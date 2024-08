21:23 Gli Stati Uniti rilasciano ulteriore aiuto militare all'Ucraina

18:52 Video Mostra Attacco con HIMARS dell'Ucraina a Colonna Russa a Kursk

L'Ucraina sta utilizzando armi a lungo raggio contro l'esercito russo nella sua offensiva a Kursk. Un video mostra diversi impatti di razzi in mezzo a una colonna russa a est di Rylsk la scorsa notte. Gli ucraini sembrano aver utilizzato razzi occidentali sparati dal sistema di lancio multiplo MLRS HIMARS. Video del giorno successivo all'attacco mostrano diversi veicoli militari distrutti. Il "Kyiv Independent" riferisce di 14 veicoli distrutti.

18:38 Iran Fornirà Centinaia di Missili a Russia

L'Iran sta per fornire centinaia di missili balistici alla Russia, secondo fonti dell'intelligence europea. Dozzine di personale militare russo sono già in addestramento in Iran per gestire il sistema missilistico a corto raggio Fath-360, hanno riferito due dipendenti di agenzie di intelligence europee a Reuters. Mentre la Russia ha i suoi missili balistici, la consegna di Fath-360 potrebbe consentirle di utilizzare una parte maggiore del suo arsenale per i bersagli lontani dalla linea del fronte. Le testate iraniane potrebbero quindi essere utilizzate per bersagli con portate più brevi. Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO e i partner del G7 sono preparati per una rapida e dura risposta se l'Iran procederà con tali trasferimenti. Il ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento.

18:27 Schmid Difende l'Aiuto all'Ucraina Dopo la Posizione di Kretschmer

La richiesta del ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer di ridurre l'aiuto militare all'Ucraina è stata criticata dall'SPD. Il portavoce della politica estera dell'SPD, Nils Schmid, ha dichiarato al "Tagesspiegel" che l'Ucraina si difende contro una "violazione del diritto internazionale" da parte della Russia. La Russia potrebbe porre fine alla guerra in qualsiasi momento ritirandosi dall'Ucraina, ha detto Schmid. "Per l'Ucraina, however, porre fine alla sua difesa significherebbe la perdita del suo territorio e della sua sovranità, nonché la continuazione dell'oppressione della sua popolazione. Il signor Kretschmer lo sa anche", ha aggiunto il politico dell'SPD. Kretschmer aveva precedentemente richiesto una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina e l'aveva giustificata in un'intervista con il Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) con la disputa sul bilancio federale per il 2025.

19:56 Truppe Ucraine Attaccano Posizioni Russe sulla Penisola di Dnipro

Il servizio di intelligence militare ucraino riferisce di un attacco riuscito alle posizioni russe sulla penisola di Kinburn sulla costa del Dnipro occupata dalla Russia. Secondo i resoconti ucraini, sono stati distrutti 30 soldati russi e sei veicoli corazzati. La penisola di Kinburn si trova all'ingresso del Dnipro, a sud di Kherson. Un video pubblicato dal servizio di intelligence mostra truppe che sbarcano in barca e attacchi con droni kamikaze. Le affermazioni del servizio di intelligence non possono essere verificate in modo indipendente. La Russia afferma di aver respinto gli attacchi, sostenendo che alcuni ucraini sono stati fermati dalle mine e il resto dal fuoco di armi leggere.

19:43 Nuove Sanzioni Contro la Bielorussia

Dopo l'UE, gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno imposto ulteriori sanzioni contro individui e aziende in Bielorussia. Le nuove sanzioni annunciate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a Washingtontargetano 19 individui e 14 aziende, nonché gli aerei del leader bielorusso Alexander Lukashenko. those affected are mainly companies in the aviation, logistics, and electronics sectors, as well as their leadership, who attempted to circumvent existing sanctions to acquire components for military equipment for Russia. Canada has sanctioned ten individuals and six companies, while the UK has sanctioned three individuals and three companies. Earlier this week, the EU also imposed new sanctions on Belarus, expanding the sanctions list that began four years ago following the disputed re-election of Lukashenko.

