21:41 USA: gli aiuti all'Ucraina rimandati a causa di complicazioni logistiche

Ritardi nell'Aiuto Militare Americano all'Ucraina a Causa di "Logistica Intricata"

Secondo gli ufficiali americani, i ritardi nell'aiuto militare americano all'Ucraina sono dovuti a "logistica intricata". Jake Sullivan, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato a Kyiv, in Ucraina, "Non si tratta di mancanza di volontà politica. Si tratta di logistica intricata e difficile per consegnare questo materiale al fronte". Sullivan ha fatto queste dichiarazioni durante la conferenza Yalta European Strategy (YES), a cui ha partecipato virtualmente. Date le difficoltà affrontate dall'Ucraina, Sullivan ha riconosciuto che gli Stati Uniti devono "fare di più e fare meglio". Il Presidente Joe Biden è impegnato a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per "mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per vincere", ha dichiarato Sullivan. Biden e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York alla fine di settembre.

20:57 Scholz: Cerca Giustizia per i Sabotatori del Gasdotto in Germania

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito il sabotaggio del gasdotto Nord Stream "un atto di terrorismo". Sta cercando di portare i responsabili davanti alla giustizia in Germania. Parlando a un dialogo con i cittadini come deputato SPD a Prenzlau, nel Brandeburgo, Scholz ha detto "Ho preso una decisione deliberata, che è quella di ordinare a tutte le autorità di sicurezza e alla Procura Federale di indagare senza eccezioni. Non verrà nascosto nulla". Ha aggiunto "Cerchiamo di portare i responsabili, se riusciamo a catturali, davanti a un tribunale tedesco". Scholz ha anche respinto come "una grande, falsa affermazione" l'affermazione secondo cui il governo tedesco aveva rinunciato al gas naturale russo. Ha sottolineato che era la Russia che aveva interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'aumento dei prezzi, i prezzi massimi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni sul gasdotto si sono verificate solo dopo che la Russia aveva già smesso di fornire gas all'Europa attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, la Procura Federale ha emesso un mandato di arresto contro un cittadino ucraino in relazione all'atto di sabotaggio.

20:24 G7 Condanna i Razzi Iraniani Forniti alla Russia

La notizia della fornitura di razzi iraniani alla Russia ha spinto le economie più potenti del G7 a condannare fermamente la fornitura di armi. Nonostante le richieste internazionali di interrompere queste consegne, Teheran continua ad armare Mosca, ulteriormente aumentando il sostegno militare dell'Iran al conflitto della Russia contro l'Ucraina, secondo una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il rappresentante dell'UE. La Russia sta utilizzando le armi iraniane per uccidere i civili ucraini e attaccare le infrastrutture vitali. Recentemente, Regno Unito e Stati Uniti hanno riferito che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran, che Teheran ha negato. La dichiarazione della presidenza italiana del G7 dice "L'Iran deve immediatamente interrompere ogni supporto alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e cessare la fornitura di missili balistici, droni e tecnologia associata, che rappresentano una minaccia diretta per il popolo ucraino e la sicurezza europea e internazionale". La dichiarazione continua "Rimane determinato a far pagare all'Iran il suo inaccettabile sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che minaccia la sicurezza globale". Germania, Francia e Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran e l'UE sta valutando ulteriori sanzioni.

19:41 Putin Sostiene la Libertà di Espressione

Nonostante le risate dei suoi critici incarcerati: il Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di parola e di informazione. "In un'epoca in cui il complesso processo di multipolarità si sta sviluppando, è particolarmente importante proteggere i principi di affidabilità delle informazioni", dice in un messaggio video ai partecipanti alla summit dei media dei Paesi Brics a Mosca, in occasione del 120° anniversario dell'agenzia di stampa statale TASS. "La vera libertà di parola, che rappresenta le diverse opinioni, favorisce la ricerca di compromessi e soluzioni comuni ai problemi del mondo", continua Putin. Aggiunge che i media svolgono un ruolo chiave nella costruzione di un ordine mondiale equo, offrendo alle persone "un'immagine obiettiva e imparziale del mondo". Tuttavia, la libertà di parola e dei media non esiste nel regime autoritario della Russia. I media non affiliati al governo sono stati banditi e chiusi, e gli oppositori del governo sono perseguitati dal sistema giudiziario. TASS, fondata nel 1904, è ora l'agenzia di stampa più grande della Russia e viene considerata la voce del governo.

