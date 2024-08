22:10 Ucraina riporta attacco russo al porto di Odessa

21:50 Pistorius esorta alla vigilanza dopo gli incidenti di sicurezza nelle Forze Armate Tedesche

Il Ministro della Difesa Boris Pistorius raccomanda un aumento della vigilanza dopo gli incidenti di sicurezza alla base aerea tedesca di Colonia-Wahn e al sito di supporto NATO a Geilenkirchen. "Abbiamo reagito prontamente in entrambi i luoghi, sigillato i punti di accesso, intensificato i controlli, coinvolto le autorità investigative e ordinato test di laboratorio. Questi incidenti dimostrano che dobbiamo rimanere vigili", ha detto Pistorius a Der Spiegel. "Certo, stiamo rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo adeguando se necessario. Questo processo è già iniziato", ha sottolineato il politico SPD. Al momento non ci sono indicazioni di un collegamento tra i due incidenti a Colonia-Wahn e Geilenkirchen. "Ora dobbiamo attendere i risultati delle indagini e agire con prudenza. Ci affidiamo alla nostra collaudata cooperazione con le autorità investigative competenti", ha detto Pistorius (vedi anche gli aggiornamenti alle 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: il pubblico ministero presenta per la prima volta accuse nell'ambito dello scandalo dello spionaggio russo

Il pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott. Le accuse includono lo spionaggio per la Russia. Ott è accusato, tra le altre cose, di aver commissionato un altro dipendente, in qualità di funzionario del Ministero dell'Interno a Vienna, di ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro dei servizi di intelligence europei per conto di un parlamentare del partito di destra populista FPÖ.both Ott e l'ex parlamentare FPÖ Hans-Jörg Jenewein sono accusati di violazione dei segreti ufficiali, che comporta una pena detentiva massima di tre anni. Non è ancora stata fissata una data per il processo. In particolare, Ott è accusato di aver fornito a Jenewein i nomi di diversi ufficiali dei servizi di intelligence, mettendo così a rischio, tra le altre cose, "il mantenimento della sicurezza nazionale pubblica e il successo delle future attività di intelligence". Jenewein è anche accusato di aver passato documenti riservati dal parlamento, a cui aveva accesso attraverso la sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sull'affare Ibiza.

21:10 Dopo l'allarme di sabotaggio alla Bundeswehr: la CDU vede il Ministero della Difesa responsabile

La polizia e la protezione dello stato stanno indagando su un incidente di sicurezza alle acque potabili della base aerea tedesca di Colonia-Wahn a causa di sospetti di sabotaggio contro la Bundeswehr. "Valori anomali dell'acqua" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha detto un portavoce della Bundeswehr a Colonia davanti alla base. La politica della difesa della CDU Serap Güler vede ora il Ministero della Difesa responsabile per chiarire le domande aperte: "Il ministero deve ora chiarire immediately come un estraneo sia stato in grado di accedere ai presunti ben protetti barracks della Bundeswehr", ha detto a "Der Spiegel". "Allo stesso tempo, è encomiabile che gli incidenti siano stati rilevati tempestivamente", ha detto Güler (vedi anche gli aggiornamenti alle 18:55 e 18:24).

20:51 L'agenzia di rating vede aumentare il rischio di sequestro per le banche occidentali in RussiaLe banche occidentali ancora operative in Russia devono prepararsi al possibile sequestro dei loro beni lì, secondo l'agenzia di rating Scope. Il rischio di questo è in aumento, hanno detto gli esperti di credito con sede a Berlino. Le transazioni commerciali che non possono essere completate a causa delle sanzioni internazionali espongono le banche a un maggiore rischio di tali decisioni giudiziarie. Di recente, un tribunale russo ha assegnato un risarcimento danni alla società russa da Commerzbank. I beni di Deutsche Bank e di UniCredit italiano sono già stati sequestrati con un'ordinanza del tribunale. La Russia sta ora aumentando le sue contromisure alle sanzioni imposte dai paesi occidentali a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Molte aziende che operano lì hanno già dovuto subire il sequestro o l'ipoteca dei loro beni. Le aziende che vogliono ritirarsi dalla Russia devono vendere le loro attività a società russe a forti sconti. La Banca centrale europea (BCE) sta da tempo esercitando pressioni sulle banche ancora operative in Russia per ridurre i loro impegni lì. Ha, tra le altre cose, invitato le istituzioni con impegni significativi lì ad accelerare la riduzione dei rischi e ha richiesto piani chiari per l'uscita dal mercato russo.