19:20 Ucraina Ordina Stazioni di Soccorso Speciali da Rheinmetall

Rheinmetall ha ricevuto un ulteriore ordine dal ministero della Difesa ucraino per la consegna di due stazioni di soccorso. La società della difesa ha annunciato che la stazione di soccorso contenitore per l'operazione sul posto è denominata "Forward Surgical Team (FST)". I cinque container interconnessi e espandibili includono un'area di ricezione/triage, una shelter per raggi X, un'area di preparazione del sala operatoria, una shelter per sala operatoria e un'unità di terapia intensiva. Queste possono esseredeployed near the front line and are scheduled for delivery by the end of 2023 or early 2024.

18:47 Ucraina Abbatte un Altro Elicottero Russo con Drone

Un drone FPV (first-person view) controllato dal servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha colpito un altro elicottero militare russo nella regione di Kursk, secondo un resoconto del "Kyiv Independent" citando una fonte di sicurezza. L'aeromobile-targeted era un elicottero da trasporto Mi-8. Non è chiaro se l'elicottero è stato distrutto o costretto a schiantarsi per l'impatto. Pochi giorni fa, l'Ucraina ha abbattuto un elicottero Mi-28 con un drone.

18:22 Oligarca Russo Chiama la Guerra 'Pazza'

Il miliardario russo Oleg Deripaska ha attirato severe critiche in Russia per la sua sorprendentemente schietta condanna della guerra contro l'Ucraina. In un'intervista con il giornale giapponese "Nikkei Asia", Deripaska ha chiamato per un "immediato e incondizionato cessate il fuoco". "Se vuoi finire la guerra, devi fermare i bombardamenti per primi", ha detto questa settimana ai margini di una conferenza economica in Giappone, dove era un rappresentante ufficiale della Russia. Ha descritto il conflitto violento come "pazzo". Il filosofo russo Alexander Dugin, considerato uno dei principali ideologi di questa guerra, ha quindi attaccato duramente l'imprenditore. "Questo è un colpo alla schiena delle nostre forze e un sostegno ai terroristi dell'esercito ucraino, che hanno invaso la regione di Kursk", ha spiegato Dugin tramite il servizio di messaggistica Telegram.

17:21 Esperto: Carri Armati Tedeschi Coinvolti negli Attacchi

Il britannico esperto di sicurezza e difesa Michael Clarke spiega che i carri armati prodotti in Germania o negli USA vengono utilizzati nella regione di Kursk. "Sembra che gli ucraini abbiano ovviamente deciso di supportare l'offensiva. E in circa 48 ore, l'hanno fatto con alcune unità piuttosto grandi," ha detto Clarke su Sky News. Tra questi ci sono carri armati e veicoli corazzati forniti dagli USA e dalla Germania. Non è chiaro se veicoli di produzione britannica siano anch'essi coinvolti, secondo Sky News.

16:55 Esperti di Politica Estera della CDU Biasimano Kretschmer

Gli esperti di politica estera della CDU criticano il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer per la sua richiesta di tagliare l'aiuto militare all'Ucraina. "La Germania ha una grande responsabilità nel stare accanto a un paese che essa stessa ha invaso durante la Seconda Guerra Mondiale," dice Johann Wadephul, vice presidente del gruppo parlamentare della CDU nel Bundestag, a "Der Spiegel". "Stiamo dalla parte della libertà, e adempiamo al nostro ruolo. Questa è la posizione chiara e inamovibile dell'Unione," sottolinea il politico della CDU. Jürgen Hardt, portavoce degli affari esteri del gruppo parlamentare dell'Unione, conferma: "Il gruppo parlamentare CDU/CSU nel Bundestag tedesco ha un'opinione unanime in merito. Temi che Putin sarà pronto a trattative su un piano di parità solo se vedrà che potrebbe subire una sconfitta seria nella guerra contro l'Ucraina. Per questo, Kiev ha bisogno di tornare all'offensiva nella difesa del suo territorio. 'Per questo, l'Ucraina ha ancora bisogno di equipaggiamento militare dal mondo libero,' dice Hardt.

16:28 Messico Si Rifiuta di Arrestare Putin Durante la Visita

Il governo messicano ha dichiarato che non arresterà il presidente russo Vladimir Putin se parteciperà all'inaugurazione del nuovo capo di stato messicano. L'Ucraina aveva fatto una richiesta corrispondente. "Non possiamo farlo," ha detto il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador prima dei giornalisti, aggiungendo che "non è nostro compito."