19:20 Scholz Ribadisce No alla Consegna dei Missili Taurus

Il Cancelliere Olaf Scholz ha ribadito il suo no alla consegna di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni dei partner dell'alleanza. In un dialogo con i cittadini a Prenzlau, nel Brandeburgo, ha ribadito il suo no alla consegna dei missili Taurus con un raggio che va dall'Ucraina a Mosca (circa 500 chilometri), a causa del "significativo rischio di escalation" che ciò comporterebbe. "Ho detto no a questo. E questo, ovviamente, vale anche per altre armi che potrebbero raggiungere quella distanza", ha detto Scholz. "Questo rimane il caso. Anche se altri paesi prendono decisioni diverse". (Vedi anche l'articolo delle 17:24). L'arma più lontana che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciatore di razzi Mars II, che può colpire i

18:29 Stoltenberg: NATO avrebbe potuto offrire più armi per prevenire l'invasione russa in UcrainaIl Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg afferma in un'intervista con "FAZ" che la NATO avrebbe potuto fornire più armi all'Ucraina per scoraggiare un'invasione russa. "Ora stiamo fornendo equipaggiamento militare per una guerra; avremmo potuto fornire equipaggiamento militare per evitare la guerra," dice Stoltenberg. Considera il giorno in cui il conflitto è iniziato come il più oscuro del suo mandato decennale. Stoltenberg lascerà l'incarico il 1° ottobre, passando il testimone all'ex Primo Ministro olandese Mark Rutte.

17:50 Scholz spera in una decisione chiara sulla proprietà della raffineria PCK entro fine annoIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz spera in un accordo sulla proprietà futura della raffineria PCK di Schwedt entro la fine dell'anno. "Speriamo in una chiarezza entro fine anno," ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau. Ha parlato della pressione su Rosneft, il co-proprietario russo, per vendere la sua quota, e delle discussioni in corso. "Sappiamo chi sta parlando con chi e di cosa," ha detto, facendo riferimento a potenziali investimenti del Qatar. Inoltre, il Kazakistan sta ora fornendo olio a Schwedt attraverso un oleodotto russo, sostituendo l'olio russo dopo l'attacco all'Ucraina. Scholz ha prorogato la tutela delle quote di Rosneft per altri sei mesi, aspettando le trattative. La confisca della quota russa viene considerata legalmente complicata.

17:24 Scholz: Nessuna arma a lungo raggio contro obiettivi in RussiaIl Cancelliere Olaf Scholz ribadisce che le armi fornite dalla Germania non possono essere utilizzate per attacchi a obiettivi profondi in Russia. "Questo persiste," ha detto durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau. "Resterò su questa posizione, anche se altri paesi prendono decisioni diverse," ha osservato, facendo riferimento alla posizione degli Stati Uniti.

16:57 Hofreiter avverte di ulteriori "tens of thousands" di rifugiati dall'UcrainaData l'aumento dei controlli alle frontiere in Germania, il Presidente del Comitato Affari Europei del Bundestag Anton Hofreiter chiede una collaborazione con la Polonia, tra gli altri. "Se non manteniamo un sostegno dedicato all'Ucraina, dobbiamo aspettarci decine di migliaia di rifugiati dall'aggressione russa nei prossimi anni," ha dichiarato a "Tagesspiegel", citando le critiche del Primo Ministro polacco Donald Tusk sui controlli alle frontiere rafforzati. Hofreiter si batte per una soluzione della politica migratoria europea. Avverte contro controlli unilaterali alle frontiere da parte di ciascuno stato membro, poiché ciò segnalerebbe il progressivo disintegration dell'UE. Hofreiter si aspetta una stretta coordinazione tra Scholz e Tusk in futuro.

16:32 Intelligence britannica mostra ponti distrutti in Ucraina nella regione di KurskL'intelligence britannica rivela foto di ponti sul fiume Seim, distrutti dall'esercito ucraino durante le operazioni nella regione di Kursk. "L'Ucraina ostacola i rifornimenti russi nella regione di Kursk eseguendo una serie di attacchi in cui le strade e i ponti galleggianti sul fiume Seym sono stati danneggiati," ha scritto il Ministero della Difesa britannico sul loro sito X. Le immagini sono state ottenute a metà agosto e alla fine di agosto. L'Ucraina ha iniziato il suo attacco alla regione russa di Kursk l'6 agosto, avanzando di diversi chilometri nel territorio russo.

