21:12 Critiche alla guerra: il russo dovrebbe affrontare l'incarcerazione dopo un sondaggio in strada

A causa delle critiche per l'attacco della Russia all'Ucraina in un sondaggio per strada, un residente russo a Mosca ha ricevuto una condanna a cinque anni di lavori forzati. Secondo i resoconti dell'agenzia di stampa statale russa TASS, il 38enne imputato aveva ammesso la colpa per "aver discreditato l'esercito" alla fine di aprile. Era stato inizialmente condannato a cinque anni di lavori forzati, ma era rimasto libero. Tuttavia, l'accusa ha poi presentato appello e richiesto una punizione più severa. La corte di Mosca ha ora stabilito che Yuri Kochov, 38 anni, dovrà scontare cinque anni in un campo di lavori forzati. Come riferito da TASS, è stato arrestato e portato via dall'aula di tribunale.

20:23 Ucraina: i depositi di munizioni russe vicino a Mariupol sarebbero stati distruttiIl comando militare ucraino sostiene di aver distrutto diversi magazzini di munizioni appartenenti alle forze russe nei territori ucraini occupati. Come annunciato dal comando navale a Kyiv, la ricognizione ha scoperto i magazzini vicino alla città portuale di Mariupol, che sono stati quindi attaccati e distrutti con i razzi. Si dice che tonnellate di munizioni siano state distrutte nell'operazione. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.**

19:36 L'Italia consegnerà un sistema di difesa aerea avanzato all'Ucraina a settembreL'Italia consegnerà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina questo mese, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma. Il sistema è in grado di tracciare numerosi obiettivi contemporaneamente e intercettare dieci. È l'unico sistema prodotto in Europa che può intercettare missili balistici.**

19:02 Rapporto: 38.000 soldati russi coinvolti nell'offensiva nel KurskSecondo un rapporto, la Russia sta utilizzando circa 38.000 soldati nella sua offensiva nel regione di confine di Kursk. Il "Financial Times" riferisce questo, citando un alto ufficiale ucraino dei servizi di intelligence. Alcuni dei soldati sono stati ritirati dalla parte meridionale dell'Ucraina per questa operazione. Finora, i contrattacchi "non sono ancora su larga scala". Secondo la fonte, la Russia deve deployare più dei suoi reparti di battaglia temprati per ottenere maggior successo. Recentemente, il presidente ucraino Selenskyj aveva parlato della necessità di 100.000 soldati russi per respingere completamente l'offensiva ucraina nel Kursk.**

18:22 Si dice che gli ucraini intercettino i rifugiati che cercano di fuggire in Moldavia al fiume confine del DnisterDopo più di due anni di guerra, l'esercito ucraino ha un urgente bisogno di nuovi reclute. Tuttavia, molti uomini stanno cercando di evitare il servizio militare fuggendo in paesi confinanti come la Moldavia. Si dice che vengano intercettati al fiume confine del Dnister.**

17:44 L'enigma degli aerei russi coperti di pneumatici potrebbe essere stato risoltoAlla fine dell'estate 2023, le forze armate russe hanno iniziato a coprire alcuni dei loro aerei militari con pneumatici per auto. Il motivo di questo era rimasto sconosciuto per molto tempo. Ora, un alto membro del comando militare degli Stati Uniti potrebbe aver fornito la risposta a questo enigma. Secondo Shuyler Moore, Direttore Tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, la misura è intesa a confondere il targeting dei missili moderni. "Se metti pneumatici sulle ali, molti modelli di visione computerizzata hanno difficoltà a riconoscere che si tratta di un aereo", ha detto Moore in una discussione del think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, si era ipotizzato che i pneumatici potessero fornire una protezione aggiuntiva contro i droni kamikaze.**

16:56 Le forze russe avrebbero fatto saltare in aria una miniera di carbone ucraina a WuhledarLe forze russe stanno avanzando nella città mineraria ucraina di Wuhledar, dove avrebbero distrutto una delle più grandi miniere di carbone del paese. I video mostrano l'esplosione e il successivo crollo della torre sopra la bocca della miniera principale. Si ritiene che nella vena ci siano più di 150 milioni di tonnellate di carbone.**