20:29 Zelensky: rispetto del diritto umanitario

Le truppe ucraine, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky, rispettano strettamente le convenzioni internazionali e il diritto umanitario nel loro avanzamento nella regione russa occidentale di Kursk. Questo è stato discusso in una riunione della leadership ucraina, ha riferito Zelensky su X. L'aiuto umanitario è stato preparato per la popolazione civile nelle aree occupate e l'accesso per i rappresentanti delle organizzazioni internazionali sarà consentito. L'attenzione al rispetto del diritto umanitario si riferisce alle atrocità commesse dalle truppe russe durante la loro avanzata su Kyiv quasi due anni e mezzo fa. Numerosi civili sono stati uccisi indiscriminatamente nel sobborgo di Bucha prima che le truppe russe fossero costrette a ritirarsi da quell'area. Secondo i resoconti dell'agenzia di stampa ucraina Unian, è stato deciso nella riunione del governo di consentire l'accesso alle organizzazioni internazionali alle aree occupate nella Russia occidentale. Queste includono il Comitato internazionale della Croce Rossa, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali al servizio dell'aiuto umanitario.

20:05 Condannato per l'Omicidio di Nemtsov si Offre Volontario per lo Sforzo Bellico RussoUno dei condannati per il caso dell'assassinio del critico del Cremlino Boris Nemtsov si è apparentemente offerto per il servizio nella zona di guerra in Ucraina, secondo le dichiarazioni ufficiali. L'edizione online del quotidiano critico del Cremlino "Novaya Gazeta", che opera in esilio in Europa, riferisce che il condannato è attualmente dispiegato nella città russa di Mariupol. Tuttavia, si dice che al momento sia in vacanza nella sua casa nella repubblica russa di Chechnya nel Caucaso del Nord. Dopo essersi offerto per il servizio, è stato apparentemente graziato e rilasciato a marzo, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il sistema giudiziario russo. Si dice che abbia firmato un contratto di un anno con il Ministero della Difesa per svolgere compiti nell'area dell'operazione militare speciale - il termine utilizzato per la guerra nel linguaggio ufficiale russo.

L'ex vice premier Nemtsov fu ucciso a colpi di pistola vicino al Cremlino nel 2015. Un tribunale di Mosca ha condannato l'allegato mandante e quattro complici del Caucaso del Nord a lunghe pene detentive nel 2017. L'omicidio di Nemtsov è ancora avvolto in molte domande. La sua famiglia ha lamentato che i mandanti non sono mai stati veramente cercati. Nemtsov era uno dei critici più acuti del presidente russo Vladimir Putin.

19:50 Zelensky: Ucraina Raggiunge gli Obiettivi Strategici a Kursk - Mosca Non È d'AccordoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici nella sua offensiva nella regione russa di Kursk. Nel suo discorso notturno su Telegram, Zelensky afferma che stanno facendo buoni progressi. Nel frattempo, il comando militare russo afferma che le sue unità, supportate dall'aeronautica, dai droni e dall'artiglieria, hanno respinto i tentativi di gruppi mobili nemici di avanzare profondamente nel territorio russo con veicoli corazzati. La dichiarazione dell'esercito afferma inoltre che sono state inflitte pesanti perdite al lato ucraino.

19:30 Attivista Russa Liberata Pianifica di Sposarsi in GermaniaSasha Skochilenko, un'attivista russa arrestata per la distribuzione di messaggi anti-guerra nel 2022 e condannata a sette anni di prigione, è stata rilasciata in Germania nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Ora può vivere apertamente con la sua partner Sonya Subbotina in Germania.

18:55 Possibile Sabotaggio Contro le Forze Armate Tedesche: la Russia è Suscettata dal Politico dei VerdiLe Forze Armate Tedesche hanno isolato e perquisito due delle loro basi nella Renania Settentrionale-Vestfalia a causa di sospetti di sabotaggio. C'è il sospetto di manipolazione della fornitura interna di acqua potabile alla base aerea di Colonia-Wahn, come annunciato dalle Forze Armate. Alla base di Geilenkirchen, un intruso è stato apparentemente respinto, ma non sono state trovate anomalie nell'acqua potabile. Il presidente del Comitato per la Difesa del Bundestag, Marcus Faber, punta il dito contro la Russia per i possibili atti di sabotaggio (vedi voce alle 18:24). Allo stesso modo, il presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz, suggerisce che la Russia potrebbe essere dietro i sospetti azioni di sabotaggio. "Certo, sorge il sospetto che questo potrebbe essere un'azione di sabotaggio russa," ha detto a Welt TV. Questa è un'ipotesi di lavoro concreta per le indagini, ha detto il politico dei Verdi.