16:05 Feriti segnalati nell'attacco ucraino alla regione di BelgorodAlmeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla regione russa del Belgorod, secondo i resoconti ufficiali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha annunciato che diversi proiettili hanno colpito un tratto di strada che collega Belgorod e Shebekino, ferendo quattro persone e danneggiando diversi veicoli. Una donna è rimasta ferita nel villaggio vicino di Vosnesenkovka quando un drone ha colpito una casa privata. Al momento, i resoconti rimangono non verificati. La Russia spesso prende di mira centri civili nel vicino Ucraina. Tra le città più frequentemente attaccate c'è Kharkiv, situata a circa 30 chilometri dal confine. L'artiglieria e i droni ucraini attaccano spesso le regioni nella zona russa del Belgorod oltre il confine. Dal

13:58 Zelensky conferma il rilascio di altri 103 prigionieri di guerraL'Ucraina conferma uno scambio di prigionieri con la Russia. Altri 103 individui sono stati rilasciati dalla captivity russa e sono tornati in Ucraina, come riportato dai post del Presidente Zelensky. Tra loro ci sono soldati, guardie nazionali, guardie di frontiera e forze dell'ordine. Sono difensori delle regioni di Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv, nonché delle città di Mariupol e dell'impianto Azovstal.

13:38 Gli Stati Uniti approvano la vendita di caccia avanzati alla RomaniaL'amministrazione degli Stati Uniti ha approvato l'accordo da $1 miliardo per l'esportazione di 32 caccia F-35 di ultima generazione alla Romania, alleata della NATO che condivide un confine con l'Ucraina. L'ambasciatrice degli Stati Uniti a Bucarest, Kathleen Kavalec, commenta: "La Romania serve come alleato vitale nella NATO, sostenendo costantemente la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre". Con l'acquisizione di questi aerei da combattimento stealth, a ruolo multiplo dalla Lockheed Martin, la Romania otterrà "capacità di difesa aerea senza precedenti", come dichiarato da Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031. Il costo stimato dell'accordo varia tra $6,8 miliardi e $7,2 miliardi.

13:02 La Russia rivela lo scambio di più di 200 prigionieri di guerra con l'UcrainaLa Russia e l'Ucraina hanno completato lo scambio di oltre 200 prigionieri di guerra, secondo il ministero della Difesa russo. Ciascuna parte ha rilasciato 103 individui, come annunciato dal ministero su Telegram. I soldati russi sono attualmente sottoposti a supporto psicologico e medico in Bielorussia, come riportato dalla dichiarazione del ministero. I soldati russi catturati provengono da Kursk, dove sono stati trattenuti dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa ad agosto. La parte ucraina non ha ancora risposto alle dichiarazioni della Russia riguardo allo scambio. Venerdì, il Presidente Zelensky ha annunciato la consegna di 49 prigionieri di guerra dalla Russia. Non è chiaro se questi individui facevano parte dello scambio ora annunciato dalla Russia.

12:50 La Russia dichiara la cattura di un altro paese nell'est dell'UcrainaNell'est dell'Ucraina, l'esercito russo ha apparentemente conquistato un altro insediamento. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato conquistato", cita il ministero della Difesa di Mosca. Il piccolo villaggio si trova vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk, che è minacciata dall'avanzata russa. Le truppe russe hanno fatto rapidi progressi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Il Presidente russo Vladimir Putin ha recentemente ribadito che l'obiettivo principale dell'esercito russo è la cattura della regione industriale del Donbass, che comprende Donetsk.