16:19 Il ministro della Difesa tedesco vede un aumento della spesa per la difesa come una "sfida"Dopo la creazione di un fondo speciale di 100 miliardi di euro, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius vede ulteriori esigenze finanziarie per il finanziamento futuro della Bundeswehr. "Il fondo speciale sarà completamente utilizzato entro la fine dell'anno", dice il ministro dell'SPD dopo una visita alle truppe a Saarlouis. "E poi vedremo da dove arriva altro denaro". Pistorius si riferisce al fatto che sono previsti circa 80 miliardi di euro nel piano finanziario del governo federale per l'anno 2028. "Assume che come base, perché dovremo trovare ulteriori finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastruttura entro allora". Aggiunge: "Quello rimane una grande sfida centrale".**

15:51 L'Ucraina avrebbe colpito edifici residenziali a BelgorodL'Ucraina continua i suoi attacchi alle città russe e prende di mira Belgorod vicino al confine condiviso. Si dice che diverse auto e un edificio residenziale siano completamente bruciati, mentre altri sono danneggiati. Si dice che otto persone siano rimaste ferite.**

15:14 Le navi cinesi avrebbero raggiunto Vladivostok nella Siberia orientale russa per gli esercizi militari congiuntiDopo l'annuncio di un'esercitazione militare congiunta, due navi cinesi avrebbero raggiunto Vladivostok nella Siberia orientale russa, secondo i resoconti russi. Su "invito della guardia di frontiera russa", due navi della guardia costiera cinese saranno a Vladivostok fino a venerdì, spiega il ministero degli Esteri russo. L'esercitazione mira a "profondare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe", spiega Pechino. Di conseguenza, le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercizi come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk al largo della costa russa. La Cina parteciperà anche all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024".**

14:39 Baerbock Avverte: Se Crolla L'Ucraina, Crolla Anche La MoldovaSecondo la Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, aiutare l'Ucraina è cruciale per la sopravvivenza del suo vicino, la Repubblica di Moldova. Lo ha dichiarato durante un incontro della piattaforma di partenariato Moldova a Chisinau. Baerbock ha sottolineato che qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'Ucraina aiuta anche a stabilizzare la situazione in Moldova. Tra i locali ci sono preoccupazioni che se l'Ucraina cede, anche la Moldova potrebbe seguire lo stesso destino.

13:56 Ucraina: 97 Operatori di Soccorso Caduti Dal'Invasione RussaDal completo inizio dell'invasione russa, 97 operatori di soccorso del servizio di soccorso statale ucraino sono morti. Lo ha riferito il sito di notizie Ukrinform durante un'intervista. Di conseguenza, si stima che 395 operatori di soccorso siano rimasti feriti in servizio. Oggi l'Ucraina commemora il "Giorno dei Soccorritori".

13:44 Giornale USA: Russia e Ucraina Hanno Perso Più Di Un Milione Di SoldatiSecondo le indagini condotte dal giornale USA "Wall Street Journal", entrambe le parti hanno subito pesanti perdite nell'attacco russo all'Ucraina. Si stima che i soldati ucraini abbiano subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, mentre il giornale fa riferimento a una stima confidenziale per questo. Le agenzie di intelligence occidentali stimano che la Russia abbia perso circa 600.000 soldati - di cui 200.000 morti e altri 400.000 feriti. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le proprie perdite.

13:21 Munz: Russia Recluta Soldati Per Rafforzare L'Esercito Oltre Alla Guerra In UcrainaSecondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, la Russia ha ampliato il suo esercito reclutando altri 1,5 milioni di soldati con un decreto. Questo movimento segnala qualcosa di più ampio del solo conflitto ucraino.