18:24 Possibile Sabotaggio alle Forze Armate Tedesche: il Presidente del Comitato per la Difesa Suscetta la RussiaDopo i possibili atti di sabotaggio in due caserme delle Forze Armate Tedesche, Marcus Faber, presidente del Comitato per la Difesa nel Bundestag, punta il dito contro la Russia. "Date la vicinanza temporale degli incidenti nelle due caserme, si può supporre che un attore ostile stia cercando di dimostrare le sue capacità di sabotaggio qui," ha detto Faber a Bild. "L'attore con il maggiore interesse è Putin," ha aggiunto, riferendosi al presidente russo. Tuttavia, ulteriori indagini devono confermare questo sospetto, ha detto Faber. Entrambe la base delle Forze Armate Tedesche a Colonia-Wahn e il punto di supporto NATO a Geilenkirchen sono stati presi di mira da sospetti atti di sabotaggio.

18:00 Probabili Aziende da Più di 120 Paesi: la Russia Cerca Nuovi Partner alla Fiera delle ArmiA Mosca, file di carri armati, aerei da combattimento e armi da fuoco sono in mostra a una fiera internazionale delle armi. Il Ministero della Difesa firma nuovi contratti di armi con partner stranieri, apparentemente del valore di circa cinque miliardi di euro.

17:40 Dopo lo Scambio di Prigionieri: la Polonia Accusa l'Uomo Liberato di SpionaggioUn cittadino russo-spagnolo, Pavel R., anche noto come Pablo G., è stato accusato di spionaggio in Polonia. È stato arrestato nella città polacca di Przemysl vicino al confine ucraino il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Fingendosi un giornalista freelance dalla Spagna, ha scritto rapporti per i media spagnoli. È stato trattenuto in Polonia fino a quando non è stato parte di uno scambio di prigionieri con la Russia l'1 agosto. Secondo l'accusa, R. è sospettato di essere un agente del GRU. È accusato di aver commesso un reato penale

17:27 Rapporto: La Giustizia Apre Più di 10.000 Casi per 'Insulto' all'Esercito RussoDalla inizio della guerra in Ucraina a febbraio 2022, la giustizia russa ha aperto più di 10.000 casi per 'insulto' all'esercito, secondo i resoconti dei media. "Il decimo-milleesimo caso è stato presentato in tribunale nella prima settimana di agosto," ha riferito Mediazona sul suo sito web. La maggior parte dei casi è stata segnalata nei primi mesi della guerra, con 5.614 casi entro la fine del 2022. Nel 2023, sono stati aperti circa 3.000 casi in più, portando il totale a 8.590 entro la fine dello scorso anno. Fino ad ora quest'anno, sono stati aperti 1.410 casi. Mediazona ha contato questi casi in base ai dati dei tribunali russi. La base per questi casi è una legge che impone multe fino a 50.000 rubli (circa 500 euro) per 'insulto' alle forze armate. Una seconda offesa entro un anno può comportare una pena detentiva di cinque anni. Se l' 'insulto' porta a feriti, morti o significativo disturbo dell'ordine pubblico, possono essere inflitte pene detentive fino a sette anni.

17:08 Kiev Rapporta l'Abbattimento di un Caccia-Bombardiere Su-34 nella Regione di KurskLe forze ucraine hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34 nella regione di Kursk, secondo "Ukrainska Pravda", citando un comunicato del quartier generale delle forze armate ucraine. "Durante una missione di combattimento, le forze e i mezzi delle truppe di difesa aerea missilistica dell'Aeronautica ucraina nella regione di Kursk (Russia) hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34," ha spiegato il quotidiano online ucraino.

16:50 Kiev Mira a Creare una 'Zona Cuscinetto' nella Regione di KurskL'esercito ucraino sta cercando di stabilire una "zona cuscinetto" nella regione di confine russa di Kursk per proteggere la sua popolazione, secondo le proprie dichiarazioni. "La creazione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere la nostra popolazione al confine dagli attacchi nemici quotidiani," ha detto il ministro dell'Interno Ihor Klimenko sul servizio di messaggistica Telegram. Kiev ha anche annunciato i piani per aprire un corridoio umanitario nella regione. "Le nostre forze si stanno preparando per aprire un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, sia verso la Russia che verso l'Ucraina," ha detto anche la vice prima ministra Iryna Vereshchuk su Telegram.

16:30 Autorità, Corruzione, Propaganda: L'Offensiva di Kursk Minaccia la Struttura di Potere di Putin?A livello internazionale, i politici sono sorpresi dall'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk. La Russia sembra colta alla sprovvista, con il Cremlino ancora senza risposta. Significa questo una crepa nella struttura di potere di Vladimir Putin?

