politica della difesa della CDU Serap Güler vede ora il ministero della difesa responsabile per chiarire le domande aperte: "Il ministero deve ora chiarire immediately come un estraneo sia potuto accedere alle supposte ben protette basi delle Forze Armate Tedesche", ha detto a "Der Spiegel". "Contemporaneamente, è encomiabile che le Forze Armate Tedesche siano state in grado di rilevare gli incidenti in anticipo", ha detto Güler (vedi anche voci dalle 18:55 e 18:24).

20:51 Agenzia di Rating Vede Aumentare il Rischio di Sequestro per le Banche Occidentali in RussiaLe banche occidentali ancora operative in Russia devono prepararsi a una possibile confisca dei loro beni lì, secondo l'agenzia di rating di Berlino Scope. Il rischio di questo sta aumentando, ha detto l'agenzia. Le transazioni commerciali che non possono essere completate a causa delle sanzioni internazionali espongono le banche a un rischio maggiore di tali decisioni dei tribunali. Recentemente, un tribunale russo ha assegnato i beni di Commerzbank a una società russa come risarcimento. I beni di Deutsche Bank e di UniCredit dell'Italia sono già stati sequestrati con decisione del tribunale. La Russia sta sempre più rispondendo alle sanzioni occidentali, imposte a causa della sua invasione dell'Ucraina, con misure di rappresaglia. Molte

20:29 Zelensky: Rispettiamo il Diritto UmanitarioLe truppe ucrainei stanno rigorosamente rispettando le convenzioni internazionali e il diritto umanitario mentre avanzano nella regione russa di Kursk, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Questo è stato discusso in una riunione della leadership ucraina, ha riferito Zelensky su Twitter. L'aiuto umanitario per la popolazione civile nelle territori occupati è stato preparato e l'accesso per i rappresentanti delle organizzazioni internazionali sarà consentito. L'enfasi sul rispetto del diritto umanitario è una risposta alle atrocità commesse dalle truppe russe durante la loro avanzata su Kyiv quasi due anni e mezzo fa. Nel sobborgo di Kyiv di Bucha, numerosi civili sono stati uccisi indiscriminatamente prima che l'esercito russo fosse costretto a ritirarsi dall'area. Secondo l'agenzia di stampa ucraina Unian, è stato deciso nella riunione del governo di consentire alle organizzazioni internazionali l'accesso ai territori occupati nella Russia occidentale. Tra queste ci sono il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali che forniscono aiuti umanitari.

20:05 Condannato per l'Omicidio di Nemtsov si Unisce alla Guerra della RussiaUno dei condannati per l'omicidio del critico del Cremlino Boris Nemtsov si è offerto come volontario per il servizio nella zona di guerra in Ucraina, secondo i resoconti ufficiali. Il giornale esule e critico del Cremlino "Novaya Gazeta" ha riferito che il condannato è attualmente dislocato nella città occupata dalla Russia di Mariupol. Si trova attualmente in vacanza nella sua casa nella repubblica russa di Chechenia nel Caucaso del Nord. Dopo essersi offerto come volontario, è stato graziato e rilasciato a marzo, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il sistema giudiziario russo. Ha firmato un contratto di un anno con il Ministero della Difesa per svolgere compiti nell'area dell'operazione militare speciale - come la guerra viene ufficialmente chiamata in Russia.

19:50 Selenskyj: Obiettivi Strategici Raggiunti a Kursk - Mosca DisaccordaSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina ha raggiunto i suoi obiettivi strategici nella sua avanzata nella regione russa di Kursk. Nel suo discorso notturno su Telegram, Zelensky afferma che hanno fatto progressi significativi. Nel frattempo, il comando militare russo afferma che le sue unità, supportate dall'aeronautica, dai droni e dall'artiglieria, hanno respinto i tentativi dei gruppi nemici mobili di avanzare profondamente nel territorio russo utilizzando veicoli corazzati. La dichiarazione dell'esercito afferma inoltre che sono state inflitte pesanti perdite al lato ucraino.

19:30 Dopo lo Scambio di Prigionieri: Donna Russa Liberata Pianifica di Sposarsi in GermaniaSasha Skochilenko, arrestata in Russia nel 2022 per la distribuzione di messaggi contro la guerra, è inizialmente condannata a sette anni di prigione. Tuttavia, l'attivista viene rilasciata in Germania come parte di uno scambio di prigionieri, dove può vivere apertamente con la sua partner, Sonya Subbotina.