15:57 Gressel: L'Ucraina 'probabilmente terrà il territorio più a lungo' Secondo Gustav Gressel, l'attacco al Kursk russo non è un "pizzico" come gli attacchi precedenti oltre il confine. L'esperto militare stima che i soldati ucraini legano le forze russe e guadagnano un vantaggio nelle potenziali trattative sui territori.

15:33 Numero delle Vittime Aumenta: Dodici Morti nell'Attacco al Supermercato con Razzi Almeno dodici persone sono morte e 44 ferite in un attacco con razzi russi al supermercato della città ucraina orientale di Kostjantyniwka, secondo i resoconti ufficiali. "Un attacco dei terroristi russi a un normale supermercato e un ufficio postale. Le persone sono sotto le macerie," ha scritto il presidente Volodymyr Zelenskyy su Telegram. Le operazioni di soccorso sono in corso. Il capo di stato ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Secondo il ministero dell'interno, un incendio si è sviluppato su un'area di circa 1.000 metri quadrati. Kostjantyniwka si trova solo a circa 10 chilometri dalla linea del fronte tra le truppe ucraine e russe. (vedi voce alle 12:34)

15:10 Faber: Il Comportamento di Kretschmer 'mi disgusta' La proposta del ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer di ridurre l'aiuto militare all'Ucraina ha suscitato critiche nel Bundestag. "Mi disgusta come un ministro presidente sta usando la lotta per la sopravvivenza delle donne e degli uomini ucraini per la sua campagna elettorale regionale," ha detto Markus Faber, presidente del Comitato per la Difesa. Le consegne di armi tedesche aiuterebbero l'Ucraina a difendersi, non per un desiderio di guerra, "ma perché non vogliono vivere in una grande Bucha dove l'esercito russo uccide, tortura e stupra a caso," ha aggiunto Faber.

14:41 ISW: L'Ucraina 'sorprendentemente operativa' la Russia nel Kursk La mancanza di una risposta coerente della Russia all'invasione dell'Ucraina nella regione del Kursk e il ritmo riportato dell'avanzata dell'Ucraina suggeriscono che le forze ucraine hanno ottenuto una sorpresa operativa lungo il confine con la Russia, secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Negli ultimi uno e mezzo anni di guerra in Ucraina, è stato difficile per entrambe le parti sorprendere l'avversario a causa del campo di battaglia

14:14 Kretschmer suggerisce tagli all'aiuto militare per l'UcrainaIl Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, alla luce della disputa di bilancio a livello federale, propone tagli all'aiuto militare all'Ucraina. "Non possiamo continuare a prelevare fondi per le armi all'Ucraina solo per vederli esauriti e non ottenere nulla", ha dichiarato Kretschmer al Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Tutto deve essere proporzionato. Sostegno, sì, ma stiamo vedendo che stiamo raggiungendo i nostri limiti". Kretschmer fa riferimento alla crescita del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi COVID-19 nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione a traffico non riesce a mettersi d'accordo sul bilancio", ha criticato il politico della CDU. "Questo dimostra che tutto è fuori controllo. Soldi dei cittadini intorno a 50 miliardi, migrazione decine di miliardi, aiuto militare decine di miliardi. Non funzionerà."

13:52 Ucraina: Polizia ordina l'evacuazione di circa 20.000 persone nella regione di frontiera di SumyLe autorità ucraine hanno emesso un ordine di evacuazione per circa 20.000 persone nella regione orientale di Sumy, confinante con la Russia. L'ordine riguarda 28 località sotto "fuoco nemico", come spiegato dalla polizia sul servizio di messaggistica Telegram. Le forze di sicurezza locali sono già presenti per assistere nell'operazione. La regione di Sumy confina con la regione russa di Kursk, in cui le forze militari ucraine sono entrate martedì.