15:59 Rapporto: L'Ucraina Lancia 'L'Attacco Più Grande' alle Basi Aeree Russe dal Inizio della GuerraI droni a lungo raggio del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) e le forze di difesa ucraine hanno lanciato il più grande attacco alle basi aeree militari russe di Voronezh, Kursk, Novoselytsia e Borisoglebsk durante la notte, secondo l'agenzia di stampa nazionale ucraina "Ukrinform", citando una fonte del SBU. L'attacco è stato pianificato ed efficace, il più grande dal inizio della guerra. Il suo obiettivo è impedire alla Russia di utilizzare queste basi aeree per attacchi con missili guidati sulla linea del fronte e sulle città ucraine, secondo il resoconto.

15:36 Il Governo Tedesco: Il Sostegno all'Ucraina non è Relativo al Nord StreamI primi risultati delle indagini sull'attacco alle pipeline del gas Nord Stream non cambiano il sostegno della Germania all'Ucraina, ha detto Wolfgang Büchner, portavoce del governo tedesco, a Berlino. Ha sottolineato che le indagini sono condotte "secondo le regole e senza riguardo alle persone, e completamente indipendentemente dall'esito di tali indagini." Le indagini non hanno influenza sul fatto che la Germania continuerà o meno a sostenere l'Ucraina in futuro, ha aggiunto. "Non cambiano il fatto che la Russia sta conducendo una guerra di aggressione contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale," ha detto. La chiarificazione dell'atto di sabotaggio è una priorità assoluta per il governo federale, ha detto Büchner. Ha rifiutato di valutare se le autorità polacche stanno cooperando sufficientemente in questo senso.

15:10 L'Offensiva di Kursk Avanza: "L'Avanzata Non Porta l'Ucraina Vicino alla Pace"L'offensiva dell'Ucraina nella regione di Kursk sorprende Putin e la Russia. Migliaia di persone vengono evacuate e la Russia sembra non aver ancora trovato la risposta militare giusta. L'esperto di sicurezza Gerhard Mangott non vede alcun vantaggio decisivo per l'Ucraina - anzi, il contrario.

14:50 La Russia Estende il Divieto di Esportazione del PetrolioLa Russia estende il divieto di esportazione del petrolio esistente. La misura dovrebbe stabilizzare i prezzi del carburante nel paese, che sono recentemente risaliti bruscamente, spiega il governo di Mosca. Il divieto è in vigore dal 1° settembre alla fine dell'anno. È dovuto "a un periodo di domanda stagionale sostenuta e riparazioni programmate nelle raffinerie di petrolio," si dice ulteriormente. La Russia aveva preso una simile misura per la prima volta in autunno 2023 in risposta all'aumento dei prezzi del carburante. In novembre, il divieto di esportazione è stato poi sospeso. All'inizio dell'anno, Mosca ha annunciato un divieto di esportazione del petrolio di sei mesi dal 1° marzo, che è stato poi sospeso tra metà maggio e tarda luglio, a causa della "saturazione del mercato interno." Ora è di nuovo in vigore e viene esteso oltre agosto.

14:19 Droni Accompagnano l'Offensiva Terrestre: Ucraini Si Filmano Lontano Dal Confine RussoL'offensiva terrestre ucraina sul suolo russo sta avendo finora un grande successo per l'Ucraina. I soldati ucraini si filmano mentre rinominano un villaggio russo a 100 chilometri dietro il confine. Il presidente Zelenskyy utilizza questo sviluppo per inviare un messaggio fiducioso.

13:52 Ucraina: Città Russa di Sudzha Totalmente Sotto ControlloLa città di Sudzha nell'oblast' di Kursk è completamente sotto il controllo ucraino, secondo il capo militare ucraino Olexander Syrsky. "La ricerca e la distruzione del nemico nella città di Sudzha è completa," dice in una videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelenskyy. Viene pubblicato un video sul canale Telegram del presidente. La pipeline che fornisce gas russo dalla Siberia occidentale via Ucraina a Slovacchia e altri paesi UE passa attraverso Sudzha, che ha circa 6.000 abitanti.

13:31 Guardia Nazionale Russa Rafforza la Sicurezza alla Centrale Nucleare di KurskLa Guardia Nazionale Russa, Rosgwardiya, sta rafforzando la sicurezza alla Centrale Nucleare di Kursk. Si sta prestando particolare attenzione alla difesa contro i droni ucraini, si dice. Le forze militari ucraine sono entrate nell'oblast' confinante con il confine il 6 agosto e affermano di aver portato sotto il loro controllo più di 1.000 chilometri quadrati, che non può essere verificato in modo indipendente. La centrale nucleare si trova circa 30 chilometri a ovest della città di Kursk ed è gestita dalla società statale Rosenergoatom.