18:55 Suspectato Sabotaggio contro le Forze Armate Tedesche: il Politico dei Verdi von Notz Anche Sospetta la RussiaLe Forze Armate Tedesche isolano e perquisiscono due dei loro siti in Renania Settentrionale a causa dei sospetti di sabotaggio. Alla base aerea di Colonia-Wahn, ci sono sospetti di manipolazione del sistema idrico interno dei caserma, come annunciato dalle Forze Armate. Alla base di Geilenkirchen, un intruso è stato respinto, ma i successivi test dell'acqua non hanno rivelato nulla di insolito. Il presidente del Comitato della Difesa del Bundestag, Marcus Faber, sospetta la Russia nei possibili casi di sabotaggio (vedi voce alle 18:24). Analogamente, Konstantin von Notz, presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, dice a Welt TV che è "ovviamente sospetto" che questi potrebbero essere azioni di sabotaggio russe, che è un "ipotesi di lavoro concreta" per le indagini.

18:24 Possibili Casi di Sabotaggio alle Forze Armate Tedesche: il Presidente del Comitato della Difesa Sospetta la RussiaDopo i possibili casi di sabotaggio in due caserme delle Forze Armate Tedesche, Marcus Faber, presidente del Comitato della Difesa del Bundestag, punta il dito contro la Russia. "Data la vicinanza temporale degli incidenti nelle due caserme, si può sospettare che un attore nemico voglia dimostrare le sue capacità di sabotaggio qui", dice Faber al giornale Bild. "L'attore con il maggiore interesse in questo è Putin", aggiunge, riferendosi al presidente russo. Tuttavia, Faber nota che ulteriori indagini devono confermare questo sospetto. Entrambe la base delle Forze Armate di Colonia-Wahn e la base NATO di Geilenkirchen sono state bersagli di sospetti attività di sabotaggio.

18:00: Esposizione di Armi: la Russia Cerca di Trovare Nuovi Partner tra Più di 120 PaesiFile su file di carri armati, aerei da combattimento e armi da fuoco sono in mostra nella regione di Mosca: in una fiera internazionale delle armi, il Ministero della Difesa firma nuovi accordi per l'esportazione di armi con partner stranieri, del valore stimato di cinque miliardi di euro.

17:40: Polonia Accusa l'Uomo Liberato di Spionaggio Dopo lo Scambio di PrigionieriUn cittadino russo-spagnolo, noto come Pavel R. o Pablo G., viene accusato di spionaggio in Polonia. È stato arrestato nella città polacca di Przemysl vicino al confine ucraino il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina. Fingendosi un giornalista freelance dalla Spagna, ha scritto report per i media spagnoli. È stato detenuto in Polonia fino a quando non è stato parte di uno scambio di prigionieri con la Russia l'1 agosto. Secondo i pubblici ministeri, R. è sospettato di essere un agente del GRU. È accusato di un reato

17:27: Report: Oltre 10.000 casi per 'insulto' all'esercito russoDalle fonti dei media, i tribunali russi hanno aperto oltre 10.000 casi per 'insulto' all'esercito dal febbraio 2022, quando è iniziata la guerra in Ucraina. "Il diecimillesimo caso è stato portato in tribunale nella prima settimana di agosto," scrive il portale di notizie indipendente russo Mediazona sul suo sito web. La maggior parte dei casi è stata segnalata nei primi mesi della guerra, con 5614 casi alla fine del 2022 e altri 2994 nel 2023, per un totale di 8590 entro la fine dello scorso anno. Finora quest'anno sono stati aperti 1410 casi. Mediazona ha contato questi casi in base ai dati dei tribunali russi. La legge punisce l'insulto all'esercito con multe fino a 50.000 rubli (circa 500 euro). Una seconda offesa entro un anno può comportare una pena detentiva di cinque anni. Se l'insulto provoca feriti, morti o gravi disturbi dell'ordine pubblico, possono essere inflitte pene detentive fino a sette anni.