13:22 La Russia rinforza le truppe nella regione di confine contesa di KurskDopo che le truppe ucraine hanno avanzato nella regione di confine meridionale russa di Kursk, il ministero della Difesa a Mosca sta inviando unità per rinforzare le sue forze. Colonne di lanciarazzi Grad, artiglieria e carri armati vengono deployati nella regione, come riferito dall'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero. Secondo le autorità locali, i combattimenti con le truppe ucraine infiltrate continuano. "I combattimenti sono ancora in corso a una dozzina di chilometri dalla città di Kursk e dalla centrale nucleare di Kursk", ha detto un funzionario locale sul servizio di messaggistica Telegram.

12:34 Zelensky: Quattro morti dopo l'attacco russo al supermercato di KostiantynivkaAlmeno quattro persone sono morte e 24 sono rimaste ferite in un attacco dell'artiglieria russa alla città di Kostiantynivka nella regione contesa del Donetsk orientale dell'Ucraina, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla piattaforma X. I soccorsi e le operazioni di recupero sono in corso. Il governatore ucraino di Donetsk, Vadym Fillaschin, ha riferito che la città è stata colpita dal fuoco dell'artiglieria russa. Le immagini condivise dal governatore su Telegram mostrano una densa colonna di fumo nero che si alza dall'edificio distrutto. Radio NV ha pubblicato immagini del supermercato in fiamme e dei danni circostanti. Le conseguenze esatte dell'attacco sono ancora sconosciute. "L'attacco al supermercato di Kostiantynivka è un altro caso di terrore russo. La guerra contro i civili è tutto ciò che possono fare", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, su Telegram. Kostiantynivka viene regolarmente presa di mira dalle forze russe. In un attacco russo a un mercato locale di Kostiantynivka nel settembre 2023, sono morte 17 persone e ne sono rimaste ferite più di 30.

11:53 Il ministero della Situazione di Emergenza russo dichiara lo stato di emergenza nella regione di KurskIl ministero della Situazione di Emergenza russo ha dichiarato lo stato di emergenza federale nella regione di Kursk confinante con l'Ucraina. Secondo il governo a Mosca, le forze russe stanno continuando a respingere l'avanzata delle unità ucraine a Kursk. L'agenzia di stampa statale RIA ha riferito questo, citando il ministero della Difesa. Secondo i resoconti russi, circa un migliaio di soldati ucraini sono stati infiltrati lì martedì.

11:32 Video mostra i camion militari russi bruciati a KurskUn video pubblicato sui social media e verificato da Reuters mostra un convoglio di camion militari russi bruciati nella regione russa di Kursk. I veicoli sono allineati lungo una strada. Il video mostra circa 15 camion, compreso uno con la marca Z, che è il simbolo utilizzato in Russia per l'operazione militare speciale contro l'Ucraina. Reuters è stata in grado di verificare la posizione nel video come il villaggio di Oktyabr'skoe in base agli edifici, agli alberi e alla disposizione delle strade. Tuttavia, non è stato possibile determinare esattamente quando il video è stato girato.

10:55 Media: Reazione a catena a Lipetsk distrugge 700 bombeUn attacco con drone a una base aerea militare nella regione russa di Lipetsk ha causato una reazione a catena, distruggendo oltre 700 bombe, secondo una fonte dell'agenzia di intelligence ucraina "The Kyiv Independent". In precedenza, le autorità russe avevano riferito che era scoppiato un incendio in una base aerea militare nella regione e che una centrale elettrica era stata danneggiata da un attacco con drone. La fonte ha detto a "The Kyiv Independent" che sulla base aerea erano stoccati aerei da combattimento e elicotteri. Non è noto quanti di essi siano stati danneggiati o distrutti nell'attacco.

Kiev rivendica l'attacco alla base aerea militare di Lipetsk

10:08 Munz: "Russi non in grado di contrattaccare"Dalla invasione russa del 24 febbraio 2022, l'Ucraina si difende sul proprio territorio. Tuttavia, negli ultimi tre giorni, le truppe ucraine hanno anche attaccato nella regione russa di Kursk. Il corrispondente di ntv-Mosca, Rainer Munz, spiega perché questa offensiva a sorpresa presenta diverse sfide per la leadership militare russa.