13:06 Zelenskyy: Avanzando Costantemente nell'Oblast' Russa di KurskSecondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, le truppe ucraine stanno avanzando costantemente nell'oblast' russa di Kursk. Hanno percorso uno o due chilometri in diverse direzioni in 24 ore, dice il capo di stato ucraino in una videoconferenza con il capo militare Olexander Syrsky. Quest'ultimo riferisce che le unità ucraine hanno catturato 100 soldati russi il ​​giorno precedente.

12:43 Kriewald: L'Ucraina è "sotto significativa pressione nella regione di Donetsk"L'Ucraina mantiene la pressione sulla regione russa di Kursk, ma mentre registra successi militari lì, le forze russe continuano ad avanzare nella zona di combattimento orientale ucraina di Donetsk. La reporter di ntv Nadja Kriewald riferisce sulla situazione attuale nella guerra in Ucraina da Kiev.

12:12 Soldati ucraini rimuovono la bandiera russa da un edificio a SudschaLa televisione di stato ucraina mostra filmati di soldati ucraini che rimuovono una bandiera russa da un edificio pubblico a Sudscha. Nel video, girato il giorno precedente, si vedono tre edifici a tre piani e tre soldati che tirano giù la bandiera mentre gridano: "Gloria all'Ucraina!" Sudscha si trova nella regione russa di Kursk, che confina con l'Ucraina. Negli ultimi giorni, l'esercito ucraino ha segnalato avanzamenti, ma era incerto quale fosse il lato che controllava Sudscha. La città è dove passa la pipeline che la Russia utilizza per fornire gas dalla Siberia occidentale alla Slovacchia e ad altri paesi UE tramite l'Ucraina.

11:45 La Russia mette in standby i negoziati di paceLa Russia ha messo in standby i negoziati di pace a seguito dell'attacco ucraino alla regione di Kursk, secondo il ministero degli Esteri russo. L'inviato speciale Rodion Miroschnik ha detto all'agenzia di stampa statale TASS che l'Ucraina è responsabile di questo, poiché il suo attacco a Kursk ha effettivamente messo i negoziati di pace "in standby a lungo termine". Le forze militari ucraine hanno sorpreso tutti invadendo la regione di confine russa l'8 agosto e affermando di aver preso il controllo di più di 1.000 chilometri quadrati.

11:09 Perché la Bielorussia sta inviando carri armati al fronte in RussiaLa Bielorussia sta apparentemente spostando attrezzatura militare nella regione russa di Kursk, sollevando domande su se il paese stia entrando nella guerra in Ucraina. Tuttavia, il corrispondente di ntv Russia Rainer Munz ritiene che il leader bielorusso Alexander Lukashenko abbia esattamente l'opposto intenzione con questo movimento.

10:46 La Russia attacca le strutture energetiche in UcrainaLe forze russe hanno attaccato le strutture energetiche nel nord e nel sud dell'Ucraina, secondo l'operatore della rete elettrica Ukrenergo. Mercoledì mattina, una struttura nel sud è stata bombardata, ha detto Ukrenergo su Telegram. I droni russi hanno anche preso di mira un'altra struttura nel nord durante la notte, causando temporanei blackout per gli utenti in parti della regione di Chernihiv.

10:03 Capo di Stato Maggiore Jermak incontra il diplomatico USA O'BrianAndriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha incontrato un alto funzionario USA, James O'Brien. I due hanno discusso della situazione sul campo di battaglia e degli accordi di sicurezza, ha detto l'amministrazione presidenziale ucraina. O'Brien è responsabile degli affari europei e eurasiatici nel Dipartimento di Stato USA.

09:17 Esperto: Scenario di Cernobyl' Possibile anche nella Centrale Nucleare di KurskNon si può escludere completamente uno scenario di Cernobyl' nella Centrale Nucleare di Kursk, dice Dmytro Humeniuk, esperto di analisi della sicurezza nel Centro Scientifico e Tecnico di Stato per la Sicurezza Nucleare e Radiazioni, a Radio NV. La CNK ha lo stesso tipo di reattore della centrale nucleare di Cernobyl', che aumenta la possibilità di uno scenario simile a Cernobyl', spiega. Humeniuk believes that the takeover of the KNPP is not the goal of the Ukrainian Armed Forces' invasion, as it is a complex process and the plant could lead to possible damages without proper maintenance. "It's not enough to capture it, it must also be operated. Therefore, the takeover of the Kursk NPP cannot be a goal."

08:48 Biden: Offensiva di Kursk è "un vero dilemma" per PutinIl presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk "un vero dilemma" per il presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti sono in costante contatto con l'Ucraina e Biden non vuole aggiungere altro sull'avanzata.

08:19 Mosca riferisce l'abbattimento di 117 droni e quattro missiliIl ministero della Difesa di Mosca riferisce l'abbattimento di 117 droni e quattro missili lanciati dall'Ucraina contro le regioni russe. 37 droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Kursk e Voronezh ciascuno. Il ministero non fornisce informazioni su eventuali droni non intercettati e sui danni possibili.

07:32 Troubleshooter Djumin: Putin invia il suo salvagente a KurskAlexei Gennadyevich Djumin guiderà l'operazione "Antiterrorismo" russo a Kursk, secondo quanto riferito dal "Moscow Times" citando i blogger militari russi. Il presidente Putin ha affidato a Djumin il compito di risolvere i problemi di coordinamento nella regione. La scorsa settimana ci sono state dichiarazioni contrastanti sulla situazione a Kursk. Il generale Gerasimov aveva presentato la situazione in una riunione come molto più positiva di quanto fosse in realtà, secondo il rapporto. Ciò ha portato Putin ad agire. Il bisogno di far intervenire Djumin sottolinea "la portata del disastro nella cooperazione interagenzia", secondo il rapporto. L'ex capo dello staff di sicurezza appartiene al cerchio interno di Putin e viene considerato un problema risolutore in grado di risolvere questioni di coordinamento, combattimento e amministrazione civile. Djumin avrebbe addirittura salvato Putin da un orso, secondo le sue stesse dichiarazioni.

06:59 Zelensky: L'avanzata a Kursk ci avvicina al nostro obiettivoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky vede le forze armate del suo paese acquisire slancio alla luce dell'avanzata nella regione russa. "L'Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi, difendere i suoi interessi e proteggere la sua indipendenza", dice Zelensky in un messaggio video. L'esercito ucraino ha orapreso 74 insediamenti nella regione di Kursk - il doppio di quanto affermato dalla parte russa. Nessuna delle due affermazioni è verificabile.

06:30 "Su richiesta urgente" - La Bielorussia invia attrezzature militari a KurskIl dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato l'invio di attrezzature militari bielorusse alle forze russe per sostenere l'area intorno a Kursk. Lo riferisce l'agenzia di stampa bielorussa Belnovosti, citando una fonte anonima nel ministero della Difesa del paese. L'ultimo invio è in risposta a una "richiesta urgente dalla parte russa" a causa delle perdite e della scarsità di attrezzature nella regione di Kursk e in altre aree.

05:57 Il governatore di Belgorod dichiara lo stato di emergenzaIl governatore della città russa di Belgorod ha dichiarato lo stato di emergenza. Ha riferito che la sua regione viene bombardata quotidianamente dalle forze ucraine, distruggendo case e uccidendo e ferendo civili. "La situazione nella nostra regione di Belgorod rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze ucraine", scrive il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram, aggiungendo che uno stato di emergenza sarà dichiarato a livello regionale a partire da mercoledì. Chiede alla Russia di dichiarare lo stato di emergenza per la regione.

05:34 I governatori delle oblast russe di Kursk, Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi aereiI governatori delle oblast russe di Kursk, Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi di droni e missili contro le loro regioni. I canali Telegram russi riferiscono di un incendio a Voronezh che i locali dicono essere stato causato da un attacco di droni contro un aeroporto militare. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito. A Kursk, il governatore Alexei Smirnov dice che la difesa aerea ha abbattuto quattro missili. È stato anche emesso un allarme aereo a Lipetsk.

04:08 La Commissione UE trasferisce 4,2 miliardi di euro all'UcrainaLa Commissione UE ha pagato circa 4,2 miliardi di euro all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia. "Questi soldi servono a far funzionare lo stato ucraino mentre combatte per la sua sopravvivenza", scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen su X. L'Europa sta fermamente al fianco dell'Ucraina. I fondi fanno parte del cosiddetto "Fondo Ucraina". Questo programma di aiuti dell'UE è stato deciso all'inizio di febbraio e renderà possibile l'aiuto finanziario di 50 miliardi di euro fino alla fine del 2027. Di questi, 33 miliardi di euro saranno sotto forma di prestiti, il resto come contributi. Lo scorso fine settimana, i paesi UE hanno dato il via libera al pagamento. Con questi aiuti finanziari, l'UE vuole sostenere lo stato ucraino, ad esempio nella ricostruzione del paese, nella sua modernizzazione e nell'attuazione di importanti riforme per l'adesione all'UE.