17:08: Kiev riferisce l'abbattimento di un caccia-bombardiere Su-34 nel territorio di KurskLe forze ucraine hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34 nella regione di Kursk, secondo il quotidiano online ucraino "Ukrainska Pravda", che cita un comunicato del quartier generale delle forze armate ucraine. "Durante una missione di combattimento, le forze di difesa aerea missilistica e artiglieria dell'Aeronautica ucraina hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34 nella regione di Kursk (Russia) durante la notte," spiega il giornale.

16:50: Kiev vuole creare una 'zona cuscinetto' nella regione di Kursk

L'esercito ucraino intende stabilire una "zona cuscinetto" nella regione di confine russa di Kursk per proteggere la sua popolazione, secondo le sue stesse dichiarazioni. "L'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere la nostra popolazione al confine dagli attacchi quotidiani del nemico," ha dichiarato il ministro dell'Interno Ihor Klimenko sul servizio di messaggistica Telegram. Kiev ha anche annunciato i piani per creare un corridoio umanitario nella regione. "Le nostre forze si stanno preparando per aprire un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, sia verso la Russia che verso l'Ucraina," ha dichiarato anche la vice primo ministro Iryna Vereshchuk su Telegram.

16:30: Potere, Corruzione, Propaganda: l'offensiva di Kursk minaccia l'apparato di Potere di Putin?

A livello internazionale, i politici sono sorpresi dalla spinta dell'Ucraina nella regione di Kursk. La Russia sembra presa alla sprovvista, con il Cremlino che non sembra avere una risposta immediata. Questo significa una crepa nella struttura del potere di Vladimir Putin?

15:59: Report: L'Ucraina lancia l'attacco più grande alle basi aeree russe dal inizio della guerra

I droni a lungo raggio del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e delle forze di difesa ucraine hanno effettuato il più grande attacco alle basi aeree militari russe di Voronezh, Kursk, Sebastopoli e Borisoglebsk durante la notte, ha riferito l'agenzia di stampa nazionale ucraina "Ukrinform", citando una fonte del SBU. L'attacco è stato pianificato ed efficace, il più grande dal inizio della guerra. Il suo obiettivo è impedire alla Russia di utilizzare queste basi aeree per attacchi missilistici sulla linea del fronte e sulle città ucraine.

15:36: Il governo tedesco: il sostegno all'Ucraina è indipendente dal Nord Stream

I primi risultati delle indagini sull'attacco alle condotte del gas Nord Stream non cambiano il sostegno della Germania all'Ucraina, ha dichiarato Wolfgang Büchner, portavoce del governo tedesco, in risposta alle domande dei giornalisti a Berlino. "Le indagini vengono condotte secondo la legge e senza riguardo per le persone e sono completamente indipendenti dai risultati che potrebbero produrre," ha detto. Le indagini non hanno influenza sul fatto che la Germania continuerà o meno a sostenere l'Ucraina in futuro, poiché non cambiano il fatto che la Russia sta conducendo una guerra di aggressione contro l'Ucraina, contraria al diritto internazionale. La chiarificazione dell'atto di sabotaggio è una priorità assoluta per il governo federale, ha dichiarato Büchner. Non ha valutato se le autorità polacche stanno cooperando sufficientemente in questo senso.

15:10: L'offensiva di Kursk avanza: "L'avanzata non avvicina l'Ucraina alla pace"

L'offensiva dell'Ucraina nella regione di Kursk sorprende Putin e il suo paese. Migliaia di persone vengono evacuate e la Russia sembra non aver ancora trovato la risposta militare giusta. L'esperto di sicurezza Gerhard Mangott non vede alcun vantaggio militare decisivo per l'Ucraina - anzi, il contrario.

14:50: La Russia estende il divieto di esportazione del petrolio

La Russia ha esteso il suo divieto di esportazione del petrolio esistente. La misura mira a stabilizzare i prezzi dei carburanti interni, che sono recentemente aumentati nuovamente, secondo il governo russo a Mosca. Il divieto sarà in vigore dal 1° settembre fino alla fine dell'anno. È dovuto a "un periodo di domanda stagionale sostenuta e riparazioni programmate nelle raffinerie di petrolio," è stato ulteriormente precisato. La Russia ha introdotto per la prima volta una tale misura nell'autunno del 2023 in risposta all'aumento dei prezzi del carburante. Il divieto è stato poi revocato a novembre. All'inizio dell'anno, Mosca ha annunciato un divieto di esportazione del petrolio di sei mesi a partire dal 1° marzo, che è stato poi revocato tra la metà di maggio e la fine di luglio, a causa della "saturazione del mercato interno". Il divieto è stato subsequently reinstated and is now being extended beyond August.