09:44 Attivista per i diritti umani: la Russia sta regredendo all'epoca di StalinOleg Orlov, attivista per i diritti umani rilasciato in uno scambio di prigionieri dalla detenzione russa, critica l'entità della repressione nella Russia odierna in un'intervista all'agenzia di stampa AP. Orlov afferma che sotto il presidente russo Vladimir Putin le persone vengono imprigionate per aver criticato le autorità, qualcosa che non si vedeva dai tempi del dittatore sovietico Josef Stalin. "Stiamo scivolando indietro nell'epoca di Stalin", dice il co-presidente di Memorial, una delle più antiche e prestigiose organizzazioni per i diritti umani in Russia, premiata con il Nobel per la pace nel 2022. Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di prigione in febbraio per aver criticato la guerra della Russia in Ucraina in un articolo. Il suo rilascio in uno scambio di prigionieri tra Russia, Bielorussia e diversi paesi occidentali lo ha sorpreso completamente.

09:00 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite russeLo Stato Maggiore ucraino pubblica nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 588.540 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.030 nelle ultime 24 ore. Il rapporto sostiene anche che sono stati distrutti tre carri armati, 49 sistemi d'artiglieria e due sistemi di difesa aerea. Dal'inizio dell'invasione su larga scala, l'Ucraina sostiene che la Russia ha perso in totale 8.434 carri armati, 16.536 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.325 droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite più basse, sebbene queste siano probabilmente minimi.

08:19 Media: incendi di massa a Rylsk, regione di KurskEsplosioni e incendi di massa sono stati segnalati durante la notte nella città di Rylsk nella regione russa di Kursk, secondo "The Kyiv Independent", citando rapporti sui canali Telegram in lingua russa. I residenti del villaggio di Stepanovka hanno riferito di aver sentito quattro esplosioni. La causa delle esplosioni è sconosciuta. La città di Rylsk si trova a circa 35 chilometri dal confine russo-ucraino.

07:37 Russia: stato di emergenza dopo l'attacco al drone alla base aerea militareMassive esplosioni sono avvenute dopo un attacco con drone ucraino a una base aerea militare vicino a Lipetsk. Il governatore Igor Artamonov ha annunciato su Telegram che uno stato di emergenza è stato dichiarato nella città di Lipetsk per gestire le conseguenze delle esplosioni. Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare sono stati evacuati. Il trasporto pubblico a Lipetsk e nelle aree circostanti è stato sospeso. Sei persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi.

06:52 Media: esplosione dopo l'attacco ucraino alla CrimeaUn'esplosione è stata segnalata sulla penisola ucraina di Crimea occupata dalla Russia, secondo "Ukrainska Pravda" che cita i rapporti Telegram. Mikhail Razvozhayev, il governatore russo della città di Sebastopoli, ha scritto su Telegram che le forze della Flotta del Mar Nero e la difesa aerea hanno respinto un attacco delle forze ucraine a Sebastopoli, distruggendo tre droni. Inoltre, la difesa aerea russa avrebbe abbattuto un missile da crociera ucraino Neptune sopra il mare vicino a Sebastopoli. Il canale Telegram "Crimeawind" riferisce di spari e di una forte esplosione a Chornomorskyi, nonché del lavoro della difesa aerea russa nella zona dell'aeroporto di Belbek. Una colonna di fumo nero sarebbe stata vista sopra l'aeroporto e si sarebbe sentita una forte puzza di bruciato nella zona costiera della città, secondo il canale Telegram "Crimeawind" che cita gli abbonati. Non sono state ancora riportate informazioni su eventuali vittime.

06:05 Media: incendio alla base aerea militare nella regione russa di LipetskUn incendio è scoppiato in una base aerea militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass. La causa dell'incendio non è stata immediatamente segnalata. Poco prima, il governatore locale aveva annunciato evacuazioni a causa di un "massiccio" attacco con drone vicino alla città di Lipetsk, che ha causato esplosioni e blackout, secondo Igor Artamonov su Telegram. È stato dichiarato lo stato di emergenza nel distretto di Lipetsk e quattro villaggi sono stati evacuati. Alcuni dei villaggi menzionati si trovano vicino a una base aerea fuori dalla città. Non sono state segnalate vittime, secondo il suo resoconto. Le autorità ucraine non avevano segnalato attacchi sulla regione. Lipetsk si trova a circa 300 chilometri dal confine ucraino.