03:40 Il Cremlino consiglia ai ricercatori russi di non pubblicare con editori stranieriIl ministero dell'Istruzione e della Scienza della Russia ha consigliato ai ricercatori di non inviare articoli all'editore olandese Elsevier, specializzato nella pubblicazione di ricerche scientifiche e mediche, o ad altre "organizzazioni straniere simili", secondo l'agenzia di stampa statale Iswestija. Elsevier e altri editori scientifici avevano annunciato a marzo 2022 che i ricercatori russi e bielorussi potevano ancora inviare articoli per la pubblicazione, ma che la vendita delle loro riviste alle organizzazioni russe sarebbe stata sospesa a causa dell'invasione dell'Ucraina. L'Università degli Amici dei Popoli, una delle università più prestigiose della Russia, aveva già proibito ai suoi dipendenti di pubblicare sulle riviste di ricerca di Elsevier. La vice-rector per la comunicazione strategica, Elena Apasova, ha affermato che Elsevier aveva "trasferito i pagamenti effettuati dagli autori per la pubblicazione degli articoli per sostenere l'Ucraina". Alla fine di gennaio, Novaya Gazeta Europe ha stimato che almeno 2.500 ricercatori russi avevano lasciato il paese dall'inizio dell'invasione, poiché era diventato molto più difficile per molti ricercatori partecipare a progetti internazionali e pubblicare su riviste scientifiche.

10:51 Funzionario USA: Ucrainamira a costringere la Russia a ritirare le truppe

Un funzionario del governo USA ha detto all'agenzia di stampa Reuters che l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk potrebbe essere un tentativo di costringere la Russia a ritirare le sue truppe dall'Ucraina. Spinendo le sue forze militari nel territorio russo, l'Ucraina sta ora costringendo la Russia a difendere il suo territorio, il che potrebbe indebolire le forze russe all'interno dell'Ucraina, secondo l'analisi di Washington.

09:24 USA non coinvolta nell'avanzata ucraina in Russia

Il USA non è coinvolto in alcun modo nella pianificazione o nella preparazione dell'avanzata militare ucraina nel territorio russo, secondo una dichiarazione di Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato USA. Il USA è un alleato chiave dell'Ucraina, fornendo al paese, che è stato invaso dalla Russia a febbraio 2022, armi e munizioni.

08:18 Sanzioni Russia: raid doganale a due società a Berlino

A Berlino, gli ufficiali doganali hanno fatto irruzione in due società sospettate di violare le sanzioni dell'UE contro la Russia. Circa 100 ufficiali di enforcement del Central Office for the Implementation of Sanctions hanno perquisito un complesso edilizio, come annunciato dalla Direzione generale delle dogane nella capitale. Entrambe le società sono soggette a sanzioni dell'UE. I beni e i fondi delle persone naturali o giuridiche elencate sono congelati. "C'è il sospetto di violazioni della legge sull'applicazione delle sanzioni economiche", ha spiegato l'ufficio doganale. La perquisizione era finalizzata alla "conservazione del complesso edilizio nel distretto di Tempelhof-Schöneberg e alla ricerca di beni". Sono state effettuate anche interrogazioni e sequestrate prove. Secondo i resoconti dei media, le società perquisite sono due società di logistica russe non nominate.

23:59 Fitch abbassa ulteriormente il rating dell'Ucraina

Fitch Ratings ha abbassato la valutazione del merito di credito dell'Ucraina a "RD" dal precedente "C". Gli analisti di credito USA hanno citato la scadenza di un termine di pagamento per gli interessi su un'obbligazione da $750 milioni con scadenza nel 2026 come motivo del downgrade. Il pagamento era dovuto l'1 agosto. "RD" nel sistema di valutazione di Fitch significa "Restricted Default", che in italiano si traduce approssimativamente con "difetto di adempimento limitato". Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato dal governo di Kyiv.

23:08 Russia: due morti a Lysychansk per bombardamenti ucraini

Secondo i resoconti russi, due persone sono state uccise nella città di Lysychansk nell'Ucraina orientale a causa dei bombardamenti ucraini. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito questo, citando le autorità locali sotto il controllo russo. In precedenza, gli amministratori nominati dalla Russia avevano parlato di più di 30 feriti.

22:11 Russia: trasferimento di evacuati da Kursk alle aree occupate dell'Ucraina

Dopo l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, le autorità locali hanno pianificato di trasferire gli evacuati in un'area occupata dell'Ucraina. Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha annunciato questo su Telegram, dicendo di aver discusso questa soluzione con il governatore della regione di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky ha proposto di utilizzare i sanatori e le pensioni sul Mar d'Azov per l'alloggio. "Nei prossimi giorni, formeremo i primi trasporti per portare le persone ai centri di alloggio temporanei nella regione di Zaporizhzhia", ha detto Smirnov. La Russia ha annesso la regione ucraina di Zaporizhzhia in autunno 2022 e aveva già nominato Balitsky, un fantoccio leale a Mosca, come governatore prima di allora. Anche se la Russia non controlla completamente la regione, ha occupato l'accesso al Mar d'Azov, dove ci sono ancora sanatori oggi.

