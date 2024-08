21:43 Iniziativa della riunione sui negoziati di pace svizzeri

16:41 Russia rivendica progressi a Pokrovsk, Ucraina esulta per le vittorie a Kursk

Il'esercito russo dichiara la vittoria su un villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, portando le sue forze a meno di 10 chilometri da un importante hub logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva annunciato piani per rafforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora, Zelenskyy celebra le vittorie nella regione russa di Kursk. Le truppe hanno conquistato un altro villaggio e catturato un numero significativo di soldati russi, rafforzando il controllo su 94 villaggi e oltre mille chilometri quadrati di terreno a Kursk. Tuttavia, questi risultati rimangono non confermati.

16:12 Ucraina respinge l'assalto sospettato alla centrale nucleare: la Russia potrebbe inscenare un "colpo nucleare"

L'Ucraina respinge l'affermazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui le forze ucraine hanno tentato di assaltare la centrale nucleare di Kursk la notte precedente. Andrii Kovalenko, capo del dipartimento ucraino per il contrasto alla disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, l'ha definita una "menzogna sfacciata". Menzogne simili hanno preceduto le false accuse dei russi riguardo a un "provocazione nucleare" pianificata sia a Kursk che alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Invece, tutti gli indizi puntano al fatto che la Russia potrebbe orchestrare questa provocazione da sola, conclude Kovalenko. Egli percepisce il "rischio di una provocazione nucleare da parte della Russia" come una minaccia reale, considerando l'implicazione diretta di Putin.

15:58 Putin: "L'Ucraina sta preparando un attacco nucleare"

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di preparare un attacco nucleare contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, minacciando di rispondere in modo "appropriato" se l'Ucraina dovesse procedere con l'attacco. Putin ha dichiarato che l'Ucraina sta pianificando un "atto terroristico" con il sostegno degli Stati Uniti e della NATO. L'Ucraina ha respinto le accuse di Putin, definendole "assurde".

15:34 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'avanzata russa a Kharkiv

Il comando operativo sud dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto l'avanzata russa nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha affermato di aver ripreso il controllo di diverse posizioni e di aver inflitto pesanti perdite alle forze russe. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

15:10 L'ONU condanna l'uso di mine antiuomo

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato l'uso di mine antiuomo in Ucraina, esortando tutte le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario e a porre fine all'uso di queste armi. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite ha dichiarato che l'Ucraina è stata vittima di attacchi con mine antiuomo da parte della Russia e dei separatisti sostenuti dalla Russia.

14:45 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'attacco russo a Severodonetsk

Il comando operativo est dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto un attacco russo nella città di Severodonetsk, nell'est dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze russe e di aver ripreso il controllo di alcune posizioni. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

14:21 L'UE estende le sanzioni alla Russia

L'Unione Europea ha esteso le sanzioni contro la Russia, aggiungendo 86 persone e 18 organizzazioni alla lista nera. Le sanzioni includono il congelamento dei beni e il divieto di viaggio. L'UE ha dichiarato che le sanzioni sono una risposta alla "aggressione illegale" della Russia contro l'Ucraina e ai "crimini di guerra" commessi dalle forze russe.

13:58 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'attacco russo a Popasna

Il comando operativo est dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto un attacco russo nella città di Popasna, nell'est dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze russe e di aver ripreso il controllo di alcune posizioni. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

13:35 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'attacco russo a Mariupol

Il comando operativo sud dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto un attacco russo nella città di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze russe e di aver ripreso il controllo di alcune posizioni. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

13:12 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'attacco russo a Kharkiv

Il comando operativo nord dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto un attacco russo nella città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. L'esercito ucraino ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze russe e di aver ripreso il controllo di alcune posizioni. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

12:45 L'Ucraina sostiene di aver respinto l'attacco russo a

15:46 Le strutture di stoccaggio del gas dell'UE sono quasi pieneLe strutture di stoccaggio del gas nell'Unione Europea hanno raggiunto un livello di riempimento del 90%, due mesi prima della data prevista. L'UE si congratula con se stessa per essere "preparata per l'inverno imminente." Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i paesi membri hanno concordato in estate 2022 che le strutture dovevano mantenere una media del 90% di livello di riempimento entro novembre 1. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, i paesi mostrano diversi livelli di riempimento: la Spagna ha raggiunto il 100%, mentre la Lettonia si attestaaround 70%. Le strutture tedesche sono al 93,6% di capacità. L'UE si prefigge di ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, sostituendolo con importazioni di GNL dagli Stati Uniti e dalla Norvegia.