14:19: I droni accompagnano l'offensiva terrestre: gli ucraini si filmano a 100 km dietro il confine russo

L'offensiva terrestre ucraina sul territorio russo è stata finora un grande successo per l'Ucraina. I soldati ucraini si sono filmati mentre rinominavano un villaggio russo a 100 chilometri dietro il confine. Il presidente Volodymyr Zelenskyy utilizza questo sviluppo per trasmettere un messaggio fiducioso.

13:52 Ucraina: Città di Sudja interamente sotto il controllo ucraino

La città di Sudja nella regione russa di Kursk è interamente sotto il controllo ucraino, secondo il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. "La ricerca e la distruzione del nemico nella città di Sudja è completa", dice in una videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelenskyy. Viene pubblicato un video sul canale Telegram del presidente. Sudja è dove passa il gasdotto che fornisce gas russo dalla Siberia occidentale alla Slovacchia e ad altri paesi UE. Sudja ha circa 6.000 abitanti.

13:31 La Guardia Nazionale Russa rafforza la sicurezza alla Centrale Nucleare di Kursk

La Guardia Nazionale Russa, Rosgvardiya, ha rafforzato la sicurezza alla Centrale Nucleare di Kursk nella regione di Kursk. particular attention is being paid to countering Ukrainian drones, it said. The Ukrainian military entered the border-adjacent oblast on August 6 and claims to have brought more than 1,000 square kilometers under its control. This cannot be independently verified. The NPP is located about 30 kilometers west of the city of Kursk and is operated by state corporation Rosenergoatom.

13:06 Zelenskyy: le truppe ucraine continuano ad avanzare nell'oblast' russa di Kursk

Le truppe ucraine continuano ad avanzare nell'oblast' russa di Kursk, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy. Hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse direzioni nelle ultime 24 ore, dice il leader ucraino in una videoconferenza con il capo delle forze armate Oleksandr Syrskyi. Quest'ultimo riferisce che le unità ucraine hanno catturato 100 soldati russi mercoledì.

12:43 Kriewald: l'Ucraina è sotto pressione nella regione di Donetsk

L'Ucraina mantiene la pressione sull'oblast' russa di Kursk ma è sotto attacco da parte delle forze russe nella zona di combattimento orientale ucraina di Donetsk. ntv reporter Nadja Kriewald reports on the current situation in the Ukraine war from Kyiv.

12:12 Soldati ucraini rimuovono la bandiera russa da un edificio a Sudja

La TV di stato ucraina mostra il video di soldati ucraini che rimuovono la bandiera russa da un edificio pubblico a Sudja. In un video di mercoledì, si vede un edificio di tre piani e tre soldati che tirano giù la bandiera mentre gridano "Gloria all'Ucraina!". Sudja si trova nell'oblast' russa di Kursk, che confina con l'Ucraina. Negli ultimi giorni, l'esercito ucraino ha segnalato progressi, ma non era chiaro quale parte controllasse Sudja. La città è dove passa il gasdotto che la Russia utilizza per fornire gas dalla Siberia occidentale alla Slovacchia e ad altri paesi UE.

11:45 La Russia mette in standby i negoziati di pace

La Russia ha messo in standby i negoziati di pace dopo l'attacco ucraino all'oblast' di Kursk, secondo il ministero degli Esteri russo. Il rappresentante speciale del ministero degli Esteri russo, Rodion Miroshnik, ha detto all'agenzia di stampa statale TASS che l'attacco ucraino a Kursk ha "messo in standby i negoziati di pace a lungo termine". L'esercito ucraino ha sorprendentemente fatto irruzione nella regione di frontiera russa l'6 agosto e ha rivendicato il controllo di più di 1.000 chilometri quadrati.

11:09 Perché la Bielorussia sta inviando carri armati al fronte in Russia

La Bielorussia sta apparentemente spostando attrezzatura militare nella regione russa di Kursk, ma questo non significa necessariamente che il paese sta entrando nella guerra in Ucraina, secondo il corrispondente di ntv Russia Rainer Munz. Munz ritiene che l'obiettivo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko sia l'opposto.

