21:03 La Serbia, in cerca di candidatura all'UE, riafferma la sua lealtà a Putin

Il Presidente russo Vladimir Putin tiene colloqui con il Vice Primo Ministro serbo Aleksandar Vulin al forum economico di Vladivostok. Secondo le notizie russe, Putin invita il Presidente serbo Aleksandar Vucic alla prossima summit del BRICS in Russia a ottobre. Vulin sottolinea i rapporti tra Serbia e Russia, che sono sia partner che alleati strategici. Sotto la guida di Vucic, la Serbia non si unirà mai alla NATO, imporrà sanzioni alla Russia o permetterà azioni contro la Russia dal suo territorio. La Serbia mantiene relazioni amichevoli con la Russia, nonostante sia un candidato dell'UE.

20:29 Migliaia di persone fuggono da Pokrovsk La fuga dalla città ucraina orientale di Pokrovsk continua. In un mese, circa 20.000 persone hanno lasciato la città, come dichiarato dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, in una trasmissione di Interfax Ukraine. Pokrovsk ospita attualmente circa 26.000 persone, tra cui più di 1.000 bambini. Prima del conflitto, la città aveva una popolazione di circa 65.000 persone, rendendola un importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le forze ucraine si stanno ritirando dall'avanzata russa nella regione da diversi mesi. Recenti rapporti suggeriscono che i soldati russi si stanno muovendo a Selydove e Ukrainsk per combattere.*

19:55 Gli Stati Uniti accusano la Russia di interferire nelle elezioni Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di tentare di manipolare le elezioni presidenziali di novembre attraverso informazioni ingannevoli. Il procuratore generale Merrick Garland ha rivelato che la Russia ha utilizzato i suoi mezzi di comunicazione per manipolare gli influencer americani ignari nella diffusione delle sue menzogne. In risposta, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni, intentato azioni legali e sequestrato domini internet. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro dieci individui e due organizzazioni, tra cui rappresentanti del canale RT, hacker e un'organizzazione non governativa legata al Cremlino, accusata di utilizzare l'IA per influire sulle elezioni americane con campagne di disinformazione.*

19:47 La Lituania protesta contro i raid aerei russi intensificati La Lituania ha convocato un diplomatico russo a Vilnius per esprimere il suo dissenso contro i raid aerei russi sulla Ucraina. Durante l'incontro, il diplomatico ha ricevuto forti critiche per l'aumento dei bombardamenti su obiettivi civili in Ucraina. Il Ministero degli Esteri lituano ha dichiarato che i bombardamenti su istituzioni educative, ospedali e aree residenziali rivelano la disperazione e il disprezzo della Russia per la vita umana e il diritto umanitario internazionale. Seven people were reportedly killed, and 38 were injured in Lviv due to Russian air strikes, with more casualties in Poltava earlier this week.*

19:15 "Balena spia" apparentemente uccisa in Norvegia Le organizzazioni per i diritti degli animali hanno presentato reclami dopo la morte di una presunta "balena spia" russa trovata in Norvegia. Il morto beluga whale è stato trovato con ferite da arma da fuoco, secondo le organizzazioni One Whale e Noah. La polizia norvegese sta indagando se ci sono basi sufficienti per avviare un'indagine. In precedenza, la balena è stata trovata vicino alle acque russe con un montaggio di telecamera miniaturizzata e l'etichetta "Attrezzatura San Pietroburgo" sul suo corpo, suscitando sospetti che fosse una balena spia russa o servisse come terapia balena in Russia. È stata trovata morta sabato in una baia di Stavanger.*

18:58 Il servizio militare tedesco per migliorare l'attrattiva Il governo tedesco ha concordato sulla "Legge sull'articolo Zeitenwende" per rendere il servizio militare nella Bundeswehr più allettante attraverso orari di lavoro più flessibili e incentivi finanziari. Il portavoce del Ministero della Difesa ha spiegato che l'obiettivo è quello di trattenere e attrarre personale qualificato in Germania e nella brigata di Lituania, che rafforza il fianco orientale della NATO contro la Russia. Gli incentivi finanziari saranno disponibili per i soldati che si trasferiscono o tornano con le famiglie in e dalla Lituania.*

18:27 Residente di Lviv sente "urla inumane" Dopo l'attacco notturno di missili e droni dell'esercito russo su Lviv, un 27enne residente in città ha riferito di aver sentito "urla disumane". I giornalisti dell'AFP hanno riferito di aver visto auto bruciate e detriti sparsi per il centro di Lviv. Secondo le autorità ucraine, sette persone sono morte e 53 sono rimaste ferite a Lviv, con più di 50 edifici nel centro storico della città danneggiati, tra cui due strutture mediche e due scuole, secondo il Ministero della Cultura.*