05:02 Putin sarebbe all'oscuro dell'accumulo di truppe ucraineValery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, potrebbe aver ignorato i segnali di intelligence che le forze ucraine si stavano raccogliendo vicino al confine con l'Oblast' di Kursk, secondo Bloomberg che cita una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine nell'Oblast' di Kursk l'6 agosto, portando i combattimenti sul territorio russo. Secondo il rapporto, le forze ucraine hanno iniziato a raccogliersi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 A causa dei missili USA: metà dei tedeschi teme l'escalation del conflitto con la RussiaIl governo tedesco e quello statunitense hanno concordato che gli Stati Uniti stazioneranno sistemi d'arma a lungo raggio come i missili da crociera Tomahawk in Germania dal 2026, in grado di raggiungere obiettivi in Russia. La metà dei tedeschi si aspetta un'ulteriore escalation del conflitto con la Russia a causa del dispiegamento di questi sistemi d'arma. Un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke ha rilevato che il 50% dei partecipanti è d'accordo con questa affermazione, mentre il 38% non lo è e il 12% è indeciso. Il 44% considera positivamente il dispiegamento, mentre il 42% lo considera negativamente, con il 14% indeciso.

01:14 Il Ministro Presidente Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'UcrainaIl Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, alla luce del bilancio federale. "Non possiamo continuare a fornire fondi per le armi all'Ucraina che vengono utilizzate e non raggiungono nulla. Tutto deve essere in proporzione", ha dichiarato Kretschmer all'agenzia di stampa tedesca. "Dovremmo sostenere l'Ucraina, ma stiamo raggiungendo i nostri limiti". Punta all'aumento del bilancio negli anni. "Prima della crisi COVID-19 nel 2019, il nostro bilancio era di 344 miliardi di euro. Ora è di 480 miliardi, eppure la coalizione non riesce a concordare il bilancio. Questo dimostra che tutto è fuori controllo".

23:35 Kiesewetter: l'offensiva ucraina è legalmente e strategicamente giustificataL'esperto di politica estera della CDU, Roderich Kiesewetter, vede l'ultima offensiva militare dell'Ucraina sul territorio russo come legalmente e strategicamente giustificata. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente legale ai sensi del diritto internazionale, in linea con il diritto alla legittima difesa", e "militarmente strategica", ha dichiarato Kiesewetter al Tagesspiegel. L'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk mira a impegnare le forze russe e infliggere pesanti perdite, alleviando così la pressione su altri fronti.

22:30 Pentagono: l'offensiva ucraina nella regione di Kursk è in linea con la politica degli Stati UnitiL'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk è "in linea con la nostra politica", ha dichiarato la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, secondo il Kyiv Independent. Quando le è stato chiesto se l'Ucraina può utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh ha risposto che gli Stati Uniti "hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio nella difesa contro gli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy, che è stata sotto attacchi russi quotidiani dalla sua liberazione ad aprile 2022. L'Ucraina sta adottando misure "per proteggersi dagli attacchi" e sta operando "nel quadro della politica degli Stati Uniti, utilizzando le nostre armi, i nostri sistemi e le nostre capacità", ha dichiarato Singh.

22:09 L'eurodeputato BSW De Masi chiede "il prima possibile un cessate il fuoco e trattative"Dopo l'avanzata delle truppe ucraine in Kursk, l'eurodeputato BSW Fabio De Masi chiede "il prima possibile un cessate il fuoco e trattative". L'Ucraina ha "gravi difficoltà nel difendere il proprio territorio", ha dichiarato De Masi al "Tagesspiegel". Gli avanzamenti "profondi nel territorio russo" hanno senso solo "se l'obiettivo dell'Ucraina è una maggiore dinamica di escalation". I rischi sono immensi, dice il politico europeo. "Considera, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la supremazia dell'escalation".

21:50 Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili

Secondo Mosca, le truppe russe combattono da tre giorni contro un'incursione dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di avanzare ulteriormente nella regione di Kursk, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Contestualmente, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di frontiera ucraina di Sumy. Secondo il ministero della Salute russo, 66 civili sono rimasti feriti dall'inizio dell'avanzata dell'Ucraina, compresi nove bambini. Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, compresi due paramedici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'avanzata.

Il ministro degli Esteri UE Borrell: il regime di Lukashenko coinvolto nella deportazione illegal