10:46 La Russia attacca le strutture energetiche in Ucraina

Le forze russe hanno attaccato le strutture energetiche nel nord e nel sud dell'Ucraina, secondo l'operatore della rete elettrica Ukrenergo. Mercoledì mattina, una struttura nel sud è stata bombardata, ha detto Ukrenergo su Telegram. I droni russi hanno anche preso di mira un'altra struttura nel nord durante la notte, causando interruzioni temporanee di energia per gli utenti in alcune parti della regione di Chernihiv.

10:03 Il capo di stato maggiore Yermak incontra il diplomatico USA O'Brian

Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha incontrato il diplomatico USA James O'Brien. Hanno discusso della situazione sul campo di battaglia e degli accordi di sicurezza, ha detto l'amministrazione presidenziale ucraina. O'Brien è responsabile degli affari europei e eurasiatici nel dipartimento di stato USA.

09:17 L'esperto: scenario alla Chernobyl possibile alla Centrale Nucleare di Kursk

Non si può escludere completamente uno scenario alla Chernobyl alla Centrale Nucleare di Kursk, dice Dmytro Humeniuk, esperto di analisi sulla sicurezza nucleare al Centro Scientifico e Tecnico di Stato per la Sicurezza Nucleare e Radiazioni. La KNPP ha lo stesso tipo di reattore della centrale nucleare di Chernobyl, aumentando la probabilità di uno scenario simile, ha spiegato. Humeniuk ritiene che il controllo della KNPP non sia l'obiettivo dell'incursione dell'esercito ucraino, poiché operare la centrale senza la manutenzione adeguata potrebbe danneggiarla. "Non è sufficiente catturarla, devi anche farla funzionare. Pertanto, la cattura della Centrale Nucleare di Kursk non può essere un obiettivo".

08:48 Biden: l'offensiva di Kursk è un "genuino dilemma" per Putin

Il presidente USA Joe Biden vede l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk come un "genuino dilemma" per il presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti sono in costante comunicazione con l'Ucraina. Ha rifiutato di fare ulteriori commenti sull'avanzata.

08:19 Il ministero della Difesa russo riferisce dell'abbattimento di 117 droni e di quattro missili Il ministero della Difesa russo riferisce di aver abbattuto 117 droni e quattro missili lanciati dall'Ucraina verso le regioni russe. Trentasette droni sono stati distrutti sopra le regioni di Kursk e Voronezh, rispettivamente. Il ministero non ha fornito informazioni su eventuali droni non intercettati e sui danni eventualmente causati.

07:32 Risolutore di problemi Djumin: Putin invia il suo salvavita a Kursk Alexei Gennadyevich Dumin è stato nominato a capo dell'operazione "antiterrorismo" della Russia nella regione di Kursk, secondo il Moscow Times, citando i blogger militari russi. Il presidente Putin ha affidato a Dumin il compito di risolvere i problemi di coordinamento nella regione. Lo scorso fine settimana, ci sono state notizie contrastanti sulla situazione a Kursk. Il generale Gerasimov aveva dipinto un quadro più positivo della realtà, secondo il rapporto, che ha spinto Putin ad agire. Il fatto di dover chiamare Dumin sottolinea "l'entità del disastro nella cooperazione interagenzia", secondo il rapporto. L'ex capo dello Stato Maggiore è parte del cerchio interno di Putin e è noto per la sua capacità di risolvere problemi legati alla coordinazione, al combattimento e all'amministrazione civile. Dumin ha affermato in passato di aver salvato Putin da un orso.

06:59 Zelensky: L'avanzata a Kursk ci avvicina al nostro obiettivo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vede le forze militari del suo paese acquisire slancio alla luce dell'avanzata nella regione russa. "L'Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi, difendere i suoi interessi e proteggere la sua indipendenza", ha detto Zelensky in un discorso video. L'esercito ucraino ha preso il controllo di 74 insediamenti nella regione di Kursk - il doppio di quanto sostiene la Russia. Entrambe le cifre sono non verificate.

06:30 "Su richiesta urgente" - La Bielorussia invia equipaggiamento militare a Kursk Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato l'invio di equipaggiamento militare bielorusso alle forze russe per sostenere le operazioni nella regione di Kursk, secondo Belnovosti, citando una fonte anonima del ministero della Difesa del paese. L'ultimo invio è in risposta a una "richiesta urgente da parte della Russia" a causa delle perdite e della mancanza di equipaggiamento nella regione di Kursk e in altre aree.