12:55 Cremlino Justifica L'Aumento Dell'Esercito A Causa Dei Crescenti Minacce Ai ConfiniIl Cremlino ha spiegato il suo piano di espandere il suo esercito per diventare il secondo al mondo a causa delle minacce in aumento ai suoi confini. "Queste minacce sorgono dalla periferia dei nostri confini", ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa con i giornalisti. Ha affermato che le tensioni ai confini occidentali e l'instabilità ai confini orientali sono fattori contribuenti, quindi la necessità di risposte appropriate. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato di aumentare la dimensione regolare dell'esercito russo di 180.000 soldati, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Due-Terzi Si Oppongono Alla Consegna Di Missile A Lungo Raggio A KyivIl governo ucraino intende colpire la logistica militare russa attaccando gli aeroporti militari, i centri di comando e l'infrastruttura. Nel recente RTL/ntv Trendbarometer, il 64% dei rispondenti si oppone alla consegna di armi occidentali che potrebbero influire su aree profonde all'interno della Russia. Il 28% dei rispondenti sostiene queste armi. Una base di sostenitori esiste solo tra i sostenitori dei Verdi (53%) e dell'FDP (58%). La maggiore opposizione si trova tra i sostenitori dell'SPD (61%) e della CDU/CSU (61%). I sostenitori dell'AfD (0%) e del BSW (4%) sono i meno sostenitori e il rifiuto è significativamente più pronunciato nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Routt Sospettato Di Volere Uccidere Putin E Kim Jong-Un Nel 2022Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il desiderio di eliminare sia Vladimir Putin che Kim Jong-Un nel 2022, secondo il "Wall Street Journal". La fonte di questa affermazione è un'infermiera, Chelsea Walsh, che ha lavorato in Ucraina all'epoca e ha incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" che ha incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Inoltre, avrebbe voluto unirsi ai battaglioni volontari ucraini e combattere alongside le forze ucraine.

11:18 Documentario "Russen Im Krieg" Verrà Proiettato Al Toronto Film Festival Dopo Il Ritardo

Despite earlier threats, the controversial documentary "Russen im Krieg" will now be shown at the Toronto International Film Festival. Citing significant dangers, organizers initially decided to withhold the film from the festival. The Russian-Canadian director, Anastasia Trofimova, spent several months among Russian troops at the front in Ukraine. The Ukrainian ambassador to Canada voiced concerns, arguing that the festival is facilitating Russian propaganda by presenting the film.

10:51 L'Ambasciatore Russo Esprime Dubbi Sui Colloqui Di PaceL'ambasciatore russo a Berlino, Sergey Nechaev, ha espresso dubbi sulla possibilità di negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina. In un'intervista a Deutschlandfunk, Nechaev ha sottolineato la necessità di un piano di pace prima che la Russia possa analizzare la sua allineamento con le loro vedute. Nechaev ha fatto queste dichiarazioni in risposta alle affermazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha espresso il desiderio di accelerare gli sforzi per una risoluzione pacifica. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza sulla pace", ha detto Scholz, confermando il suo sostegno alla posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla presenza russa.

L'azienda energetica ucraina Naftogaz sta intensificando la sua collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per garantire la fornitura di energia. Gli esperti temono che i numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali potrebbero portare a un inverno difficile per gli ucraini, caratterizzato da blackout diffusi, guasti al riscaldamento e carenza d'acqua. L'UNDP aiuterà l'Ucraina a mitigare i disservizi alla popolazione, compreso l'uso di generatori a gas.

09:55 Blackout Colpisce 280.000 A Sumy Dopo L'Attacco Del Drone

09:28 Ucraina: Esecuzione di un prigioniero di guerra da parte delle forze russe

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino conferma che le forze russe hanno giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate con il nastro adesivo. La barbarie e la bramosia di violenza dei russi sono sconvolgenti, conclude un esperto ucraino. Oggi, una fotografia del soldato ucciso, con la scritta "Per Kursk" sulla spada utilizzata per l'esecuzione, è stata diffusa sui social media. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova diffondono immagini di soldati ucraini che sono riusciti a fuggire dalla captivity russa.

09:02 Commenti del comandante ceceno sulla offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha lanciato un'invasione nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram, esprimendo tranquillità, indulgenza per i popcorn e l'attesa di vedere le truppe ucraine annientare il nemico nel primo giorno di avanzamento. Da allora, Alaudinow si è distinto come il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Una tale visibilità mediatica presuppone l'approvazione dei massimi livelli, concordano gli specialisti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola senza precedenti. Alcuni lo vedono addirittura come un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 Germania offre all'Ucraina 100 milioni di euro in aiuti invernali

La Germania concede all'Ucraina un ulteriore aiuto invernale di 100 milioni di euro, annunciato dal Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante la sua visita alla Repubblica di Moldova a Chisinau. "È ovvio che l'autunno si sta avvicinando e l'inverno è alle porte," ha dichiarato Baerbock prima di incontrare la piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale", con l'obiettivo di rendere la vita quotidiana il più difficile possibile per le persone in Ucraina.