15:21 Putin accusa l'Ucraina di aver mirato alla centrale nucleare russaIl presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di violare la centrale nucleare di Kursk. Le prove a sostegno di questa affermazione rimangono elusive. "L'avversario ha tentato di attaccare la centrale nucleare ieri", dichiara durante una riunione del governo trasmessa in televisione. "L'AIEA è stata informata", aggiunge Putin. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) aveva precedentemente incoraggiato la "massima cautela" riguardo alla centrale, sottolineando il potenziale pericolo rappresentato dal conflitto intorno ad essa.

14:50 Il capo dell'AIEA visiterà la centrale nucleare di KurskIl direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, programmerà una visita alla centrale nucleare russa di Kursk per la prossima settimana. Un portavoce dell'AIEA conferma che la visita programmata può avvenire "la prossima settimana". All'inizio di agosto, le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva su larga scala contro la regione russa di Kursk. Di conseguenza, Rosatom, la corporation nucleare di stato russa, ha espresso preoccupazione per la vulnerabilità della centrale nucleare agli attacchi ucraini, situata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Più di 115.000 evacuati dalle regioni di frontiera in RussiaSecondo il vice primo ministro russo, Denis Manturov, 115.000 persone sono state evacuate dalle aree a rischio vicino al confine ucraino. Le valutazioni sull'entità dei danni all'agricoltura e all'industria a causa dell'offensiva ucraina sono in corso durante gli incontri con il presidente Vladimir Putin e i funzionari dell'amministrazione russa. Putin apre la riunione affrontando gli sviluppi attuali nelle regioni di frontiera russe.

14:00 Tusk accoglie con favore la mediazione indiana nel conflitto ucrainoIl primo ministro polacco Donald Tusk plaude al possibile ruolo del premier indiano Narendra Modi nella mediazione del conflitto ucraino. "Sono felice di sentire che il premier Modi ha accettato di collaborare personalmente per raggiungere una soluzione pacifica, equa e rapida del conflitto", afferma a Varsavia dopo aver incontrato Modi. L'offerta di mediazione di Modi assume un'importanza significativa poiché è previsto che incontri il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, a Kyiv. L'India mantiene una posizione neutrale riguardo all'aggressione russa contro l'Ucraina, rifiutandosi di appoggiare le sanzioni occidentali contro Mosca. Leggi di più qui.

13:40 "Nessun segno di un'incursione limitata a Kursk"Il cancelliere tedesco Olaf Scholz presume che l'incursione dell'Ucraina nel territorio russo sarà un'operazione "spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, secondo il rapporto della corrispondente di ntv Nadja Kriewald da Sumy, nell'Ucraina orientale, non vi è attualmente alcun segno di questo. Al contrario, "il contrario è vero", afferma.

13:20 Persi aerei russi segnalati negli attacchi ucraini a SawaslejkaI rapporti indicano che diversi aerei russi sono stati presumibilmente distrutti negli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Il servizio pubblico Suspilne attribuisce queste informazioni alle fonti dei servizi di intelligence. Durante il 16 agosto, un intercettore supersonico MiG-31K e due aerei da trasporto strategici Il-76 sono stati dichiarati distrutti, con almeno cinque aerei MiG-31K/I segnalati come danneggiati. Il 13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato presumibilmente colpito, causando ulteriori danni a un aereo MiG-31K/I.

13:06 Il servizio di sicurezza russo prende di mira i giornalisti stranieriIl Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato procedimenti penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter di CNN e due giornalisti ucraini, per aver riferito nella regione russa di Kursk, che è sotto il controllo ucraino. I giornalisti sono accusati di aver illegalmente attraversato il confine di stato dopo aver filmato nella città di Sudja, che è sotto il controllo ucraino. L'FSB ha annunciato che emetterà presto mandati di arresto internazionali. I giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di prigione se condannati in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato dal suo carcere di 16 anni in un campo di lavoro dopo essere stato accusato di spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy visita la regione di frontiera, riferisce progressiIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove i soldati ucraini sono entrati nel territorio russo più di due settimane fa. Ha annunciato che un'altra città è stata presa nella regione di Kursk e che il "fondo di scambio" è stato rifornito, facendo riferimento alla cattura di soldati russi per uno scambio futuro di prigionieri ucraini in cattività russa. Zelenskyy ha sottolineato che, a seguito dell'offensiva di Kursk, gli attacchi a Sumy e il numero di morti civili lì sono diminuiti. Ha pubblicato un video che lo mostra con il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha informato del rafforzamento delle truppe nell'est dell'Ucraina, dove la Russia sta continuando la sua avanzata.

12:06 Possibili droni spia russi sopra infrastrutture criticheI droni russi potrebbero essere stati avvistati nel più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein, secondo il quotidiano "Bild". Negli ultimi giorni, droni sono stati visti volare a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL di Brunsbüttel. La procura di Flensburg sta indagando per sospetto spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. I rapporti interni della polizia segnalano che la zona vietata ai voli sopra la centrale nucleare è stata ripetutamente violata. Un oggetto ostile, sospettato di essere un drone militare, è stato rilevato. Si presume che i droni siano attribuiti ad agenti russi e possano essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 L'ambasciata USA a Kyiv avverte di attacchi aereiL'ambasciata americana a Kyiv ha emesso un avvertimento sull'aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si celebra il 24 agosto. Negli prossimi giorni e nel weekend c'è un aumento della minaccia che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, secondo il sito dell'ambasciata. Il Giorno dell'Indipendenza ha acquisito un significato maggiore per gli ucraini da quando è iniziata la guerra due anni e mezzo fa, e i soldati ucraini hanno improvvisamente attraversato il confine russo nella regione di Kursk due settimane fa. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito questo un provocazione e ha minacciato una "risposta appropriata".

11:13 Incendio in una base militare a VolgogradUn incendio è divampato in una base militare vicino a Marinovka nella regione meridionale russa di Volgograd. I residenti hanno segnalato esplosioni. Le autorità locali hanno attribuito l'incendio a un attacco con drone ucraino, ma non ci sono state vittime segnalate.

10:41 La Russia costruisce bunker prefabbricati a KurskSecondo le autorità locali, sono in corso l'installazione di rifugi in cemento prefabbricati per la popolazione nella regione di confine russa di Kursk. L'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di bunker prefabbricati modulari, come spiegato dal governatore Alexei Smirnov su Telegram. I bunker vengono costruiti in luoghi affollati come 60 fermate dell'autobus e in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, una rivendicazione che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina riferisce avanzamenti a KurskI soldati ucraini hanno segnalato oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il presidente Zelensky ha promesso di rinforzare le truppe nella zona. Nel frattempo, l'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:09 Armi a lungo raggio contro i bersagli russi: Kyiv cerca l'approvazioneIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov si incontra a Kyiv con una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti. Secondo una dichiarazione del ministero di Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone discutono della situazione al fronte e della politica americana sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato la necessità di ricevere l'autorizzazione dei nostri alleati immediately per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 La leggenda di Star Wars raccoglie fondi per i robot antiminL'attore statunitense Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", raccoglie fondi per i robot antimin per l'Ucraina. Si unisce a Timothy Snyder, esperto dell'Europa orientale, nella campagna "Terreno Sicuro", con l'obiettivo di raccogliere 441.000 dollari. Questi dispositivi possono eliminare le mine in aree difficili da raggiungere in modo sicuro a distanza. "Uno degli atti più orribili che la Russia ha commesso in Ucraina è la disseminazione di innumerevoli mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino alla linea del fronte dove le persone rischiano la loro vita per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere eliminate e le vite possono essere risparmiate". L'Ucraina è pesantemente minata e il suo disinnesco potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino prepara i russi a una "nuova realtà"L'assalto ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Una fonte vicina al Cremlino ha condiviso con il portale russo indipendente Meduza di Riga che, sebbene le regioni siano lontane, "la penetrazione nel territorio russo e il controllo sulle

06:56 Ex-consigliere per la sicurezza: Putin ha incantato Trump L'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale statunitense Herbert Raymond McMaster, afferma che il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha sapientemente manipolato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo rivela nel suo libro "In guerra con noi stessi: il mio servizio al fianco della Casa Bianca di Trump", secondo quanto riportato dal "Guardian". "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha giocato sull'ego e sulle insicurezze di Trump con lodi sperticate", dice McMaster. Putin ha definito Trump "un individuo senza eguali, brillante, senza dubbio". Putin aveva quasi un'influenza ipnotica su Trump. McMaster, che ha lavorato per circa un anno come consigliere per la sicurezza di Trump, avrebbe apparentemente messo in guardia Trump: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Ha suggerito che Putin era sicuro di poter "giocare" con Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro a basso costo delle truppe USA dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Attacco con droni attribuito a base aerea russa a Volgograd Si sono sentite esplosioni per tutta la notte nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Numerosi canali Telegram russi attribuiscono questi eventi a un attacco con droni. Si è verificato un incendio nelle vicinanze di una base aerea. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il presunto obiettivo era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti accompagnate da suoni distintivi di droni, secondo Telegram.

04:27 Servizio di intelligence militare ucraino commenta gli attacchi notturni con droni in Russia Il servizio di intelligence militare ucraino, HUR, ha fornito le sue valutazioni sugli obiettivi degli attacchi notturni con droni in Russia. Questi attacchi hanno preso di mira l'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, come rivelato dal capo del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo nelle prime ore del mattino.