12:21 "Macchia lava-like" - Medvedev minaccia la distruzione di KyivL'ex presidente russo Dmitri Medvedev minaccia la completa distruzione di Kyiv. La Russia ha motivi per utilizzare armi nucleari a causa dell'invasione dell'Ucraina della regione russa di Kursk, anche se non lo ha ancora fatto. In risposta all'uso da parte dell'Ucraina di missili a lungo raggio dell'Occidente, la Russia potrebbe trasformare Kyiv in "una vasta macchia lava-like" utilizzando armi avanzate non nucleari russe, come opinione di Medvedev. Il presidente del Consiglio di sicurezza russo utilizza spesso un linguaggio forte contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Sharma: "Combattimenti intensi a Kurakhove"I combattimenti vicino a Kurakhove, una città nell'est dell'Ucraina, sono aumentati. L'uso di armi europee a lungo raggio ha causato frustrazione tra la popolazione. La reporter di ntv Kavita Sharma trasmette da Dnipro.

11:12 Attacchi con droni causano danni nella regione del Mar Nero di OdessaStanno emergendo informazioni sull'ampio attacco con droni che si è verificato durante la notte nella regione del Mar Nero di Odessa. L'Ucraina afferma che la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento. Su questi, 72 droni sono stati abbattuti. L'aeronautica ucraina non rivela dettagli sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione di Odessa riferisce danni significativi. In un distretto periferico della capitale regionale di Odessa, diversi edifici sono stati danneggiati dai detriti dei droni. Nelle strutture del distretto di Ismajil, attraverso cui l'Ucraina spedisce alcune delle sue granaglie, sono state colpite. A Kyiv, secondo i resoconti delle autorità, sono caduti diversi detriti. Una società municipale è stata interessata, ma non è divampato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg rivela l'inganno russo: mostrate mappe errate del territorio della NATOL'ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg parla dei tentativi diplomatici finali prima del conflitto ucraino del 2022. Nel gennaio, si è tenuto l'ultimo incontro del Consiglio NATO-Russia, presieduto da Stoltenberg. La Russia ha richiesto il ritiro di tutte le truppe della NATO dalla sua regione orientale, una proposta inaccettabile per loro. Hanno incoraggiato il dialogo e si sono incontrati nuovamente con i russi. I ministri degli Esteri e della Difesa russi hanno affermato che non c'erano piani di guerra e il loro paese era minacciato dall'Ucraina, spiega Stoltenberg. "Hanno presentato mappe, apparentemente per evidenziare come la Russia era circondata dalla NATO. Incredibilmente, queste mappe rappresentavano in modo errato il territorio della NATO, classificando la Danimarca come non territorio della NATO", ha aggiunto, senza sapere se fosse a causa di una cattiva preparazione o di un'intenzione. Riflettendo indietro, Stoltenberg rimpiange che non sia stato fornito un sostegno militare più forte all'Ucraina in anticipo. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia di invasione per la Russia sarebbe stata più alta. Non è chiaro se sarebbe stata abbastanza alta".

09:28 Kim Jong Un si impegna a rafforzare la cooperazione con Mosca dopo colloqui con Shoigu I media di Stato nordcoreani riferiscono che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di intensificare la cooperazione con la Russia dopo aver incontrato il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, in Nord Corea. La riunione ha discusso lo "sviluppo del dialogo strategico tra i due paesi e il rafforzamento della cooperazione per proteggere i rispettivi interessi di sicurezza", nonché questioni regionali e internazionali. Ucraina, Stati Uniti e Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina, cosa che Pyongyang nega come "infondata".

08:59 Starmer e Biden esamineranno l'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina all'Assemblea Generale dell-ONU Ci sarà una rivalutazione sull'utilizzo da parte dell'Ucraina di armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli in Russia, ha menzionato il Primo Ministro britannico Starmer dopo un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Biden. Hanno rimandato una decisione su questa questione. Starmer e Biden esamineranno questa questione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana, coinvolgendo un gruppo più ampio di persone, ha detto Starmer. La BBC riporta che Biden è aperto alla possibilità di permettere all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi equipaggiati con la tecnologia USA, ma non i razzi USA.

08:23 Selenskyj risponde al presunto piano di Trump: i messaggi della campagna elettorale non sono realistici Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha spesso affermato di poter risolvere il conflitto in Ucraina in un giorno, senza presentare un piano. Quando gli è stato chiesto di interpretare la dichiarazione di Trump, il Presidente ucraino Volodymyr Selenskyj ha detto: "Oggi non riesco a comprenderla a causa della mancanza di informazioni dettagliate". Selenskyj ha notato che c'è una campagna elettorale in corso negli Stati Uniti. "I messaggi della campagna sono messaggi della campagna", ha aggiunto, commentando che alcuni messaggi potrebbero non essere realistici. Tuttavia, Selenskyj ha anche ammesso di aver parlato con Trump due mesi fa, che aveva promesso il sostegno all'Ucraina.

