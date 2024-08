- 220 giovani volontari nelle scuole

In totale, 220 giovani stanno svolgendo il loro servizio volontario nelle scuole sassoni quest'anno scolastico, soprattutto nelle aree rurali. L'anno di servizio sociale volontario in pedagogia è disponibile dal 2013 e è stato introdotto per attrarre nuovo personale docente. Secondo il Ministero dell'Istruzione della Sassonia, questa offerta si è sviluppata in un modello di successo. Undici anni fa, circa 70 giovani si sono candidati, ma quest'anno sono stati quasi 400, ha riferito il ministero. In totale, 1.650 giovani hanno completato il servizio volontario.

"Il FSJ Pedagogia è l'orientamento professionale perfetto per i giovani che stanno considerando un corso di laurea in insegnamento. Inoltre, beneficia delle scuole attraverso il supporto del personale. Senza questa particolare offerta educativa, l'outlook per il reclutamento del personale docente nelle aree rurali sarebbe significativamente peggiore", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione della Sassonia, Christian Piwarz (CDU). In recenti anni, in media l'80% dei volontari ha subsequently iniziato un corso di laurea in insegnamento. La Sassonia è l'unico stato federale che offre ai giovani l'opportunità di acquisire esperienza pratica nelle scuole in questo modo.

L'Anno di Servizio Sociale in Pedagogia - abbreviato in FSJ Pedagogia - è un servizio di dodici mesi in una scuola primaria, secondaria o speciale o in un ginnasio. I giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni possono svolgere questo servizio. I compiti sono molteplici: supportare gli insegnanti in classe, sorvegliare le pause, aiutare con i compiti, assistere con i progetti scolastici o organizzare eventi. L'assegno mensile per il servizio volontario è di 330 euro, che aumenterà a 350 euro a partire dal gennaio 2025.

Il FSJ Pedagogia sta giocando un ruolo cruciale nell'affrontare le sfide del reclutamento del personale docente nelle aree rurali, con molti giovani che scelgono di intraprendere un corso di laurea in insegnamento dopo il loro servizio nelle scuole sassoni. Inoltre, il numero crescente di volontari che partecipano al programma quest'anno indica un crescente interesse e apprezzamento per le opportunità educative offerte dalle scuole.

Leggi anche: