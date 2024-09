21:17: Incidente di UAV russo e fuoco di cannone: Quattro persone ferite a Nikopol

17:22) Quattro individui hanno riportato ferite a Nikopol, nell'Oblast' di Dnipropetrovsk, a causa del bombardamento russo. L'esercito russo ha attaccato la regione con droni senza equipaggio e artiglieria. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, tramite Telegram, come riportato da Ukrinform. "I nemici hanno bombardato Nikopol con cannoni campali e hanno colpito con droni suicidi. In totale, quattro persone sono rimaste ferite nella zona centrale del distretto. In precedenza si era parlato di due vittime, ma successivamente sono state colpite altre due donne, di 38 e 43 anni," ha dichiarato Lysak.

20:45 Addio all'eredità russa: l'Ucraina sta valutando il cambio dei nomi delle monete più piccoleL'Ucraina sta cercando di prendere le distanze dalla Russia cambiando i nomi delle sue monete più piccole. Invece di "Kopiyka", saranno chiamate "Shah", come ha rivelato la banca centrale di Kyiv. Dopo aver esaminato la storia della valuta ucraina, il capo della banca centrale, Andrij Pyshnyj, ha dichiarato che il nome "Kopiyka" è un simbolo dell'occupazione di Mosca. Il termine "Kopeyka" viene anche utilizzato in Russia per l'unità monetaria più piccola, ma a causa del rublo debole e del loro basso valore, i Kopeks hanno poca importanza in Russia. La Banca Nazionale ha già preparato proposte per i cambiamenti legislativi necessari. Non ci sono piani per sostituire le monete attualmente in circolazione; convivranno.

20:23 L'analista militare Gressel sulle battaglie a Donetsk: Pokrovsk è "l'ultima posizione fortificata importante" dell'UcrainaMentre i progressi a Kursk si sono rallentati, le forze russe sono diventate più attive intorno a Pokrovsk. La città ucraina è cruciale poiché si trova sull'ultima "posizione fortificata importante e ben stabilita", secondo l'analista militare Gustav Gressel. Di conseguenza, il margine di errore dell'Ucraina si sta riducendo costantemente.

19:50 Report: gli alleati dell'Ucraina prevedono la consegna imminente di missili iraniani alla RussiaGli alleati dell'Ucraina prevedono che l'Iran consegnerà presto missili balistici alla Russia, secondo fonti informate a Bloomberg. Questo potrebbe scatenare una risposta immediata degli alleati dell'Ucraina, hanno affermato. Dal'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina a febbraio 2022, il regime iraniano ha già fornito alla Russia numerosi droni. La consegna prevista di missili balistici segnerebbe uno sviluppo preoccupante nel conflitto, ha affermato il giornale, citando diverse fonti anonime. Non hanno fornito una tempistica o dettagli sulla scala delle consegne, ma un funzionario ha dichiarato che potrebbero iniziare nei prossimi giorni. I missili balistici generalmente viaggiano più velocemente dei missili cruise o dei droni e possono trasportare carichi più grandi.

19:24 Zelenskyy: le truppe russe non fanno progressi a Pokrovsk da due giorniSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, le forze russe nell'Oblast' di Donetsk non hanno fatto progressi per due giorni. La situazione a Pokrovsk sul fronte orientale è "difficile", ha dichiarato Zelenskyy, citando il comandante in capo Oleksandr Syrskyi, come riportato dal Kyiv Independent. Ci sono stati scontri duri intorno a Pokrovsk per mesi, poiché è anche un importante hub logistico per le forze ucraine. Le forze russe avevano recentemente avanzato rapidamente (vedi l'articolo alle 17:22).

19:03 Il direttore dell'AIEA visiterà Kyiv e la centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, visiterà di nuovo Kyiv domani. Visiterà anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, come annunciato a Vienna dall'AIEA. La centrale nucleare, sotto il controllo della Russia da quando ha invaso quasi due anni e mezzo fa, è stata-target di attacchi e atti di sabotaggio in diverse occasioni. Mosca e Kyiv si incolpano a vicenda per questi incidenti. A metà agosto, gli ispettori hanno notato che la situazione si era aggravata. È avvenuta un'esplosione vicino alla zona di sicurezza, che gli esperti dell'AIEA sul posto hanno stimato fosse stata causata da un drone con una carica esplosiva.

18:31 Emergono video che mostrano l'uso di un drone lanciafiammeDurante il conflitto in Ucraina, c'è stata molta speculazione sull'uso di diverse armi, tra cui i droni lanciafiamme. Ora è emerso un video che sembra mostrare l'uso di un tale dispositivo, che brucia le posizioni militari delle forze russe e una parte consistente di una foresta.

18:09 Il primo ministro olandese annuncia un pacchetto di aiuti su larga scala per l'UcrainaIl nuovo primo ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un pacchetto di aiuti su larga scala per l'Ucraina. Durante una visita improvvisata nella città ucraina meridionale di Zaporizhzhia, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelenskyy. Il nuovo pacchetto ammonta a oltre 200 milioni di euro. Questa è la prima visita di Schoof in Ucraina dal suo insediamento a luglio, sostituendo Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO a ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno aiutato l'Ucraina a salvare migliaia di vite. La nostra relazione è più forte che mai. Stiamo insieme per ottenere una pace giusta e duratura," ha dichiarato Zelenskyy.

17:47 Il controllo federale sulla raffineria PCK di Schwedt prolungatoLa raffineria di petrolio PCK di Schwedt in Germania rimarrà sotto l'amministrazione federale per il momento. Come riportato dall'agenzia di stampa tedesca, il governo tedesco intende prorogare la tutela federale delle quote di maggioranza di Rosneft nella raffineria, che altrimenti scadrebbe il 10 settembre. La tutela federale è in vigore dal settembre 2022, a seguito della decisione della Germania di cessare l'importazione di petrolio russo in risposta all'attacco della Russia all'Ucraina. A febbraio 2023, la raffineria ha spostato le sue fonti di approvvigionamento. Oltre a Schwedt, altre due strutture sono interessate. Rosneft detiene quasi il 54% delle quote della raffineria PCK nella Brandeburgo nordorientale.

17:22 La Russia registra il maggior guadagno di territorio in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giornoL'esercito russo ha registrato significativi guadagni territoriali ad agosto, secondo le stime dell'Istituto di Studio della Guerra (ISW) degli Stati Uniti. La Russia ha conquistato 477 chilometri quadrati di territorio ucraino lo scorso mese, il maggior guadagno dal ottobre 2022, pari a oltre 15 chilometri quadrati al giorno ad agosto. La maggior parte dei guadagni si è verificata nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Ieri sera, le forze russe erano a soli 7 chilometri dalla città di Pokrovsk, importante snodo logistico.

16:56 Putin si reca in Mongolia per la prima visita dal mandato dell'ICCIl presidente russo Vladimir Putin si è recato in Mongolia per una visita. Martedì incontrerà il presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük e parteciperà a una cerimonia per commemorare la vittoria dei soldati sovietici e mongoli sull'esercito giapponese nel 1939. Si tratta della prima visita di Putin a un paese membro della Corte Penale Internazionale (CPI) dal momento in cui la CPI ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra in Ucraina, quasi 18 mesi fa. L'Ucraina ha invitato la Mongolia ad arrestare Putin e consegnarlo a L'Aia per il processo. Un portavoce del Cremlino ha dichiarato la scorsa settimana che il Kremlin non è preoccupato per l'arresto di Putin in Mongolia.

16:40 Funzionario militare russo accusato di corruzione - indagini avviate contro generali dell'esercitoSono state avviate indagini per corruzione contro un altro alto funzionario dell'esercito russo. Il Comitato Investigativo della Russia ha annunciato su Telegram che il generale Valery Mumindzhanov è sospettato di aver accettato una tangente su larga scala. Il reato è punibile con fino a 15 anni di carcere in Russia. Mumindzhanov serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e ha precedentemente lavorato nel ministero della difesa. Le indagini sostengono che abbia accettato oltre 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in tangenti in relazione alla firma di contratti per l'approvvigionamento di uniformi. Dal aprile, almeno dieci funzionari militari, inclusi generali e personale di alto livello del ministero della difesa di Mosca, sono stati presi di mira dalle autorità russe per corruzione o frode. Alcuni esperti suggeriscono che sia in corso una purga.

16:25 Zelensky sull'operazione di Kursk: "Procede secondo il piano"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'operazione nella regione russa di Kursk sta seguendo il suo corso previsto. Ha parlato durante una visita a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. "L'operazione di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come pianificato", ha detto Zelensky. Ha inoltre indicato che l'operazione di Kursk potrebbe influire sull'intensità degli attacchi a Pokrovsk e Torez. Tuttavia, Zelensky ha notato che la situazione in queste aree è ancora difficile. Ha espresso che le brigate russe più pronte al combattimento sono concentrate in queste prime linee.

