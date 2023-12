2023 March Madness: Una Final Four maschile senza precedenti

Il culmine della stagione di basket maschile NCAA si avvicina rapidamente, con le ultime quattro squadre che si contenderanno il titolo di campione nazionale.

Dopo una March Madness che ha riservato sorprese a ogni angolo, il fatto che non ci siano teste di serie n. 1, n. 2 o n. 3 nel penultimo turno sembra essere giusto: è la prima volta da quando è stato introdotto il seeding, 44 anni fa, che ciò accade.

Le Final Four di sabato iniziano con la squadra "cenerentola" del torneo, la n. 9 Florida Atlantic University (FAU), che affronta la n. 5 San Diego State, prima che la n. 5 Miami affronti la n. 4 University of Connecticut.

A parte UConn, nessuna delle altre tre squadre ha mai partecipato a questo turno; è la prima volta in 53 anni che le Final Four hanno tre esordienti.

No. 9 FAU vs. No. 5 San Diego State

FAU è stata finora la storia del torneo.

Prima dell'inizio del torneo, 237 scuole della nazione potevano vantare una vittoria nel torneo NCAA. FAU non era una di queste.

Un canestro di testa a 2,5 secondi nel turno di apertura contro Memphis ha dato il via alle danze, prima delle vittorie contro la n. 16 Fairleigh Dickinson e la n. 4 Tennessee che hanno preparato lo scontro alle Elite Eight con la n. 3 Kansas State.

I tiri liberi della guardia degli Owls, Michael Forrest, hanno contribuito a garantire il famoso 79-76 su Kansas State e il primo accesso alle Final Four della scuola.

Gli Owls sono solo la quinta squadra dal 1979 a raggiungere le Final Four senza aver mai vinto un torneo.

Nonostante la vittoria in quattro partite per un totale di 19 punti, la guardia di FAU Alijah Martin dice che i giocatori non si sentono la tipica squadra di sfavoriti.

"Non ci sentiamo una Cenerentola", ha detto Martin. "Ci sentiamo come se dovessimo essere qui, a fare esattamente quello che dovremmo fare".

Nelle ultime quattro, FAU affronterà San Diego State, che ha conquistato la sua prima partecipazione alle Final Four con una vittoria molto combattuta per 57-56 contro la testa di serie n. 6 Creighton domenica, con una controversa chiamata di fallo con la partita in parità a 56 che è andata a favore di San Diego State.

La guardia dei Bluejays Ryan Nembhard è stato chiamato per un fallo sulla guardia degli Aztecs Darrion Trammell a 1,2 secondi dalla fine della partita. I replay hanno mostrato la mano sinistra di Nembhard sull'anca destra di Trammell mentre questi saltava in piedi per il tentativo di tiro.

A Trammell sono stati assegnati due tiri liberi, sbagliando il primo ma realizzando il secondo per dare il vantaggio agli Aztecs.

Nel sogno di arrivare alle semifinali, San Diego State ha battuto la testa di serie n. 1 Alabama negli ottavi di finale - in precedenza non aveva mai vinto una partita delle Sweet 16, non aveva mai battuto una testa di serie n. 1, non aveva mai eliminato un avversario di prima fascia.

La squadra ha prosperato grazie alla sua eccellente difesa, tenendo Creighton a 2 su 17 nel tiro da dietro l'arco dei tre punti, di cui 0 su 10 nel secondo tempo, solo due giorni dopo aver tenuto Alabama a 3 su 27.

"Stiamo facendo il prossimo passo ed è qualcosa di cui abbiamo sempre parlato e sono sicuro che c'erano persone che dubitavano che potessimo farcela, ma noi non abbiamo mai dubitato nemmeno per un minuto", ha detto Brian Dutcher, allenatore di San Diego State.

No. 5 Miami vs. No. 4 UConn

Anche l'altra parte del girone comprende due squadre che molti non vedevano arrivare a questo punto.

Miami è infatti la terza squadra che quest'anno raggiunge le Final Four per la prima volta nella storia della sua scuola.

Guidati dal 73enne Jim Larrañaga, al suo dodicesimo anno da capo allenatore, gli Hurricanes sono entrati nel torneo in forma infausta, con un bilancio di gennaio di 3-4 vittorie e una sconfitta casalinga contro Florida State.

Ma dall'inizio del torneo, più di due settimane fa, Miami è stata quasi inarrestabile, spazzando via gli avversari e vincendo le prime tre partite con un margine complessivo di 37 punti.

Nelle Elite Eight, Miami ha affrontato la testa di serie n. 2, Texas, un avversario temibile dopo una stagione eccellente.

Ma una serie di 37-17 negli ultimi 13 minuti contro i Longhorns ha contribuito a portare gli Hurricanes a una famosa vittoria per 88-81 e a sigillare il loro posto nelle Final Four.

Per Larrañaga, che ricorda molte delle scosse sismiche che si sono verificate nel corso degli anni, la positività di inizio anno è stata fondamentale nella corsa al torneo.

"È la stessa euforia, lo stesso atteggiamento di esultanza, perché ti piace quando i tuoi giocatori raggiungono un obiettivo che si erano prefissati prima della stagione", ha detto Larrañaga.

"Abbiamo detto il primo giorno di allenamento: dobbiamo iniziare a visualizzare subito ciò che vogliamo realizzare e lavorare per questo ogni giorno. Ed è quello che hanno fatto questi ragazzi".

UConn, nonostante la quarta testa di serie, era destinata a continuare una serie di risultati deludenti nella March Madness, avendo perso al primo turno nei due anni precedenti.

Invece, sin dal primo tiro a segno, la squadra si è rivelata un vero e proprio fulmine. Gli Huskies hanno vinto le prime due partite con un margine di punteggio medio di 19,5 punti, prima di demolire la testa di serie n. 3 Gonzaga con 28 punti nelle Elite Eight.

Questa vittoria schiacciante ha rappresentato il più grande margine di vittoria nelle Elite Eight da 31 anni a questa parte.

Essendo l'unica squadra rimasta in gara ad avere un titolo, la pressione è sulle spalle di UConn che deve usare esperienza e pedigree per issare ancora una volta il trofeo di campione nazionale per la quinta volta nella storia della scuola.

Ma anche con questa aspettativa, l'attaccante Adama Sanogo dice che i ragazzi stanno ancora dimostrando qualcosa ai loro detrattori.

"Abbiamo qualcosa sulle spalle", ha detto Sanogo. "Ogni volta che giochiamo a basket cerchiamo di dimostrare che la gente si sbaglia".