18:09 Gli Stati Uniti potrebbero accusare la Russia di interferire nelle elezioni Gli Stati Uniti si aspettano di accusare ufficialmente la Russia di interferire nella campagna elettorale presidenziale in corso più tardi oggi, secondo un rapporto della CNN, citando fonti. L'interferenza russa è pensata per concentrarsi sull'utilizzo di piattaforme online per mirare ai votanti americani con informazioni fuorvianti, con RT come principale obiettivo. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha precedentemente avvertito delle minacce russe alle elezioni presidenziali previste per il 5 novembre.*

17:35 Incendio boschivo nella zona di esclusione di Černobyl Un incendio boschivo è scoppiato nella zona radioattiva che circonda la centrale nucleare dismessa di Černobyl in Ucraina. Circa 20 ettari sono in fiamme, come riportato dal governatore della regione di Kiev, Ruslan Kravchenko. I livelli di radioattività rimangono entro i limiti di sicurezza. Più di 200 pompieri, tra cui 50 soldati, stanno lottando contro l'incendio e sono riusciti a contenerlo. La causa dell'incendio remains uncertain. A causa del caldo intenso e della prolungata siccità, il rischio di incendi boschivi è aumentato nella regione settentrionale ucraina di Kiev.*

17:07 Incidente al mercato di Donetsk: perdite segnalate, colpevolizzazione spostata Ci sono segnalazioni di morti e feriti in un mercato nella città ucraina orientale di Donetsk, controllata dalla Russia. Le autorità di occupazione affermano che almeno tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite a causa del fuoco di artiglieria sul mercato. Le forze ucraine, d'altra parte, affermano che i loro nemici hanno preso di mira il mercato, causando due morti e un ferito tra i civili, secondo il leader della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. È stato anche coinvolto un autobus. I media di stato russi hanno condiviso video e immagini che mostrano la distruzione al mercato, sebbene queste affermazioni non possano essere verificate in modo indipendente.*

16:43 Attacco al Mercato a Donetsk - Rapporto sui Caduti Secondo le autorità di occupazione nella città ucraina orientale di Donetsk, controllata dalla Russia, almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nell'attacco con l'artiglieria al mercato. Le forze ucraine affermano che i loro oppositori sono responsabili del bombardamento, che ha causato due morti e un decesso tra i civili, secondo il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin. I media di stato russi hanno condiviso immagini e foto che mostrano danni significativi al mercato. Questi dettagli non possono essere confermati in modo indipendente.

16:43 Prime Dimissioni Confermate a Kyiv, Potenziale Successore per Kuleba Il parlamento ucraino ha accettato le dimissioni di quattro ministri, secondo la Verkhovna Rada. Non è stato menzionato alcun lettera di dimissioni del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Il presidente Volodymyr Zelenskyy dovrebbe proporre un sostituto più tardi oggi. Il primo vice di Kuleba, Andriy Sybiha, è un probabile candidato. L'analista politico Volodymyr Fesenko non prevede alcun significativo cambiamento nella politica estera dell'Ucraina despite the change.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 30 detenuti politici. Hanno tutti presentato richieste di clemenza, riconosciuto la loro responsabilità, espresso rimorso e promesso di condurre una vita in conformità alla legge, come dichiarato dall'amministrazione presidenziale. Il ministero dell'Interno sorveglierà il loro impegno a mantenere questa promessa. La lista include 23 uomini e 7 donne, la maggior parte dei quali sono genitori di figli minorenni. L'opposizione bielorussa in esilio ha rivelato di aver trasmesso elenchi di prigionieri gravemente malati al governo di Minsk attraverso intermediari, e molti di questi sono stati graziati. I leader dell'opposizione in esilio accolgono il rilascio, ma sottolineano che non segna un cambiamento di politica. La persecuzione politica e la tortura continuano in Bielorussia, dichiara la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che è stata considerata la vera vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020. Leggi di più.

Un attacco aereo russo su Lviv ha causato la morte di quasi tutti i membri di una famiglia, secondo la città. Tra le vittime ci sono una donna di 43 anni e le sue figlie di 7, 18 e 21 anni. Solo il marito è sopravvissuto, in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "Nel cuore dell'Europa, la Russia sta uccidendo gli ucraini e le loro famiglie. La Russia sta massacrando i nostri figli e il nostro futuro," ha scritto il sindaco Andrij Sadovyi.

Il cancelliere Scholz ha difeso la decisione di schierare missili USA in Germania. "È necessario per preservare la pace nella regione e prevenire la guerra," afferma Scholz. "Il nostro obiettivo è esclusivamente quello di scoraggiare potenziali aggressori." Per anni, la Russia ha rafforzato le sue capacità militari, in particolare i sistemi missilistici, fa notare Scholz. Il presidente Putin ha violato gli accordi di disarmo, come il trattato INF, e ha schierato missili a Kaliningrad, che dista circa 530 chilometri da Berlino per aria. "Rimanere indifferenti a questo sarebbe irresponsabile." Scholz argomenta: "Un mancato intervento avrebbe portato pericolo per la pace nella regione. Non lo permetterò." A causa della guerra della Russia contro l'Ucraina, il governo USA e tedesco ha concordato di schierare missili USA di portata aumentata sul territorio tedesco a partire dal 2026. Il partito di sinistra (Die Linke) e l'AfD si oppongono a questo, definendolo una corsa agli armamenti inutile che mette a repentaglio la sicurezza della Germania. Esiste anche critica all'interno dell'SPD. Leggi di più.

Il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz ha promesso di fornire più sistemi di difesa aerea IRIS-T all'Ucraina. Sono stati ordinati otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS per l'Ucraina, ha annunciato Scholz nel sito della Bundeswehr a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, il resto dal 2025 in poi." Attualmente, quattro sistemi IRIS-T SLM sono già in uso in Ucraina, insieme a un gran numero di missili e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante la presentazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per la Bundeswehr.

Per intercettare più missili russi, il numero di sistemi IRIS-T SLM presenti in Ucraina passerà da quattro a dieci nelle prossime settimane, secondo fonti di sicurezza. Anche l'esercito tedesco in Schleswig-Holstein pianifica di utilizzare l'IRIS-T.

Il ministero della Difesa russo afferma che l'esercito russo ha "liberato completamente" il villaggio di Karliwka, situato circa 30 chilometri a est di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Pokrovsk è un importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le truppe ucraine si stanno ritirando da un'avanzata russa nella regione da mesi.

Gli occupanti russi della Crimea stanno utilizzando tutti i mezzi disponibili per difendere il ponte di Kerč, secondo il portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono in uso sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. La Crimea è "carica di sistemi di difesa aerea" perché ha sia un valore pratico che simbolico per gli occupanti, ha detto Pletenchuk. Il ponte di Kerč, un progetto prestigioso del leader del Cremlino Vladimir Putin, collega la Russia meridionale con la penisola illegalmente annessa e serve come importante rotta di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Intorno al ponte si verificano spesso scontri e Kyiv ha ripetutamente dichiarato la sua intenzione di liberare la penisola, con il ponte che è un punto strategico di strozzatura.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, ci aspettiamo il presidente cinese Xi Jinping al summit del BRICS", ha detto Putin durante un incontro con il vice premier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Inoltre, Putin ha proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi.

L'attacco alla città ucraina di Poltava, secondo il ministero della Difesa russo, ha preso di mira soldati e istruttori stranieri. L'obiettivo era un centro di addestramento militare dove "specialisti in comunicazioni e guerra elettronica di tutte le parti e unità militari delle Forze Armate Ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti in attacchi contro obiettivi civili sul territorio della Federazione Russa, sono addestrati sotto la guida di istruttori stranieri". Il ministero ha anche riferito l'uso del sistema ipersonico Kinzhal contro impianti militari-industriali nella città occidentale ucraina di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di altri due insediamenti nell'Ucraina orientale, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, l'attacco a Poltava di martedì ha ucciso 50 persone.

11:43 Baerbock omaggia il ministro degli Esteri ucraino in partenzaLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha elogiato il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Lunghe discussioni sui treni notturni, ai summit del G7, sul fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", ha scritto Baerbock sui social media. "Pochi colleghi con cui ho lavorato sono stati tanto quanto te, @DmytroKuleba. Metti il tuo popolo prima di te". Ha augurato a Kuleba "dal profondo del cuore tutto il meglio - Spero che ci rincontreremo quando la pace e la libertà torneranno in tutta l'Ucraina".