15:52 Incendi minacciano villaggi nell'occupata Luhansk - mancano i pompieri?Gli abitanti della regione occupata di Luhansk sono attualmente minacciati da due fonti: la guerra e gli incendi boschivi. Le preoccupazioni crescono sui social media per la mancanza di pompieri per affrontare gli incendi.

15:16 L'Ucraina riceverà il sistema Patriot dalla Romania - il governo approva il progetto di legge sulla cessioneIl governo rumeno ha approvato un progetto di legge per consentire il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il progetto di legge passerà ora al parlamento per un voto finale, secondo Reuters. In base a un accordo raggiunto a giugno 2022, la Romania ha concordato di donare uno dei suoi due sistemi di difesa aerea Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.

14:34 La Russia: undici persone rimaste ferite negli attacchi ucraini alla regione di BelgorodUndici persone, tra cui due minori, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod e alla sua città centrale, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, su Telegram. Un asilo è stato sospettato di essere stato distrutto. Gladkov ha diffuso immagini dell'edificio dell'asilo crollato e di altri detriti e strutture danneggiate nei dintorni. Le autorità locali hanno deciso di chiudere temporaneamente diverse scuole e asili nella regione, a seguito degli attacchi. In alcune regioni dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre rappresenta l'inizio dell'anno scolastico dopo le vacanze estive.

14:10 Zelensky: missile russo devasta mosque a KyivUn missile russo ha colpito e gravemente danneggiato una moschea e un centro culturale islamico adiacente a Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29). Su un post sulla piattaforma X, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "La Russia non rispetta i valori spirituali o umani, non mostra rispetto per alcuna religione o credenza. Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino, con l'obiettivo di demolire tutte le nostre comunità e anche i luoghi di culto sacri". Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha informato l'agenzia di stampa Reuters che la moschea è stata colpita in un "attacco vigliacco".

13:39 Immagini mostrano attacco esteso con droni vicino a MoscaL'Ucraina lancia un attacco con droni su vasta scala contro obiettivi nelle vicinanze di Mosca, con un'esplosione registrata in una raffineria situata a 16 chilometri dal Cremlino. Due centrali elettriche sono state colpite. Secondo i resoconti russi, sono stati intercettati più di 150 droni ucraini.

12:58 Polonia deciderà di abbattere droni in avvicinamento dallo spazio aereo ucrainoIl Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che la Polonia abbia l'obbligo di abbattere i droni russi e altri oggetti aerei in avvicinamento dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. L'individuo politicamente liberale conservatore ha espresso questo punto di vista al "Financial Times" (FT), sostenendo che si tratta di un atto legittimo di autodifesa, poiché la probabilità che qualcuno rimanga ferito dai detriti è elevata una volta che entrano nello spazio aereo polacco. La posizione di Sikorski contrasta con quella ufficiale della NATO, che considera il rischio di escalation del conflitto attraverso un diretto confronto con le forze russe estremamente alto. La NATO ha anche respinto l'idea di abbattere i droni e i missili russi sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kiev per una zona di esclusione aerea sopra il paese.

12:12 Munz: reazioni russe ai successi elettorali di AfD e AfDI risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia sono sotto discussione in Russia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz riferisce delle reazioni ai successi elettorali di AfD e AfD e descrive come Mosca gestisce ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale russa mai visto.

11:40 Putin elogia la velocità delle conquiste russeIl Presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la velocità delle sue truppe nel catturare nuovi territori nel vicino Ucraina. Lo ha espresso alle agenzie di stampa russe, affermando che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di avanzare di 200 o 300 metri", ha detto Putin. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Questo ritmo dell'offensiva nel Donbass non lo vedevamo da tanto tempo". Putin si è fermato nella repubblica siberiana di Tuva durante il suo viaggio in Mongolia per partecipare a una lezione nella nuova materia "Conversazioni sull'Importante", che ha lo scopo di avvicinare i bambini alla linea politica del Cremlino.

11:07 L'Ucraina intercetta 22 missili e 20 droniL'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Sono stati intercettati nove missili balistici e 13 missili cruise sopra Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Immagini mostrano l'attacco con missili russi a KharkivLa Russia ha bombardato Kharkiv con attacchi missilistici per giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e ferendo diverse persone.

10:01 Numero di feriti aumenta dopo l'attacco russo a SumyIl numero di feriti è aumentato dopo un attacco missilistico russo contro la città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli ultimi dati del Ministero dell'Interno ucraino segnalano 18 feriti, tra cui sei minori. Il ministero ha condiviso queste informazioni via Telegram. In precedenza (vedi voce 03:34), l'amministrazione della città di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, tra cui quattro minori, sono rimasti feriti nell'attacco. L'attacco missilistico russo ha colpito un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata con l'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa confinante di Kursk l'6 agosto. La città di Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 persone, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: due persone rimaste ferite dopo l'attacco aereo russo su KyivLa Russia ha attaccato nuovamente la capitale ucraina Kyiv con missili (vedi voci 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono state ferite dai detriti dei missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un allarme aereo nazionale è stato attivato per quasi due ore dalla notte al mattino presto.