05:57 Il governatore di Belgorod dichiara lo stato di emergenza Il governatore della città russa di Belgorod ha dichiarato lo stato di emergenza. Ha riferito di essere sotto il fuoco quotidiano delle forze ucraine che distruggono case e uccidono e feriscono civili. "La situazione nella nostra regione di Belgorod rimane estremamente difficile e tesa a causa del fuoco delle forze ucraine", ha scritto il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram, aggiungendo che uno stato di emergenza a livello regionale entrerà in vigore dal mercoledì. Ha chiamato la Russia a dichiarare lo stato di emergenza per la regione.

05:34 I governatori delle regioni russe di Kursk, Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi aerei

I governatori delle regioni russe di Kursk, Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi di droni e missili nelle loro aree. I canali Telegram russi segnalano un incendio a Voronezh, presumibilmente causato da un attacco di droni a un aeroporto militare, anche se la conferma ufficiale è in attesa. A Kursk, il governatore Alexey Smirnov afferma che la difesa aerea ha abbattuto quattro missili. Sono state anche emesse allerte per raid aerei a Lipetsk.

04:08 La Commissione UE trasferisce 4,2 miliardi di euro all'Ucraina

La Commissione UE ha versato circa 4,2 miliardi di euro all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia. Secondo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen su X, i fondi sono "per mantenere in vita lo stato ucraino mentre combatte per la sua sopravvivenza". L'Europa sta fermamente con l'Ucraina. Questi fondi fanno parte del cosiddetto "Fondo Ucraina", un programma di aiuti dell'UE deciso a febbraio, che consente l'assistenza finanziaria di 50 miliardi di euro entro il 2027, con 33 miliardi di euro come prestiti e il resto come contributi. Lo scorso fine settimana, i paesi UE hanno dato il via libera per il rilascio dei fondi. L'UE intende sostenere lo stato ucraino nel ricostruire il paese, modernizzarlo e attuare le riforme chiave per l'adesione all'UE.

03:40 Il Cremlino consiglia ai ricercatori russi di non pubblicare con editori stranieri

Il ministero dell'Istruzione e della Scienza della Russia ha consigliato ai ricercatori di non inviare articoli all'editore olandese Elsevier, specializzato in ricerche scientifiche e mediche, o ad altre "organizzazioni straniere simili", secondo l'agenzia di stampa statale Iswestija. A marzo 2022, Elsevier e altri editori scientifici avevano annunciato che, mentre i ricercatori russi e bielorussi potevano ancora inviare articoli per la pubblicazione, la vendita delle loro riviste alle organizzazioni russe sarebbe stata sospesa a causa dell'invasione dell'Ucraina. Uno dei principali atenei russi, l'Università degli Amici dei Popoli, aveva già vietato ai propri dipendenti di pubblicare sulle riviste di ricerca di Elsevier. La vice-rector per la comunicazione strategica, Elena Apasova, ha affermato che Elsevier aveva "trasferito i pagamenti effettuati dagli autori per la pubblicazione degli articoli per sostenere l'Ucraina". A fine gennaio, Novaya Gazeta Europe aveva stimato che almeno 2.500 ricercatori russi avevano lasciato il paese dall'inizio dell'invasione, poiché era diventato molto più difficile per molti ricercatori partecipare a progetti internazionali e pubblicare su riviste scientifiche.

02:51 Funzionario USA: L'Ucraina mira a costringere la Russia a ritirare le truppe

Un alto funzionario del governo USA ha detto a Reuters che l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk potrebbe essere un tentativo di costringere la Russia a ritirare le sue truppe dall'Ucraina. Spingendosi nel territorio russo, l'Ucraina costringe la Russia a difendere il suo stesso suolo, il che potrebbe potenzialmente indebolire le forze russe all'interno dell'Ucraina, secondo l'analisi di Washington.

01:24 USA: Non coinvolta nell'avanzata ucraina in RussiaIl Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono in alcun modo coinvolti nella pianificazione o nella preparazione dell'avanzata delle truppe ucraine nel territorio russo. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Vedant Patel, alla stampa. Gli Stati Uniti sono un alleato chiave dell'Ucraina e hanno fornito al paese, invaso dalla Russia a febbraio 2022, armi e munizioni.