Le azioni dell'Occidente stanno spingendo l'amministrazione presidenziale russa a rivedere la sua politica nucleare, secondo quanto riportato dai media russi citando il portavoce presidenziale Dmitri Peskow. Il Cremlino si sta confrontando con sfide e minacce dal cosiddetto Occidente che richiedono una rivalutazione della politica, considerando la prospettiva che l'Ucraina possa utilizzare armi a lungo raggio degli Stati Uniti per attaccare profondamente il territorio russo. Il governo ucraino ha richiesto da tempo agli Stati Uniti il permesso di utilizzare le armi fornite dagli alleati per colpire profondamente il territorio russo. "È chiaro che gli ucraini lo faranno", ha detto Peskow all'agenzia RIA. "Stiamo considerando tutte le opzioni". La Russia ha annunciato aggiustamenti alla sua politica nucleare ma non ha ancora fornito dettagli. L'aggiornamento della politica suggerisce l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia fosse minacciata.

La Russia ha condotto 42 attacchi aerei sull'Ucraina durante la notte, secondo un rapporto dell'Aeronautica ucraina su Telegram. Gli attacchi includevano missili Ch-47M2 Kinzhal, cruise missile Kh-101 e "Iskander-K". L'Aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed, respingendo con successo 29 attacchi aerei.

La Russia sta lanciando missili contro Poltava, con segnalazioni di uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Mentre i media russi celebrano un "grande successo", Rainer Munz, corrispondente di ntv, suggerisce che l'attacco potrebbe ritorcersi contro la Russia. Nel frattempo, la Russia sembra cambiare strategia.

Lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Il rapporto indica che la Russia ha subito circa 620.350 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con 1.390 perdite nelle ultime 24 ore. Il rapporto afferma anche che sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. Dal'inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia ha apparentemente perso un totale di 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali collocano le perdite molto più basse, ma questi sono probabilmente dati minimi.

Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi a Lviv, nell'ovest dell'Ucraina (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29), è aumentato. Seven persone, tra cui una bambina di 7 anni e una di 14, sono morte durante la notte, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. "È un giorno di lutto per la nostra regione", ha scritto Koszyzkyj. "È una tragedia tremenda". In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva scritto sui social media di cinque morti e più di 30 feriti, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie colpite.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato le sue dimissioni, come annunciato dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni saranno affrontate durante la prossima sessione plenaria, come annunciato sulla pagina Facebook di Stefantchuk. Diversi altri ministri si sono già dimessi (vedi voci 00:47 e 22:06). Le dimissioni fanno parte di una revisione completa del governo ucraino. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, secondo il capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, su Telegram. Giovedì è previsto il giorno delle nomine.

L'attacco con razzi russi a Poltava è uno dei colpi più letali sin dall'inizio della guerra, secondo il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Ci sono ancora residenti intrappolati sotto le macerie, ha detto, chiedendo ancora una volta sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi avverte di un potenziale disastro alla centrale nucleare di Zaporizhzhia Durante un incontro a Kyiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso dello stato delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia. Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha detto all'incontro con Zelensky che la situazione lì è "molto instabile" e c'è ancora il rischio di un disastro. La centrale è stata presa dai soldati russi poco dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina a febbraio 2022 e da allora è stata chiusa. Entrambe le parti si sono reciprocamente accusate di aver bombardato la centrale.both Moscow and Kyiv reject the accusations.

Almeno due persone sono morte negli attacchi aerei russi (vedi voci 06:17 e 05:29) sulla città ucraina occidentale di Lviv, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, su Telegram. Diciannove sono rimasti feriti.

L'Ucraina sta cercando ulteriore assistenza per rivitalizzare il suo settore agricolo e disinnescare le mine, come riportato dal "Rheinische Post" di Düsseldorf, citando una risposta del governo tedesco a un'inchiesta dell'Unione che il giornale ha ottenuto. Ciò include un programma di finanziamento per le aree agricole vicine alla linea del fronte. "Il governo federale è stato invitato a valutare il possibile sostegno", nota il giornale. Una premio per la sicurezza per il personale, ad esempio, dovrebbe essere pagato. L'Ucraina ha anche chiesto se il programma del Ministero dell'Agricoltura per fornire generatori possa essere esteso. " Inoltre, l'Ucraina ha richiesto assistenza per la bonifica delle mine nelle aree vicine alla linea del fronte". Secondo il governo federale, il Ministero federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo è già impegnato in un progetto per identificare e neutralizzare le mine.

06:17 Lviv subisce incendi e danni a edifici scolastici dopo l'attacco dei droni Shahed russi Dopo gli attacchi aerei russi (vedi voce 05:29) sulla città di Lviv nel nord-ovest dell'Ucraina, è divampato un incendio vicino alla stazione principale. Lo ha riferito il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. Due edifici scolastici sono stati interessati, con numerose finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Secondo Kosyzkyj, sono stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. La difesa aerea e i servizi di emergenza stanno intervenendo sulla situazione. Le scuole interessate sono state chiuse, come confermato dal sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv, situata nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco, è stata colpita diverse volte sin dall'inizio del conflitto, nonostante sia lontana dalle linee del fronte orientale.

