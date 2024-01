2022 Preakness Stakes: Tutto quello che c'è da sapere sul gioiello centrale della Triple Crown

Fortunatamente l'ora di partenza, le 19:01 ET, non sarà quella del picco di calore della giornata, ma sarà comunque molto calda.

La temperatura prevista per l'inizio della gara è di 91 gradi. Sarà di pochi gradi inferiore alla temperatura massima della giornata, che si prevede raggiungerà i 94 gradi, 18 gradi in più rispetto alla norma.

Il caldo estremo significa che l'acclimatazione potrebbe essere un problema. Secondo il team meteorologico della CNN, il caldo all'inizio della stagione colpisce maggiormente le persone perché il loro corpo non è ancora abituato.

Il vincitore del Kentucky Derby , Rich Strike, non parteciperà alla gara di sabato. Il proprietario del cavallo, Rick Dawson, ha dichiarato che la corsa, pur essendo allettante, non rientrava nei loro piani, il che significa che quest'anno non ci sarà nessun vincitore dell'ambita Triple Crown dell'ippica, un'impresa che comprende anche le Belmont Stakes.

In assenza di Rich Strike, nove cavalli si schiereranno per contendersi il prestigioso premio e tutti i contendenti si ispireranno al risultato shock del Derby di quest'anno.

Anche l'allenatore di cavalli della Hall of Fame Bob Baffert salterà la Preakness dopo aver saltato il Kentucky Derby di quest'anno.

A febbraio è stato sospeso dalla Kentucky Horse Racing Commission (KHRC) per 90 giorni dopo la squalifica della vittoria di Medina Spirit al Kentucky Derby 2021. Il cavallo non ha superato un test antidoping dopo aver tagliato per primo il traguardo del Derby.

Baffert ha fatto ricorso contro la decisione del KHRC, ma la Corte d'Appello del Kentucky ha respinto la sua istanza di rilascio d'urgenza il 1° aprile. La sua sospensione è iniziata il 4 aprile.

Il leggendario allenatore non potrà partecipare alla Preakness a causa dello statuto di "reciprocità" del Maryland.

Da tenere d'occhio

Rich Strike ha stupito quasi tutti quando ha vinto il Derby con la quota più alta rispetto a qualsiasi altro cavallo in gara, 80/1. Il secondo classificato è stato Epiderman.

Il secondo classificato è stato Epicenter, che torna a essere il favorito per il gioiello di mezzo della Triple Crown.

L'allenatore di Epicenter, Steve Asmussen, è il più vincente nella storia dell'ippica nordamericana e vorrà rifarsi della delusione del Kentucky Derby.

È interessante notare che Fenwick è considerato il più grande outsider delle Preakness Stakes di quest'anno - a 50/1 - ma gli scommettitori potrebbero essere tentati di appoggiare l'outsider della corsa questa volta.

L'allenatore di Fenwick, Kevin McKathan, dice che il suo cavallo potrebbe essere "speciale" e non esclude un altro risultato a sorpresa contro i nomi più affermati del campo.

Tutti dicono: "Questo è uno sport per ricchi e famosi"", ha detto McKathan, secondo l'Associated Press.

"Ma lasciatemi dire una cosa. Basta avere un buon cavallo per batterli tutti.

"Quel cavallo non ha idea. Non ha idea di quanto sia costato. Non ha idea di chi sia il proprietario. Non ha idea di che tipo di aereo sia arrivato qui. Non lo sanno".

Secret Oath e Early Voting sono altri due cavalli che, insieme a Epicenter, compongono la lista dei favoriti.

Come guardare

Le Preakness Stakes andranno in onda negli Stati Uniti sulla NBC, sul sito web della NBC e sulla sua app.

Fonte: edition.cnn.com