00:18 Sanzioni russe: La dogana di Berlino raid su due aziendeA Berlino, gli ufficiali doganali hanno eseguito raid su due aziende sospettate di violare le sanzioni dell'UE contro la Russia. Circa 100 persone del Ufficio centrale per l'applicazione delle sanzioni doganali hanno eseguito la perquisizione in un complesso di edifici, secondo l'Amministrazione doganale della capitale. Entrambe le aziende sono soggette a sanzioni dell'UE, con fondi e beni di persone fisiche o giuridiche elencate congelati. "C'è il sospetto di violazioni della legge sull'applicazione delle sanzioni economiche", ha spiegato l'ufficio doganale. La perquisizione aveva lo scopo di "conservare e perquisire il complesso di edifici nel distretto di Tempelhof-Schöneberg per i beni". Sono state anche condotte interrogatori e sequestrato materiale. Secondo i media, le aziende perquisite sono due società di logistica russe non nominate.

23:59 Fitch declassa il rating dell'UcrainaL'agenzia di rating Fitch ha declassato la solvibilità dell'Ucraina a "RD" dalla precedente "C". Gli Stati Uniti hanno giustificato il movimento a causa della scadenza di una data di pagamento per gli interessi su un'obbligazione da 750 milioni di dollari con scadenza nel 2026. Il pagamento era dovuto l'1 agosto. "RD" nel sistema di rating di Fitch significa "Restricted Default", che si traduce approssimativamente in "restrizione del default". Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato stampa dal governo di Kyiv.

23:08 Russia: Due morti per il bombardamento ucraino a LysychanskSecondo i resoconti russi, due persone sono morte nella città di Lysychansk nell'est dell'Ucraina a causa del bombardamento ucraino. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito questo, citando le autorità locali sotto il controllo russo. In precedenza, i rappresentanti installati dalla Russia avevano parlato di più di 30 feriti.

22:11 Russia: Si spostano i civili in fuga da Kursk all'Ucraina occupataDopo l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, le autorità locali stanno pianificando di spostare i rifugiati in una regione ucraina occupata dalla Russia. Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha annunciato questo su Telegram, dicendo di aver discusso questa soluzione con il governatore della regione ucraina di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky ha proposto di utilizzare i sanatori e le case di riposo sul Mar d'Azov per alloggiare gli sfollati. "Nei prossimi giorni, organizzeremo il primo trasporto per portare le persone all'alloggio temporaneo nella regione di Zaporizhzhia", ha detto Smirnov. La Russia ha annesso la regione ucraina di Zaporizhzhia in autunno 2022 e aveva già installato Balitsky, un fantoccio leale a Mosca, come governatore prima di allora. Anche se la Russia non controlla completamente la regione, ne occupa aree chiave, comprese le aree di accesso al Mar d'Azov, dove sono ancora presenti i sanatori.

21:37 L'inviato di Mosca all'ONU: Dopo l'attacco a Kursk, Putin ritira l'offerta di pace "generosa"Vladimir Putin ha ritirato la sua "generosa" offerta di pace dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione di frontiera russa di Kursk, dice un funzionario del Cremlino. Dmitri Poljanskij, vice rappresentante russo all'ONU, dice in una riunione presso la sede dell'organizzazione: "A giugno, la Russia ha fatto un'offerta generosa all'Ucraina, ma lo scorso fine settimana il regime di Zelensky ha scelto l'escalation e ha attaccato la regione di Kursk", continua Polyanskiy, "l'offerta non è più sul tavolo". "Questa è una mossa che l'Ucraina rimpiangerà in seguito", aggiunge. La Russia dice di essere pronta per i colloqui di pace "domani" se le truppe ucraine si ritirano dalle regioni di Saporischschja, Cherson, Donetsk e Luhansk e se l'Ucraina abbandona il suo piano di adesione alla NATO. Se l'Ucraina accetta, la Russia fermerà il fuoco e inizierà le trattative, ha detto Putin. Tuttavia, l'Ucraina, la NATO e il Pentagono hanno respinto l'offerta. Kyiv l'ha descritta come "un completo inganno".