08:01 Ucraina: i russi attaccano le strutture energetiche di Sumy dall'aria

L'Ucraina documenta un altro attacco significativo con i droni dalla Russia. La difesa aerea neutralizza 34 dei 51 droni russi durante la notte, riferisce l'aeronautica. Gli attacchi con i droni erano attivi in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le strutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state prese di mira. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì e le infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, sono state commutate sui sistemi di alimentazione di emergenza. I team di riparazione sono attualmente al lavoro.

07:37 Ucraina: la Russia subisce 1020 perdite dal giorno precedente

Secondo lo stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite, comprese le morti e i feriti, dal giorno precedente. Questo si aggiunge al numero totale di perdite russe dal'inizio dell'invasione completa in febbraio 2022, che ammonta a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: l'Ucraina prende di mira l'aeroporto militare russo

Durante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato da droni d'attacco ucraini, come riferito dal sito di notizie ucraino "Kyiv Post", con registrazioni audio delle esplosioni. Secondo il rapporto, bombardieri strategici equipaggiati con missili sono stazionati sulla base aerea e vengono utilizzati dalla Russia negli attacchi contro le città ucraine.

06:35 Il segretario generale della NATO accoglie il dibattito sui armi a lungo raggio

Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg accoglie il dibattito degli ultimi giorni sulla possibilità di concedere all'Ucraina il permesso di sparare armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo. "La decisione spetta a ciascun alleato, ma è importante che lavoriamo insieme su queste questioni, come facciamo," ha dichiarato Stoltenberg alla BBC britannica. L'Ucraina ha costantemente richiesto questa autorizzazione dai suoi alleati per attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Riguardo alla paura di un'escalation del conflitto, Stoltenberg ha dichiarato: "Tuttavia, ritengo ancora che il rischio maggiore per noi sia che Putin trionfi in Ucraina".

06:13 Facebook e WhatsApp bandiscono l'organo di propaganda russa RT

Meta, la società madre di Facebook, sta proibendo la diffusione della propaganda di stato russa attraverso i media come il canale televisivo RT in tutto il mondo. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate saranno bandite dalle piattaforme di Meta, comprese Facebook, Instagram e WhatsApp. RT è già stato bloccato nell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione relative all'invasione russa dell'Ucraina. Per ulteriori dettagli:

01:53 Lukashenko concede la grazia a 37 condannati in Bielorussia

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 individui. L'Ufficio del Presidente di Minsk rivela che si tratta di individui che sono stati trovati colpevoli di "radicalismo" - un'etichetta spesso utilizzata in Bielorussia per prendere di mira i critici del governo. Tra i graziati ci sono sei donne e diversi individui con problemi di salute. Non vengono forniti dettagli specifici sull'identità dei 37 individui a cui è stata concessa la grazia. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha costantemente graziato i prigionieri che hanno protestato contro il regime. A metà agosto, Lukashenko ha graziato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 a inizio settembre. In entrambi i casi, il presidente ha ribadito che i prigionieri avevano dimostrato pentimento e avevano cercato il perdono.

11:49 Rapporto dell'ONU: i Diritti Umani in Russia peggiorano La situazione dei diritti umani in Russia sta peggiorando, secondo un rapporto dell'ONU. "Esiste ora un sistema sistematico, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani", afferma il rapporto. La bulgara Mariana Katzarova, nominata Rappresentante Speciale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite per la situazione in Russia nel 2023, ha presentato questo rapporto. Il sistema, secondo il rapporto, mira a reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici del conflitto della Russia con l'Ucraina e i dissidenti sono apparentemente sottoposti a persecuzioni più severe. Katzarova stima che almeno 1372 individui siano attualmente in carcere per motivi politici. Tra questi ci sono attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra, che sono stati accusati e condannati ingiustamente a lunghe detenzioni. Sono sottoposti a torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono detenuti in celle di isolamento, mentre altri sono costretti a ricoveri in cliniche psichiatriche. Il numero effettivo potrebbe essere ancora più alto, ha rivelato un membro del team.

21:44 La Svezia potrebbe guidare la presenza pianificata della NATO in Finlandia La NATO sta valutando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere un ruolo di primo piano. Ciò comporterebbe un sistema distintivo di forze terrestri multinazionali della NATO, noto come Forward Land Forces (FLF), simile a quelli in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso l'orgoglio per essere stato selezionato dalla Finlandia come "nazione quadro" per la presenza. Ha affermato che questa presenza rafforzerà la sicurezza di tutta l'alleanza NATO.