07:27 L'ISW evidenzia la scarsità di personale russo per un'ampia controffensiva a Kursk L'ISW, un think tank con sede a Washington, riferisce che mentre la Russia continua le controffensive nella regione di Kursk, non si vede ancora un'operazione significativa per espellere completamente gli ucraini. Le autorità russe si sono principalmente affidate a coscritti poco addestrati e male equipaggiati, insieme a piccole sezioni dell'esercito russo standard, per raggiungere i loro obiettivi. L'ISW stima che "una controffensiva russa per riprendere i territori precedentemente conquistati dalle forze ucraine nell'Oblast di Kursk richiederà probabilmente una maggiore concentrazione di personale e materiali di quanto già dispiegato in questa regione - soprattutto se la maggior parte delle unità attualmente presenti manca di esperienza di combattimento".

06:49 L'Ucraina sotto attacco da droni Shahed Secondo i resoconti militari ucraini, la Russia sta conducendo attacchi notturni contro l'Ucraina utilizzando droni Shahed. I soldati russi hanno rilasciato gruppi di droni d'attacco, che hanno scatenato allarmi aerei in tutto il paese, comprese la regione di Odessa. La marina ha dichiarato di aver abbattuto nove droni vicino a Odessa, senza segnalare feriti finora. Sono stati sentiti esplosioni nel centro della città di Odessa.

06:13 Mützenich chiede un gruppo di contatto per un'iniziativa di pace internazionale Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich sostiene la creazione di un gruppo di contatto per un'iniziativa di pace internazionale nel conflitto ucraino. "Dalla mia prospettiva, credo che ora sia il momento giusto per gli alleati occidentali di creare un gruppo di contatto che avvii un'iniziativa di pace", ha detto Mützenich al "Rheinische Post".both il Cancelliere tedesco e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno concordato che ora è il momento giusto per intensificare gli sforzi per le trattative di pace, con la partecipazione della Russia nel prossimo summit per la pace. Chiamato a proposito dei possibili membri di un tale gruppo di contatto, Mützenich ha menzionato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come potenziali partecipanti. "Considerando la crescente convinzione che la guerra d'aggressione russa possa diventare un peso per questi paesi, il lavoro di un gruppo di contatto potrebbe potenzialmente produrre risultati promettenti e svolgere un ruolo significativo nella mediazione".

05:41 L'UE considera metodi alternativi per prolungare le sanzioni contro la Russia Secondo informazioni di diplomatici, la Commissione UE sta valutando tre possibili approcci per estendere le sanzioni contro la Russia in futuro. Queste opzioni sono state presentate ai diplomatici europei durante un incontro venerdì, secondo alcune fonti. La discussione si basa sui fondi congelati della banca centrale russa, che sono stati essenziali per garantire un prestito da 50 miliardi di dollari del G7 all'Ucraina. Questi fondi sono stati congelati dopo l'invasione della Russia in Ucraina.

03:40 Detriti di droni colpiscono edifici di Kyiv Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha comunicato attraverso il servizio di messaggistica Telegram che i detriti di un drone sono caduti su un edificio municipale nel distretto di Obolon, a nord del centro della città. Klitschko ha aggiunto che la scena è ora gestita dai servizi di emergenza. In precedenza, il sindaco aveva rivelato che i sistemi di difesa aerea erano attivi nel centro della città.

01:35 Kim Jong Un promette una collaborazione più stretta a Shoigu Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso il suo impegno per una cooperazione più stretta con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA, i due leader hanno avuto una conversazione approfondita durante la visita di Shoigu a Pyongyang, che ha portato a un accordo per rafforzare la cooperazione per proteggere gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, che era il Ministro della Difesa russo fino a maggio, aveva avviato una relazione più stretta tra la Corea del Nord e la Russia lo scorso luglio attraverso una visita a Pyongyang.