21:08 Valutazione: Più di 300 russi catturati a KurskUna valutazione sostiene che le forze ucraine hanno catturato almeno 303 soldati russi durante l'offensiva nella regione di Kursk. L'elenco è stato creato da un utente austriaco X basandosi sui video sui social media. Elenca altri 15 prigionieri di guerra, ma nota la sua incertezza sull'accuratezza dei suoi dati. I dati sono incompleti poiché non tutti i prigionieri di guerra sono documentati nei video. Il capo di stato maggiore ucraino Olexander Syrskyj riferisce "centinaia" di prigionieri di guerra russi nel suo briefing quotidiano al presidente ucraino. I resoconti sui social media suggeriscono fino a 2000 russi catturati nella regione di Kursk. Molti dei russi catturati di recente sono molto giovani, il che, secondo l'utente X, potrebbe renderli più preziosi per uno scambio di prigionieri rispetto agli uomini provenienti da contesti socio-economici svantaggiati e da regioni remote della Russia.

20:36 Mosca riconosce la gravità della situazione - Le truppe da Kaliningrad vengono dispiegate a Kursk

Secondo i rapporti lituani, la Russia sta dispiegando truppe da Kaliningrad alla regione di Kursk, dove i soldati ucraini affermano di fare ulteriori progressi. Il ministro della difesa lituano Laurynas Kasciunas annuncia questo durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyiv, come mostrato in un video sul canale Telegram di Zelensky. La Russia non ha ancora commentato questa notizia. In precedenza, la rivista americana Politico aveva riferito che l'esercito russo aveva ordinato a un piccolo numero di soldati dalle regioni ucraine occupate di Cherson e Saporischschja di recarsi a Kursk. Non c'è conferma da Mosca su questo.

20:10 A Donetsk, l'avanzata russa continua - La battaglia per Toretsk è già in corsoLa situazione intorno alla città di Toretsk nella regione di Donetsk rimane difficile per le truppe ucraine. I soldati russi continuano ad attaccare, con combattimenti già in corso ai margini della città. Secondo Oleksandr Bordiian, vice portavoce della 32ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, parlando a Radio Libertà, le forze russe stanno anche dispiegando gruppi di sabotaggio all'interno della città. Tuttavia, Bordiian ha anche notato che il numero di soldati russi che si arrendono è aumentato negli ultimi giorni. Non c'è ancora alcun significativo sollievo, come dall'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. "Riguardo agli attacchi terrestri, la loro intensità è leggermente diminuita", ha detto Bordiian. Tuttavia, le forze russe stanno compensando con attacchi aumentati utilizzando bombe guidate dall'aria. Secondo lo stato maggiore ucraino, l'intensità degli attacchi russi nella regione di Donetsk non è diminuita. Ci sono stati 52 attacchi solo nell'area intorno alla grande città di Pokrovsk nelle ultime 24 ore.

19:34 "Come può la Russia intensificare ulteriormente?"Carlo Masala vede la minaccia da Mosca di un duro contrattacco contro gli avanzamenti ucraini sul proprio territorio come una minaccia vuota. Cree che l'esercito russo stia già agendo con la massima brutalità, rendendo improbabile un attacco nucleare.

19:01 Più vittime che nuovi soldati: Mosca sta pianificando una segreta ondata di reclutamento?L'esercito russo non sta ricevendo abbastanza nuovi soldati per tenere il passo con le perdite al fronte. Secondo l'agenzia di stampa americana Bloomberg, citando fonti anonime vicine al Cremlino e al ministero della difesa russo, queste sono le perdite più pesanti dall'inizio dell'invasione. La necessità di rifornire le riserve militari è diventata più urgente a causa dell'incursione ucraina nelle regioni di confine russe di Kursk e Belgorod. Bloomberg riferisce che la Russia potrebbe essere costretta a considerare una nuova mobilitazione. Gli ufficiali potrebbero presentarla come una rotazione per dare un po' di riposo ai militari al fronte, con l'annuncio che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Una persona vicina alla situazione ha detto a Bloomberg che gli organi regionali non sono in grado di raggiungere più di un terzo delle loro quote di coscrizione. Il 31 luglio, il presidente russo Vladimir Putin aveva già aumentato il bonus di firma per i nuovi recluti che combattono in Ucraina, da 195.000 (1.955 euro) a 400.000 (4.011 euro) rubli.