Secondo un rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), la maggioranza dei russi continua a sostenere le azioni militari del loro paese in Ucraina, anche dopo che i soldati ucraini hanno attraversato il confine russo nella regione di Kursk. Il sostegno alle operazioni militari russe in Ucraina tra i russi è salito intorno al 78% ad agosto, secondo i sondaggi condotti dall'agenzia di sondaggi russa indipendente Levada Center. Si tratta di un aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. Gli analisti dell'ISW interpretano questo come un segno che la popolazione russa non è stanca della guerra, dando al Cremlino flessibilità nella sua strategia di condurre una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina.

Stato Maggiore Ucraino Rilascia le Figure delle Perdite Russe

Lo Stato Maggiore Ucraino ha rilasciato nuove figure sulle perdite militari russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, l'Ucraina riferisce che la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina, con una perdita daily di 1.300. Inoltre, sono stati distrutti nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria medio a razzo, e 30 droni, secondo il rapporto da Kyiv. In totale, la Russia ha perso un totale di 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino, secondo le figure ucraine. Le stime occidentali collocano le perdite a un livello inferiore, ma queste sono considerate valori minimi.

Soccorso a Kharkiv: Uomo Trovato Vivo tra le Macerie Dopo l'Attacco Aereo Russo

Le squadre di soccorso sono riuscite a trovare vivo un uomo tra le macerie di un evento crollato a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dopo un attacco aereo russo. L'uomo si sarebbe sentito "bene" poco dopo il salvataggio. Secondo le autorità, più di 40 persone, inclusi cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con razzi russi a Kharkiv. Diversi razzi hanno colpito un centro commerciale e un evento a Kharkiv domenica pomeriggio.

Attacchi Aerei Russi su Kyiv: Esplosioni e Incendi

La Russia ha lanciato una serie di attacchi con droni, più di dieci missili cruise e decine di missili balistici su Kyiv domenica, causando esplosioni e incendi in più luoghi, secondo l'aeronautica ucraina. Gli attacchi hanno interessato sia la capitale Kyiv che possibly altre città. Molti residenti si sono rifugiati nei rifugi anti-aerei. Almeno una persona è stata ferita da detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi. Il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha anche segnalato incendi.

Violenza a Kyiv: Altri Attacchi con Razzi Russi

L'Ucraina ha segnalato un altro attacco con razzi russi sulla capitale Kyiv lunedì. Le unità di difesa aerea sono segnalate come in grado di respingere l'attacco, mentre i testimoni a Kyiv hanno riferito di diverse esplosioni forti. Il numero esatto di razzi e i danni potenziali non sono ancora noti.

Russia: Gasdotto per la Cina Procede come Programmato

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina procedono come programmato. Il gasdotto, noto come "Siberia Power 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia ogni anno.

Attacco Russo a Sumy: 13 Feriti

I soldati russi hanno attaccato un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy con razzi, secondo Ukrainska Pravda. Dodici persone sono rimaste ferite, inclusi due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo l'amministrazione militare locale.

Sondaggio Polacco: Sostegno per l'Abbattimento dei Droni Russi

Un sondaggio del quotidiano polacco "Rzeczpospolita" mostra che quasi il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato che ha sorvolato la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto.

Incidente Russo a Belgorod: Un Morto e Tre Feriti

Il governatore della regione russa di Belgorod ha riferito che una persona è stata uccisa dal fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato segnalato come bombardato dagli ucraini.

Guerra Elettronica Russa: 158 Droni Intercettati

La Russia rivendica di aver respinto "massicci" attacchi con droni ucraini sulla capitale Mosca e 14 altre regioni lunedì, intercettando un totale di 158 oggetti volanti, secondo il ministero della difesa. Almeno dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo le autorità.

21:06: L'azienda elettrica ucraina annuncia blackoutL'azienda elettrica ucraina, Ukrenergo, ha annunciato che ci saranno diversi blackout lunedì a causa degli attacchi russi significativi alla rete elettrica del paese. Ukrenergo ha dichiarato che l'infrastruttura critica non sarà interessata, ma ha avvertito di possibili modifiche nell'ampiezza delle restrizioni.