03:09 Preparativi per il voto sicuro nella regione di confine russa contesa Nella contesa regione di confine russa di Kursk, si stanno preparando i membri delle commissioni elettorali con giubbotti antiproiettile e caschi per le prossime elezioni regionali. Inoltre, verranno istituiti ulteriori seggi elettorali in diverse parti del paese per accogliere coloro che hanno lasciato la regione, secondo quanto riferito dalla capo della commissione elettorale regionale, Tatiana Malakhova, secondo le agenzie di stampa russe. La regione è sotto stato di emergenza. Le elezioni del governatore e le elezioni parlamentari regionali sono previste in diverse regioni russe dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico critica la pressione nelle decisioni di politica estera Il primo ministro slovacco Robert Fico critica la presunta pressione eccessiva esercitata su coloro che si discostano dal consenso del gruppo su questioni di politica estera importanti nelle democrazie occidentali. Dice che le opinioni divergenti incontrano pressioni arbitrarie e minacce di isolamento da parte delle democrazie occidentali. In occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" dalle truppe del Patto di Varsavia alla presunta pressione delle opinioni attuali in Europa. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere pro-russo come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo le linee del fronte vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, durante il giorno. Di questi, 44 sono stati respinti, come riferito dallo Stato maggiore. I combattimenti sono in corso in due aree specifiche alle 21:00 CET. Sono stati feriti o uccisi 238 soldati russi durante gli scontri. Non sono state fornite informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

23:09 La Russia afferma di aver impedito un'incursione ucraina a Bryansk La Russia afferma di aver impedito un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, un'area di frontiera tra Russia e Kursk. Il presunto gruppo di "ricognizione-sabotaggio" ucraino è stato respinto dalle unità del servizio di sicurezza russo FSB e dalle forze militari russe, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz. Bogomaz ha dichiarato che i intrusi sono stati neutralizzati con il fuoco. La situazione è attualmente sotto controllo.

21:52 Putin Eloga Putin plaude i legami economici fiorenti con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la cooperazione economica accelerata tra Russia e Cina. "I nostri legami commerciali si stanno sviluppando prosperamente (...). La concentrazione di entrambi i governi sulle relazioni commerciali ed economiche sta generando risultati concreti", ha detto Putin durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. Putin ha notato che Cina e Russia hanno "progetti e programmi significativi nei settori economico e umanitario". Li concorda che i rapporti tra Cina e Russia hanno raggiunto un picco senza precedenti, secondo il Cremlino. La partnership strategica tra Russia e Cina si è rafforzata dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un partner commerciale cruciale in mezzo alle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di rilascio respinta: Ex vice ministro della Difesa russo in custodiaL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, sotto inchiesta per corruzione, rimarrà in custodia. La sua richiesta di libertà condizionata con arresti domiciliari e il ricorso contro il suo arresto sono stati respinti, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. Prima del suo licenziamento, Bulgakov era responsabile dell'acquisto di materiali per le forze armate russe. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. I danni stimati ammontano a circa 50 milioni di rubli (500.000 euro) secondo le stime degli intermediari.

21:00 Ucraina rafforza le truppe nella regione tesa di PokrovskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella regione di Pokrovsk, altamente contestata nell'est del paese. Zelensky ha dichiarato durante un discorso televisivo che sono consapevoli dei piani delle truppe russe nella zona. Nel frattempo, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk continua, secondo Zelensky. Alcuni territori sono stati apparentemente messi sotto il controllo ucraino, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il decreto: diversi ucraini in Ungheria devono lasciare i loro alloggi per rifugiatiDopo che l'Ungheria ha emanato un decreto che revoca lo status di rifugiato generale agli ucraini, numerosi individui in questa situazione ora rischiano di perdere i loro alloggi temporanei. Gli alloggi privati per i rifugiati hanno avviato il processo di sfratto contro gli ucraini, come riportato da Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sotto la supervisione delle forze dell'ordine, sono stati costretti a lasciare una guesthouse. La maggior parte di queste persone erano donne e bambini rom provenienti dalla regione della Transcarpazia nell'Ucraina occidentale, che ha una consistente popolazione ungherese.

L'Unione Europea sta monitorando da vicino la situazione in corso in Ucraina e nelle aree circostanti, alla luce dei recenti progressi delle forze ucraine.

Durante il summit UE delle 15:46, i rappresentanti hanno discusso del livello quasi completo di riempimento delle strutture di stoccaggio del gas nell'Unione Europea, con solo il 10% della capacità ancora da riempire. Questo traguardo è stato raggiunto due mesi prima della data prevista, consentendo all'UE di essere ben preparata per l'inverno imminente.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le presunte azioni del