04:35 Biden Promette Sistemi di Difesa Aerea in Più per l'Ucraina Dopo l'attacco distruttivo delle forze russe contro la città ucraina di Poltava, il presidente Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno questo attacco orribile nei termini più forti possibili", ha detto Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina militarmente, compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea per aiutare nella protezione del confine. Zelenskyy ha chiesto l'aiuto rapido degli alleati occidentali dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Nuovo Attacco con Droni su Kyiv La Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa aerea ucraine sono attivamente impegnate a respingere gli attacchi aerei alle porte della capitale, come riferito dall'esercito ucraino su Telegram. Il numero di droni utilizzati e qualsiasi eventuale danno rimane sconosciuto. Questo attacco notturno è parte di una serie di recenti attacchi aerei su Kyiv, che sono aumentati d'intensità.

01:32 Zelenskyj: l'Ucraina Mira a Conservare la Regione di Kursk in Modo Permanente L'Ucraina cerca di mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il presidente Putin non si sieda al tavolo delle trattative, come dichiarato dal presidente Zelenskyj in un'intervista alla broadcaster americana NBC News. L'occupazione di queste regioni è una parte cruciale del "piano di vittoria" dell'Ucraina, ha aggiunto Zelenskyj. In generale, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo, ha notato Zelenskyj. Tuttavia, non ha specificato se sono previste ulteriori acquisizioni territoriali russe. L'operazione Kursk è stata tenuta segreta, anche il presidente Biden non ne era informato.

00:47 Funzionari Ucraini Si Dimettono Prima del Rinnovo del Governo Prima di un previsto rimpasto di governo in Ucraina, quattro funzionari hanno presentato le loro dimissioni. Secondo fonti ucraine, questi includono la vice ministra per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha notevolmente aumentato la produzione di armi, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilec. Rimasto incerto se questi quattro individui otterranno ruoli di livello superiore. "Come assicurato, una significativa trasformazione del governo è prevista per questa settimana", precisa David Arakhamia, leader della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, tramite Telegram. "Domani sarà un giorno di licenziamenti e il giorno successivo un giorno di nomine", rivela Arakhamia, considerato un stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

qui.23:16 Zelenskyy Cerca di Impiegare Armi a Lungo Raggio Dopo l'Attacco con Razzi su Poltava Dopo l'attacco con razzi russi sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede l'autorizzazione per impiegare armi a lungo raggio contro la Russia. "Se possiamo distruggere le zone di lancio delle forze ostili dove si trovano e le basi militari russe e le loro linee di rifornimento", spiega Zelenskyy nel suo messaggio video quotidiano, "gli attacchi russi diventeranno impossibili". Secondo le sue dichiarazioni, i morti a Poltava ora ammontano a 51 e i feriti a 271. Molte persone rimangono ancora sotto le macerie.

22:06 Zelenskyy Rimuove il Funzionario di Alto Livello Rostyslav Shurma Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy licenzia Rostyslav Shurma, il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Inoltre, il presidente del parlamento annuncia le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. In precedenza, numerosi ministri avevano presentato le dimissioni. Il presidente Volodymyr Zelenskyy chiarisce che sono necessari aggiustamenti per rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere organizzate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati cruciali di cui ha bisogno".

21:42 Kavita Sharma, Corrispondente di ntv a Poltava: "I Locali Hanno Descritto un Momento Terrificante" L'Ucraina riferisce uno dei più grandi attacchi aerei dal inizio della guerra. Dozzine di persone muoiono e centinaia rimangono ferite. La corrispondente di ntv Kavita Sharma è presente sulla scena e rivela un "atmosfera piuttosto tesa" e come i cittadini hanno vissuto l'attacco con i razzi.

21:25 Le Autorità Ucraine Accusano i Soldati Russi di Avere Ucciso dei Prigionieri di Guerra Il procuratore generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso altri prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini per l'omicidio di tre ucraini nella regione di Torez del distretto di Donetsk nell'est dell'Ucraina, ha dichiarato l'ufficio sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "I nemici li hanno fatti sdraiare a faccia in giù a terra e hanno sparato loro alla schiena subito dopo", ha sostenuto l'ufficio, citando video disponibili online.