21:37 Inviato di Mosca all'ONU: dopo l'attacco a Kursk, l'offerta di pace di Putin non è più sul tavolo

Dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione di frontiera russa di Kursk, l'offerta di pace "generosa" di Vladimir Putin non è più sul tavolo, ha detto un funzionario del Cremlino. Dmitri Polyanskiy, vice rappresentante russo all'ONU, ha detto in una riunione presso la sede dell'organizzazione: "A giugno, la Russia ha fatto un'offerta generosa all'Ucraina, ma lo scorso fine settimana il regime di Zelensky ha scelto l'escalation e ha attaccato la regione di Kursk", ha continuato, "l'offerta non è più sul tavolo". "Questo è un passo che l'Ucraina rimpiangerà in seguito", ha aggiunto. La Russia ha dichiarato di essere pronta per i negoziati di pace "domani" se le truppe ucraine si ritirano dalle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk e se l'Ucraina abbandona il suo piano di adesione alla NATO. Se l'Ucraina accetta, la Russia fermerà il fuoco e inizierà le trattative, ha detto Putin. Tuttavia, l'Ucraina, la NATO e il Pentagono hanno respinto l'offerta. Kyiv l'ha descritta come "una completa falsità".

19:50 Secondo i rapporti lituani, la Russia sta spostando truppe da Kaliningrad alla regione di Kursk, dove i soldati ucraini continuano ad avanzare. Il ministro della difesa lituano Laurynas Kasciunas ha annunciato questo durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyiv, come mostrato in un video sul suo canale Telegram. La Russia non ha ancora commentato questa notizia. In precedenza, la rivista americana Politico ha riferito che l'esercito russo aveva ordinato a soldati delle regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia di recarsi a Kursk in piccole quantità. Mosca non ha confermato questo.

19:10 La situazione a Donetsk rimane difficile per l'Ucraina - In corso la battaglia per Torez

La situazione intorno alla città di Torez nella regione di Donetsk rimane difficile per le truppe ucraine. I soldati russi continuano ad attaccare, con combattimenti già in corso ai margini della città. I russi stanno anche deployando gruppi di sabotaggio nella città, secondo Oleksandr Bordiian, vice portavoce della 32ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, in un'intervista a Radio Libertà. Tuttavia, Bordiian ha anche notato che il numero di soldati russi che si arrendono è aumentato nella scorsa settimana. Non si è ancora sentita alcuna significativa alleggerimento, come dall'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. "Per quanto riguarda gli attacchi terrestri, la loro intensità è leggermente diminuita", ha detto Bordiian. Tuttavia, le forze armate russe hanno compensato questo intensificando gli attacchi aerei con bombe guidate. Secondo lo stato maggiore ucraino, l'intensità degli attacchi russi nella regione di Donetsk non è diminuita. Sono stati registrati 52 attacchi nell'area di Pokrovsk in sole 24 ore.

18:34 "Come può la Russia ulteriormente intensificare?"

Carlo Masala ritiene che la minaccia di Mosca di un duro contrattacco contro gli avanzamenti ucraini sul proprio territorio sia una minaccia vuota. L'esercito russo sta già agendo con estrema brutalità e un attacco nucleare è improbabile.

18:01 Più Morti che Nuovi Soldati: Mosca sta segretamente intensificando il reclutamento? L'esercito russo starebbe faticando a rimpiazzare le proprie file con nuovi soldati per tenere il passo con le perdite al fronte. Secondo l'agenzia di stampa americana Bloomberg, citando fonti anonime vicine al Cremlino e al ministero della difesa russo, queste sono le più pesanti perdite dall'inizio dell'invasione. La necessità di riempire le riserve militari è stata esacerbata dall'incursione ucraina nelle regioni di frontiera delle regioni russe di Kursk e Belgorod. La Russia potrebbe essere costretta a considerare una nuova mobilitazione, secondo Bloomberg. Gli ufficiali potrebbero presentare questa come una rotazione per dare un po' di riposo ai militari al fronte, con il piano che potrebbe essere annunciato entro la fine di quest'anno, secondo le fonti. Una persona vicina alla situazione ha detto a Bloomberg che gli organi regionali sono attualmente in grado di raggiungere non più di un terzo delle loro quote di coscrizione in media. Il 31 luglio, il presidente russo Vladimir Putin aveva già aumentato il bonus di firma per i nuovi recluti che combattono in Ucraina, da 195.000 (1955 USD) a 400.000 (4011 USD) rubli.