23:36 Zelensky condividerà "strategia della vittoria" con Biden a settembreIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per settembre, esprimendo l'intenzione di condividere una "strategia della vittoria". Durante un'apparizione a Kyiv, il Presidente ha spiegato che ciò comporterà un insieme interconnesso di decisioni progettate per fornire al paese le risorse necessarie per guidare la guerra verso la pace. "Le guerre possono essere portate a una giusta conclusione in vari modi: o costringendo le forze di occupazione a ritirarsi o attraverso la diplomazia", ha precisato Zelensky. Ciò garantirà l'autentica autonomia dell'Ucraina. Tuttavia, Kyiv si affida all'assistenza degli Stati Uniti per assumere una posizione forte.

22:59 L'offensiva russa si sposta verso sudI combattimenti si intensificano nella parte orientale del paese, secondo l'esercito ucraino. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha segnalato 115 scontri nella sua relazione serale. "I scontri più intensi si sono verificati a Kurachove, con l'esercito nemico attivo anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk", ha dichiarato. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era precedentemente considerato l'obiettivo principale dell'avanzata delle truppe russe. Tuttavia, i russi hanno ottenuto solo limitati guadagni territoriali in questa regione. Invece, hanno ampliato il fronte d'attacco per catturare la città mineraria di Hirnyk, situata vicino a Kurachove.

22:18 Zelensky: l'avanzata a Kursk porta i risultati desideratiL'avanzata dell'Ucraina nell'oblast' russa di Kursk sta producendo i risultati desiderati, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, l'esercito nemico è stato respinto e nel Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, ha detto. La Russia non ha ancora ottenuto vittorie significative nella sua controffensiva a Kursk. Gli esperti avevano espresso dubbi sulla Deployment di più grandi unità militari russe da Donetsk e altre aree a Kursk. La Russia rivendica di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

21:46 "Paura dell'Ovest" - parole dure di Zelensky sui alleatiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato l'Occidente di avere "paura" quando si tratta di fornire aiuti all'Ucraina nell'intercettazione dei missili russi. "Se gli alleati collaborano per abbattere missili e droni nel Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per abbattere missili russi e Shaheds nel cielo sopra l'Ucraina?" si è chiesto durante una conferenza a Kyiv. "Sono riluttanti a dire addirittura: 'Stiamo lavorando su questo.' E questo accade anche quando i missili e i droni sono diretti verso il territorio dei nostri vicini", ha concluso il presidente ucraino. "È imbarazzante per il mondo democratico."

qui.21:30 La Russia déploye più di 8000 droni iranianiSecondo il governo ucraino, la Russia ha lanciato 8060 droni iraniani Shahed contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell'Iran o della Russia al momento. L'Ucraina aveva inizialmente accusato il governo iraniano di fornire droni kamikaze alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 Ritardi sulle armi a lungo raggio per l'Ucraina: gli USA evitano le domandeA Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si riuniranno per discutere. Il pubblico è ansioso di sapere se ci saranno annunci riguardanti l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo i resoconti del "Guardian" britannico, l'Ucraina ha ricevuto il via libera per utilizzare i missili Storm-Shadow dal Regno Unito. Tuttavia, si è detto che nessuno dei due lati affronterà questo argomento durante l'incontro di oggi. Come ha detto John Kirby, portavoce del dipartimento delle comunicazioni del Consiglio per la sicurezza nazionale, "Non mi aspetterei un annuncio oggi sull'invio di armi a lungo raggio all'interno della Russia - assolutamente no da parte degli Stati Uniti". Ha simply menzionato che stanno ancora valutando "i tipi di capacità che verranno fornite all'Ucraina" insieme al Regno Unito, alla Francia e ad altri alleati. Inoltre, evita di dare una risposta definitiva quando interrogato su eventuali cambiamenti nella politica degli Stati Uniti. "Non mi impegnerò in una discussione speculativa su ciò che potremmo o non potremmo dire in un momento successivo."

Il ritardo nell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina a causa della complessa logistica non cambia il fatto che l'attacco all'Ucraina sia una questione di interesse internazionale. Nonostante ciò, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz cerca giustizia per coloro che sono responsabili della sabotaggio delle condutture del Nord Stream in Germania.

Nonostante l'opposizione della Germania alla consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina, il G7 condanna fortemente l'Iran per aver fornito alla Russia i razzi per il suo conflitto contro l'Ucraina. Il G7 afferma che l'Iran deve immediatamente interrompere ogni forma di supporto alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina.

